Год избранию Зеленского. Чего ждали от нового президента и что в итоге получили

Сегодня исполняется год с тех пор, как Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов. Счет был разгромным — 73% в пользу Зе.

Такой результат базировался на двух китах.

Во-первых, вполне конкретных ожиданиях от шоумена, который пошел в политику. Что он закончит войну, сошьет разделенную страну, приведет во власть новые лица, прекратит коррупцию и посадит коррупционеров. Снизит коммунальные тарифы. И в целом свернет с курса предыдущего режима.

То есть это была своеобразная “партия Голобородько” — героя сериала “Слуга народа”, который стал президентом и смог именно указанными способами изменить страну к лучшему (главную роль в сериале сыграл Владимир Зеленский).

Второй пласт голосовавших за Зе — протестный электорат “лишь бы не Порошенко”.

Этот избиратель на “Голобородько” особых надежд не возлагал. Но полагал, что все недостатки системы воплощает в себе лично Петр Алексеевич. И практически любой другой президент, не имевший отношения к бывшей власти, будет лучше него.

“Страна” разбиралась, насколько сбылись все эти ожидания.

Чего хотели украинцы от Зе

16 апреля, накануне второго тура выборов появилось исследование Киевского международного института социологии. В нем украинцы рассказали, чего ждут от нового президента в ближайшие сто дней его работы.

Вот чего хотели от Зеленского (уже тогда было понятно, что именно он станет президентом):

Снизить тарифы на коммунальные услуги — 39,1%;

Подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей,

Президента — 35,5%;

Начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений — 32,4%;

Начать переговоры с Россией — 23,3%;

Снизить зарплату топ-чиновникам — 18,4%;

Начать переговоры с ЕС и США по Донбассу и Крыму — 16,4%;

Ускорить расследование преступлений против Майдана — 9,4%;

Инициировать изменение системы парламентских выборов — отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками — 8%;

Выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением Президента — 5,5%;

Инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) — 5,2%;

Арестовать российские активы в Украине — 4,6%;

Внести в парламент законопроект о референдумах в Украине — 4,2%;

Начать переговоры о вступлении в ЕС — 3,3%.

Через несколько месяцев — в июле, когда Зе уже был официально президентом — КМИС обновил это исследование. Там сохранились те же тенденции — с рядом корректировок.

Так, число тех, кто требует снижения комтарифов увеличилось с 39 до 42 процентов.

К требованию начать переговоры с Россией добавилось уточнение — начать прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском о мирном урегулировании на Донбассе (33%) и начать переговоры с Россией о возобновлении экономических отношений (12%).

То есть в целом за широкий переговорный диалог с РФ по всем вопросам выступили 45% опрошенных (то есть даже больше, чем за снижение тарифов). Для сравнения — за переговоры о Донбассе с ЕС и США были только 14,3%.

Сгруппируем основные ожидания от Зеленского, которые собрали наибольшую поддержку среди украинцев и до, и после выборов:

Мирные переговоры о Донбассе и возобновление отношений с Россией (до 45%)

Снижение коммунальных тарифов (до 42%)

Снять неприкосновенность с парламента, президента и судей (до 36%)

Посадки: начать или ускорить расследования главных коррупционных преступлений (до 32%)

Уменьшить зарплату топ-чиновникам (до 18%).

Но какова реальность? Что изменилось через год после избрания Зе по этой пятерке ключевых ожиданий?

1. Переговоры с Москвой и “республиками”

Этот пункт чисто формально был исполнен только наполовину.

Зеленский сделал несколько звонков Владимиру Путину, с которым обсудил обмен пленными и встречу в Нормандском формате. На эту встречу удалось выйти, правда, только в декабре. И она вообще ничем по сути не закончилась — Украина отмела предложения по разведению войск, а Россия — априори неприемлемые для нее предложения Киева по изменению пунктов Минска-2 (передача границы до выборов на Донбассе).

Прямые же переговоры с Донецком и Луганском Зеленский сразу отказался вести. И многократно подтверждал, что делать этого не будет.

Более того, даже робкие попытки усилить переговорный формат в том же Минске созданием Консультативного совета с “ДНР/ЛНР” — пока терпят фиаско из-за протеста националистов.

На фоне общего отката результативности прекратились и созвоны Зеленского с Путиным. То есть ситуация вернулась во многом к временам Порошенко.

Но тут нужно понимать, что переговоры — не самоцель. Цель — приближение к миру. Однако его пока не происходит. Два главных актива Зеленского на этом направлении — разведение войск на трех участках и обмены пленных — не являются чем-то уникальным: все то же самое делал и Порошенко.

В этом же и заключается причина провала переговоров с Россией: стратегия Зеленского по Донбассу ничем не отличается от повестки экс-президента. Зе требует отдать ему Донбасс и границу без всяких условий, а “ДНР/ЛНР” вообще не признает за субьект переговорного процесса.

При этом в Минских соглашениях, подписанных Украиной, все как раз наоборот.

Именно поэтому и продолжается война — причем в последние месяцы она идет с еще большим ужесточением. О чем Зеленский, поддерживая образ миротворца, лишний раз пытается не вспоминать.

