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Мировой бардак. Правила нового хаоса

21.04.20 , Деловая столица
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Коронавирус страшен не столько смертностью, сколько тем, что показал: в мире практически нет лидеров, которые могут противостоять вызовам такого масштаба. Бардак в условиях демократии или автократии одинаков. И результат этого бардака — паника и непонимание, что делать.

Ни у кого нет рецептов 

С кем бы я ни говорил в последние дни, все говорят одно и то же: у нас нет плана выхода из кризиса. Это отчасти правда. Частично по одной причине: плана выхода из кризиса нет ни у кого в мире. 

Все страны идут практически по одному сценарию: выделить максимально возможное количество денег для поддержки бизнеса и людей. И во всех странах мира оппозиция говорит, что денег недостаточно и плана по выходу из кризиса нет. Власть в ответ пытается разделить ответственность с местными властями, а местные власти говорят, что из центра нет четких указаний. 

Но самое главное не это. Самое главное, что ни один аналитический центр в мире не дает каких-либо рецептов кроме того, что надо печатать деньги и раздавать в рамках таргетированных эмиссий. 

Что делать, если осенью будет вторая волна, никто даже не хочет думать. Пока все лидеры мира следуют принципу “день простоять и ночь продержаться”. 

Насыщение масками и ничего больше 

Что сделано за последний месяц-два во всем мире? Произошло насыщение большинства стран медицинскими масками и частично приборами для вентиляции легких. Кроме того, все страны, безотносительно к уровню демократии приняли решение убивать экономику из-за паники в соцсетях. Сейчас считается, что эту панику нужно поддерживать, чтобы оправдать уничтожение экономики. 

Также сейчас все понимают, что тянуть дальше некуда в все начнут открывать экономики в ущерб жизням людей. Опять же, на этом фоне важными будут исключительно политические последствия для конкретных политиков. Говорить о реальном понимании природы всего этого кризиса, а тем более о последствиях, не может ни один яйцеголовый аналитический центр. Мы сейчас, как слепые котята, движемся, нащупывая определенные дорожки к выходу из кризиса. Поэтому еще раз повторюсь: когда кто-то говорит, что у власти нет плана, не следует забывать и то, что плана нет ни у кого. Отличие ситуации в странах зависит от двух факторов: уровня бюрократической машины и организованности общества. Деньги, на этом этапе играют, как бы это парадоксально ни звучало, второстепенную роль. Ибо все страны в мире потратят примерно одинаковые суммы — 4-5% ВВП.

 Рецепты счастья от несчастных 

К сожалению, в Украине практически не культурологов и социальных философов, которые должны первыми давать объяснения относительно природы этого кризиса. Конечно, это кризис производства и кризис логистических связей. Но есть еще один аспект, без понимания которого нам будет гораздо труднее искать пути для выхода. 

В течение последних десятилетий человечество двигалось в сторону не просто здоровой и долгой жизни, а в сторону почти бессмертия (всех отсылаю к книге Харири “Homo deus”). Человечество начало верить в то, что медицина может решить проблемы с максимальным продлением жизни. Параллельно, в большинстве стран мира изменилось отношение к смерти, которая перестала быть банальным и по сути бытовым явлением. Важно, что все это происходило на фоне профанации массы ранее интеллектуальных вещей через телевизор и особенно через соцсети. 

И тут неожиданно это общество, которое верило в чудеса здорового образа жизни, чудодейственных таблеток и обязательной социальной помощи оказалось перед ситуацией, когда видоизмененный штамм гриппа, от которого ежегодно и так умирали миллионы людей, поставил на колени крупнейшие и богатейшие страны мира. Политики и медики оказались бессильны перед вызовами, которые казались банальными. А люди оказались бессильными перед небольшим увеличением количества смертей, растиражированным через соцсети. 

Такие понятия, как семья, дружба и т.д. стали угрожающими. А государство — стала самой неэффективной прокладкой между жизнью и смертью. 

Конечно же эти институты не падут от коронавируса. Но запущенные процессы по изменению всего общества будут неизбежны. Они будут очень болезненными и растянутся на десятилетия. Римская империя умирала два века. И наша эпоха тоже имеет временной лаг для умирания. 

Вадим  ДЕНИСЕНКО

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