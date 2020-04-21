Пасхальное ускорение. Почему распространение COVID-19 в Украине вышло из-под контроля

Официальные цифры не дают представления о масштабе той напасти, которая надвигается на всех нас. Речь о последствиях массового празднования Пасхи в храмах РПЦ в Украине.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что 18-19 апреля праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах, участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан. Нетрудно поделить второе число на первое и получить чуть менее 10 человек (точнее, 9 с половиной) на одном богослужении, что как бы вписывается в ограничения, установленные правительством на период карантина.

По словам Клименко, богослужение в большинстве храмов прошло без нарушений. “И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин”, — подчеркнул глава Нацполиции. Лишь в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей зафиксировано несоблюдение карантинных ограничений, когда в храме присутствовали более 10 верующих, в том числе без средств индивидуальной защиты. Если поделить 19 на 13 658, получим, что только 0,14% богослужений прошли с нарушениями.

Владимир Зеленский, комментируя итоги празднования, привел еще одно утешающее сравнение: “В этом году на богослужения пришло 130 тыс. верующих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось 7,5 млн прихожан. Эта разница показывает сознательность украинцев, наше бережное отношение к родным и близким”. Поделив второе число на первое, увидим, что число праздновавших оффлайн сократилось в 58 раз.

Казалось бы, раз цифры настолько успокаивающие, то волноваться нечего. Однако на самом деле ситуация очень тревожна. Не секрет, что подавляющее число нарушений карантина произошло в храмах РПЦ в Украине (УПЦ Московского патриархата). Также не секрет, что на мелкие нарушения карантинных ограничений, совершаемые в храмах, правоохранители зачастую закрывают глаза. Тем не менее, как минимум в 13 областях, то есть в большинстве из 24 областей Украины, местные иерархи РПЦ демонстративно проигнорировали постановление украинского правительства и допустили настолько грубые и явные нарушения карантина, настолько массовое столпотворение людей, причем без масок, что полиция не сочла возможным не заметить этих фактов.

И если таких случаев зафиксировано 19 — это означает, что в Украине за одни сутки появилось как минимум 19 новых очагов массового заражения коронавирусом. И это говорит о том, что распространение COVID-19 в Украине вышло из-под контроля.

Возможно, эти опасения кому-то покажутся преувеличенными или даже голословными. И правда, как можно что-то утверждать наверняка? Не будем спорить, просто расскажем одну поучительную историю.

Месяц назад, 20 марта, президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что инфицированы коронавирусом четверо граждан Молдовы, вернувшихся из Украины. “Конечно, хорошо, когда мы ездим за рубеж, но нужно помнить, что у нас четыре случая коронавируса у верующих, которые ездили в Почаевскую лавру в Украине”, — сказал Додон.

Лавра в городе Почаеве в Кременецком районе на севере Тернопольщины считается форпостом РПЦ на западе Украины. Ту лавру регулярно посещают попы РПЦ Ровенской и Волынской областей, также там постоянно много паломников со всех концов Украины и даже из других стран. И если на 20 марта успели заразиться в Почаевской лавре четверо паломников из Молдовы, то сколько на тот момент там успело заразиться украинцев, не знает никто.

Как отреагировал Зеленский на заявление руководителя соседнего государства о заразе, распространяемой из Почаевской лавры? Что сделал для удержания ситуации под контролем новый глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, назначенный на эту должность 19 марта? Даже если какая-то реакция и была, даже если что-то и делалось, то эффект оказался совершенно недостаточным. Об этом можно уверенно судить по тому факту, что через месяц пришлось закрыть весь Почаев.

В связи со вспышкой коронавируса в Почаевской лавре город полностью закрыт на въезд и выезд с 10:00 вторника, 21 апреля. Такое решение принято на внеочередном заседании Кременецкой районной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как уточнил первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, в Почаев теперь сможет заехать только спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города, и только по соответствующим пропускам.

По словам Онишкевича, ситуация становится критической, поэтому он просит всех строго соблюдать карантин — мол, только так можно сдержать резкий рост случаев инфицирования коронавирусом. Однако ситуация в Почаеве, похоже, уже достигла той стадии, когда поздно надеяться на спасительную функцию карантина. В этом восьмитысячном городе переконтактировали со священнослужителями и монахами лавры практически все жители. То есть за месяц зараженным стал весь город.

Вот это и означает: ситуация вышла из-под контроля. А теперь у нас появилось как минимум 19 новых подобных ситуаций в 13 областях.

В этой связи стоит упомянуть о статистике COVID-19 в Украине. В течение последних трех недель мы имеем еженедельное удвоение числа обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на утро 31 марта их было 645, на утро 7 апреля — 1462, на утро 14 апреля — 3372, на утро 21 апреля — 6125 (в т.ч. умер 161, болеют 5597, выздоровели 367).

То есть пока что вирус распространяется по экспоненциальному закону. Это означает, что еще нет оснований говорить о каких-либо успехах в борьбе с COVID-19 в Украине. Основания для осторожного оптимизма появятся лишь тогда, когда удастся перейти от экспоненциального закона к линейному — тогда количество обнаруженных случаев уже не будет удваиваться за неделю, а будет каждую неделю возрастать приблизительно на одно и то же число. Пока же, подчеркнем еще раз, количество случаев заражения растет с ускорением: в первую неделю апреля оно выросло на 817, во вторую — на 1910, в третью — на 2753.

А о прохождении пика распространения COVID-19 можно будет говорить лишь тогда, когда число обнаруживаемых новых случаев будет демонстрировать устойчивую тенденцию к ежедневному снижению. 25 марта, когда правительство решило продлить карантин до 24 апреля, оно прогнозировало пик на 14-15 апреля. Теперь очевидно, что пик еще впереди.

Мэр Киева Виталий Кличко 21 апреля заявил в ходе онлайн-пресс-конференции: “Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное — как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет”.

Так вот, через неделю-две ожидается не пик болезни, а пик ее ускорения. Потому что именно через неделю-две проявится массовое заражение, произошедшее в храмах РПЦ в Украине на Пасху.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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