Однако вряд ли получится замолчать эту тему. Рейтинг Зе уже опустился с 73 до 46%. И не в последнюю очередь из-за невыполненных обещаний по Донбассу.

2. Снижение коммунальных тарифов

Это требование стало одним из ключевых. И понятно, почему. Предыдущая власть взвинтила тарифы в 8-10 раз.

“Тарифный геноцид” при премьерах Яценюке и Гройсмане ударил по населению больнее, чем война и падение гривны.

Поэтому после избрания нового премьера, которого выдвинула партия Зеленского, люди ждали отката тарифов назад. Однако осенью Алексей Гончарук заявил, что тарифы останутся теми же. И “обрадовал” только тем, что их не будут повышать.

Однако в конце ноября стратегия изменилась.

После известий о том, что рейтинг президента обрушился, у Зеленского начали предпринимать срочные меры по исправлению ситуации. Зе собрал совещание, на котором поставил Гончаруку задачу снизить тарифы на тепло этой зимой.

Та торопливость, с которой это происходило, доказывала — изначально снижение не планировалось. Но ему благоприятствовала теплая зима и резкое падение мировых цен на газ. И власти уже с декабря пообещали снизить тепловой ценник на 30%. Вводилось это путем ежемесячных перерасчетов цены на газ, отпускаемый в регионы.

Правда, по факту каждый населенный пункт сам назначал цену. И в итоге обещанная скидка для конечного потребителя успевала изрядно “похудеть” и могла составлять 8-9%. А многие города выкручивались по принципу “черной пятницы”: снижали тарифы, которые накануне успели повысить. Или вообще — в декабре опускали цену, а в январе уже поднимали.

Но в целом тепловые тарифы начали падать — хоть и не везде, и не на тот объем, что обещал Кабмин. Больше всего ощутили послабление в Киеве: средняя платежка за “двушку” до “скидок Гончарука” была 1,9 тысяч гривен. А с учетом дисконта опустилась примерно до 1,5 тысяч — то есть примерно на 20%.

При том что цены на энергоносители в мире обвалились более чем в 2 раза и продолжают падать.

Но главное даже не это. А то, что тарифы были снижены как раз тогда, когда началась эпидемия коронавируса. А вскоре в Украине был объявлен карантин и сотни тысяч (а то и миллионы) людей по всей стране остались без зарплаты из-за закрытия сферы услуг, рынков и прочих объектов.

И им нечем стало платить даже по сниженным тарифам. Свидетельством тому стал резкое падение уровня платежей по коммуналке.

3. Снятие неприкосновенности с Рады, президента и судей

Выполнена только первая часть этого обещания — иммунитета с 1 января 2020 года лишили народных депутатов.

Правда, сделали это очень хитро. Открыть дело против депутата не может любой следователь или прокурор — только генеральный. То есть и здесь подчеркнули отличие “слуг народа” от самого народа.

Это значит, что на деле иммунитет сохраняется, раз подавляющее число правоохранителей как не могли, так и не могут тронуть депутата пальцем без санкции генпрокурора.

То есть планов привлекать нардепов к отвественности наравне с остальными украинцами — не было. И это видно по количеству открытых на депутатов дел. Подозрение вручили нардепу от “Евросолидарности” Софии Федыне. А также пытались вручить депутату от ОПЗЖ Илье Киве.

Обе “пидозры” касаются достаточно маргинальных уголовных дел — угрозы Зеленскому и драка в ресторане. Это явно не то, чего хотело бы видеть общество. А оно хотело бы видеть громкие коррупционные разоблачения в парламенте. Желательно с посадками. Тем более, что в парламенте очень много коррупционеров — можно сажать десятками. Но этого не происходит.

4. Посадки коррупционеров и расследование резонансных дел

С момента назначения Зеленским “своего” генпрокурора прошло семь полных месяцев. За это время только двум видным функционерам времен Порошенко были вручены подозрения.

Это бывший депутат Сергей Пашинский, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. И экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук, которому вменяют два преступления — недостоверное декларирование доходов с квартиры и лоббирование поставок для армии машин корпорации “Богдан”.

Весьма слабо для людей, за которыми тянется густой шлейф коррупционных скандалов. Более того, оба сейчас находятся не под стражей. И дела их до суда еще не дошли.

Самому же Порошенко, против которого завели более десятка уголовных производств, так подозрение и не вручили. А фракция Зеленского голосует с партией Петра Алексеевича в унисон — то есть между ними явно виден политический договорняк.

По более-менее серьезной статье подозревают лишь экс-нардепа Татьяну Черновол — умышленное убийство. Она руководила поджогом здания офиса Партии регионов, где находились люди, один из которых погиб. Но и ее по столь тяжкому подозрению внезапно отпустили под домашний арест.

Другие резонансные дела тоже идут ни шатко, ни валко. Суды снова затягивают рассмотрение дела об убийстве Олеся Бузины. Радикалу Сергею Стерненко, зарезавшего человека в Одессе, уже второй генпрокурор Зеленского все никак не может вручить подозрение в умышленном убийстве, которое еще летом подготовила полиция.

