Кризис на нефтяном рынке: станет ли бензин в Украине "бесплатным" На днях мир шокировала новость о том, что цены на нефть на рынках США впервые упали не только до нуля, но даже ниже, почти до минус 40 (!) долларов за баррель. Многие это поняли так, что теперь не покупатели нефти будут за нее платить, а, наоборот, продавцы начнут им доплачивать, только бы избавиться от товара, ставшего ненужным в условиях эпидемии коронавируса и наступившего за ней кризиса. А это значит, что бензин станет если не совсем бесплатным, то в разы подешевеет, ведь сырье для его изготовления теперь ничего не стоит.



Как ситуация на нефтяном рынке повлияет на цены на АЗС в Украине, выяснил сайт "Сегодня". Наши эксперты: директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и независимый эксперт Леонид Косянчук.



Что будет со стоимостью топлива в Украине



Все эксперты уверены, что на стоимость бензина на наших АЗС ситуация с "бесплатной нефтью" не повлияет. И вот почему.



"Украина не импортирует нефть в значительных объемах, мы закупаем нефтепродукты, – напомнил независимый эксперт Леонид Косянчук. – Цена на них зависит от уровня спотовых (на момент сделки) цен в Европе и курса гривни. Плюс доля налогов в цене на бензин составляет 71%, это 436 долл./т. А как известно, оплата всех налогов ложится на конечного потребителя. Так что если бы нам кто-то даже "подарил" месячную норму потребления бензина, то из-за налогов он бы все равно стоил на АЗС не меньше 12 грн/л".



Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также отметил, что Украина в основном импортирует топливо. А в его стоимости цена нефти составляет не более 35%. Остальное – расходы на переработку, транспортировку и так далее, вплоть до зарплаты оператора на АЗС и прибыли трейдеров.



"Цена майских сделок по реальным продажам нефти будет рассчитана как средняя по апрельским котировкам, – разъяснил Рябцев. – Допустим для простоты, что в течение всего апреля баррель нефти стоил 30 долларов, а один день – минус 40 долларов. Если 30 долларов умножить на 29 дней, отминусовать 40 долларов и поделить на 30 дней, получим базовую цену для реальных сделок – 27,7 доллара за баррель. Конечно, при превышении предложения над спросом будут еще скидки, но очевидно, что отдавать большие объемы нефти даром, да еще с доплатой вряд ли кто-то будет".



Более того, эксперты уверены, что после постепенной отмены карантина спрос на нефтепродукты с осени снова повысится, и это приведет к росту цен на нефть. Насколько она подорожает, сейчас прогнозировать сложно.



Александр Панченко



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