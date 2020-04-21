Почему нацизм расцвёл в Украине?

Как и любое патриотическое движение украинский национализм крепко засел в головах и сердцах недалеких и наивных людей, пустив глубокие корни, еще до второй мировой войны 1939 – 1945.

Нашествие немецких нацистов добавило масла в огонь и привело к обильным плодам в виде вполне оформившихся боевых организаций типа ОУН УНСО и других. Но и после фашистской оккупации национализм никуда не пропал. КОСТЕР НАЦИОНАЛИЗМА постоянно тлел в Украинской земле, то разгораясь от новой порции «крови патриотов», то затухая от превалирования здравых людей и здравых человеколюбивых идей...

Украинские элиты с 1991 года последовательно и планомерно разваливали и разворовывали крупнейшую экономику Европы, прикрываясь и постоянно спекулируя на патриотических лозунгах и гимнах. Этот пещерный «патриотизм» обращался к самым низменным человеческим инстинктам – ксенофобии, страхам, глубинным комплексам неполноценности.

Ворам и казнокрадам различных мастей, удобнее всего укрываться за ширмами мнимого патриотизма! Как сказал классик «если заговорили о патриотизме – значит кто-то что-то украл».

Ведро бензина в огонь украинского национализма подлила «революция» на майдане. СБУ, с одними им известными целями родила и пестовала, и взращивала украинские организации крайне правого толка – «Тризуб Степана Бандеры» (основана 14 октября 1993г), «Правый сектор» (дата основания – декабрь 2013 года) и «Свобода» (основана 13 декабря 1991г). Эти боевые группы постоянно обучались и тренировались на лагерях подготовки на западной Украине. Особенно заметной была структура организаций и групп, перенятая у фашистской Германии.

Именно эти боевые отряды и стали ядром организации вооруженного сопротивления милиции и отрядам спецназа Беркут на площади Майдан Независимости в 2013-2014 годах. Тысячи бутылок с зажигательной смесью, которые полетели в милицию, множество винтовок и автоматов, взрывные устройства, целая фабрика по производству взрывчатых веществ в Доме Профсоюзов – это их «заслуга».

После бегства перепуганного президента Януковича в Россию победители не остались почивать на лаврах, а вместе с «побратимами» рванули во власть. Скорее занимать освободившиеся «хлебные места»! Они стали и депутатами, и министрами и высокими чинами в полиции.

Например - Так Вадим Троян, воевавший в полку АЗОВ и впоследствии – заместитель командира полка АЗОВ, стал заместителем министра Внутренних Дел. (полк АЗОВ неоднократно фиксировался международными правозащитниками как вооруженное националистическое образование, принимавшее участие в военных преступлениях) по данным Википедии -

Верховный Комиссар ООН в своём 13м отчете увидел много эпизодов участия солдат из батальона Азов в ограблении гражданского населения. А правозащитная организация Amnesty International показала, что у неё есть значительное количество наблюдений нарушений прав человека а именно-пыток, арестов - солдатами из национальных батальонов Азов и Айдар. Осенью 2014 года Немецкий телеканал ZDF в своих новостях о Вооружённых силах Украины показал видео нескольких солдат из батальона Азов - и на их касках красовалась изображение руны SS!

Википедия так пишет о Вадиме Трояне – «известно что он до переворота 2014 года был членом националистической организации Украины, а к началу вооруженных действий в Донецке начал участвовать в боевых действиях, как солдат батальона Азов.

Уже весной 2014 года его назначили зам командующего полка Азов при Министерстве внутренних дел Украины а осенью 2014 года Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, поставил его начальником Министерства внутренних дел в Киевской области.

В марте 2016 года - он назначен уже первым заместителем руководителя национальной полиции нашей страны. 16 ноября 2016 года Арсен Аваков , назначил его на должность ИО руководителя всей национальной полиции!

Удивительный социальный лифт, не правда ли? Что же сногсшибательные способности это гениального молодого человека выдвинули его в элиты украинской власти? - Оказывается надо быть националистом и активно проявить себя с оружием в руках! В каких невероятных битвах и победах отмечен сей «герой»? исключительно в честном деле служения националистической идее…

Другой наш «герой» это, Андре́й Евге́ньевич Биле́цкий по словам Википедии,

(укр. Андрі́й Євге́нійович Біле́цький ; род. 5 августа 1979, Харьков) организатор и вдохновитель расистских и нацистских организаций таких как «Патриот Украины» и Социал-национальной ассамблеи, ранее бывших членами Правого сектора, вдохновитель и идеолог «социал-национализма , бывший руководитель силовых групп Правый сектор-Восток. Руководитель полка нацгвардии «Азов» с сентября 2014 года, входящего в состав МВД Украины. Полк стал знаменит тем, что его солдаты исповедуют неонацистские и фашистские взгляды, включает в свой состав в том числе членов групп, которыми руководит Билецкий. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва

Карьера - Активный участник в националистическом движении принимал с юности. В 1999 г. с группой харьковских националистов пытался вылететь на войну в Косово для борьбы с исламом в Югославии на стороне Сербских нацистов.

С 2002 г. руководил Харьковским отделом Организации «Тризуб» им. С. Бандеры. В 2003 году начал вплотную работать на Харьковскую ячейку Социал-национальной партии Украины - измененное название национал социалистов Германии- (СНПУ, Всеукраинское объединение «Свобода»),

12 марта 2014 г. Андрей Билецкий стал главой силового крыла «Правого сектора Андрей Билецкий был командиром полка МВД «Азов»

В сентябре 2014 года был включен в военное крыло партии Народный фронт Арсения Яценюка и Александра Турчинова.

Группа правозащитников и расследователей радикальных движений обратилась с воззванием к Арсению Яценюку с просьбой не ставить руководителя скандального батальона «Азов» Андрея Билецкого кандидатом от «Народного фронта» на выборах в Верховную Раду, потому что он «не отрекся публично от нечеловеческой, антилиберальной, антиевропейской и откровенно ксенофобской идеологии своего движения». Но уже 26 октября Андрей Билецкий победил на выборах в своём округе, набрав 33,75 %. Андрей Билецкий За три года работы в Верховной раде участвовал аж в 2,09% от общего числа голосований парламента страны» (с) – поразительная продуктивность депутата!

Цитата из обращения Билецкого к товарищам - « зможемо перемогти брехню і знищити ворога, що з’їдає нашу країну зсередини. І тоді від Донбасу до Карпат ще засяють наші переможні прапори, на яких буде викарбувано символ нашого Духу – Ідея Нації.» Андрій Білецький

Среди националистов сейчас его называют просто и емко – БЕЛЫЙ ВОЖДЬ. По-немецки – ФЮРЕР.

На примере этих двух персонажей современного украинского политикума я попытался образно и ясно дать понять нам всем – мы падаем! Наша страна падает в пропасть коричневой чумы. Нам всегда казалось, что Германия 1933-1945 никогда не повторится, что фашизм в прошлом. Но как же мы ошибались! Игры власти с огнем - с национализмом и фашизмом – всегда заканчивались этническими чистками – что в Германии, что в Руанде, что в Югославии…

Фашизм и национализм, строятся и основываются исключительно на поиске врага и борьбе с ним. Как верно заметил БЕЛЫЙ ФЮРЕР Билецкий – «уничтожить врага, что съедает нашу страну изнутри».

А кто враг? Любой несогласный, с другим разрезом глаз, с акцентом, с другим цветом кожи или с другой религией. Каждый из нас завтра может оказаться этим врагом и проследовать в газовую камеру…



Александр Панько





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