Более-менее сдвинулось с мертвой точки лишь дело об убийстве Павла Шеремета. Там в конце зимы установили трех подозреваемых. Однако уже пятый месяц идет следствие. Которое явно буксует из-за того, что в деле обнаружен след СБУ — что может дискредитировать вообще всю постмайданную власть.

Одновременно Зеленский, как и Порошенко, не стал расследовать дело о гибели людей 2 мая в Одессе, когда майдановцы сожгли Дом профсоюзов, из-за чего погибли более 40 человек. Рада и монобольшинство провалили голосование по созданию временной следственной комиссии по этому поводу.

Единственное — на допрос по этому делу сходил бывший спикер Андрей Парубий, о роли которого в одесской трагедии “Страна” уже рассказывала. Но пока он, как и Порошенко — свидетель, а не подозреваемый.

Вывод — никакой борьбы с деяниями предыдущих властей не ведется. Да и вообще с коррупцией.

На днях появилась информация, что по коррупционным правонарушениям в бюжет с начала года взыскано всего 14 тысяч гривен! При том, что на содержание всех антикоррупционных органов в год тратится 3,7 млрд бюджетных денег.

5. Уменьшить зарплаты топ-чиновникам

Это пока наиболее скандальная история за все президентство Зеленского.

В конце 2019 года стало известно, что министры и замы в Кабмине Гончарука получают космические зарплаты — до полумиллиона в месяц.

Работая в правительстве 4 месяца и еще толком ничего не сделав, новые министры осыпали себя и своих заместителей золотым дождем гигантских надбавок и премий.

Когда поднялся скандал, министры и Гончарук начали объяснять: мол, мы должны платить конкурентные зарплаты, чтобы нанимать супер-профессионалов. Хотя большую часть людей в правительстве к таковым отнести было сложно.

Однако Зеленский после этого дал указание ограничить оклады топ-чиновников. В феврале Кабмин постановил ограничить зарплаты министров на уровне от 3 до 5 средних заработных плат по стране + премия максимум в размере одного оклада.

Также официальные доходы чиновников урезали на время карантина. Их ограничини в размере десяти минимальных зарплат (47,2 тысячи гривен). Но это мера временная.

При этом никуда не делись космические зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний, которые “зашибают” по 400-600 тысяч гривен в месяц (разве что на время карантина их ограничили). А там главным образом находятся иностранцы.

Госкомпаний “секвестр” вообще никак не коснулся: так, заново назначенный глава “Нафтогаза” Андрей Коболев будет получать 800 тысяч гривен в месяц. Почти до двух миллионов в месяц в 2020 году должна была вырасти зарплата и главы “Укрпочты” Игоря Смелянского.

То есть, если зарплату министров через скандалы удалось понизить, то в государственных компаниях, где засели “эффективные менеджеры” и иностранные “смотрящие”, зарплаты по-прежнему сверхвысокие.

Выводы

Зе не оправдал большинства ожиданий, которые на него возлагались перед выборами в социологическом разрезе. Единственные исключения — частичное снижение зарплат чиновников и понижение тарифов на тепло (да и то не везде).

Что же до мира на Донбассе, посадок, борьбы с коррупцией, деолигархизации — все это осталось в пассиве нового президента. А ведь именно эти вопросы имеют ключевое значение для развития страны и выхода ее из глубочайшего кризиса.

В целом можно констатировать, что ревизии политики Порошенко, которой требовало все общество, так и не произошло.

Касается это и других вопросов, которых не затронула социология — тотальной украинизации, наведения порядка с “активистами”, которые продолжают безнаказанно нападать на людей на улицах. А есть у Зе уже и свои антирекорды, которых не было при Порошенко — например, продажа земли, против которой выступало большинство населения.

Поэтому рейтинг президента и обвалился — хотя и продолжает держаться на высоких значениях. В основном благодаря его личной харизме, артистическим способностям и умению красиво обыграть любую, даже опасную, ситуацию. Но получится ли дальше заменять реальные дела красивыми шоу — в этом есть сомнения.

Любопытно также сравнить ожидания населения с тем, что записали себе в заслуги в Зе-команде.

Вот что было опубликовано на телеграм-канале “Команда Зеленского”.

“О чем Украина узнала при Зеленском?

1. Ввести рынок земли — возможно.

2. Министр — не святой, если он не справляется — может покинуть пост даже за месяц.

3. Монобильшинство не означает диктатуру — как было бы в России.

4. Пленные могут вернуться даже с Мордора.

5. Депутатская неприкосновенность — не поверите! — снимается.

6. Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

7. Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

8. Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.

9. Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

10. Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.

11. Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

12. Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города”.

Как видим, за редким исключением, эти пункты не совпадают с ожиданиями населения. Например, люди не требовали от Зеленского введения рынка земли. Кроме того, сама стилистика этот поста (”вернуться из Мордора”, “как было бы в России”), напоминает скорее порохоботские паблики, чем риторику Зеленского годичной давности.

И это очень красноречивая иллюстрация к тому, как прошел первый год Зе-президентства.

Виктория ВЕНК

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