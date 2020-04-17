Тотальная идентификация? Можно ли будет по-прежнему платить коммуналку онлайн

Обновленный закон о противодействии отмыванию преступных доходов может уничтожить рынки денежных переводов и электронных денег в Украине, считают сами участники этих рынков. Но так ли это на самом деле?

Неприятный сюрприз

Накануне нам с супругой довелось пережить довольно неприятный вечер. По многим украинским сайтам разошлось предупреждение о том, что с 28 апреля мы больше не сможем без идентификации оплатить удаленно коммуналку, получить перевод денег, оплатить сервисы и т.д. Дело в том, что мы, как нерезиденты Украины, не можем иметь полноценные карты украинских банков, проводить безналичные операции аналогично украинским гражданам.

До сих пор выходить из положения помогали выдаваемые без документов, просто на номер телефона, предоплаченные карты, такие как “VISA iнша” от компании Uplata. А также — сервисы мобильных операторов, такие как “Смарт гроші” от “Киевстара” или Oplata от Lifecell, — они позволяют платить за разные услуги с баланса мобильного номера.

О том, что мы, как и многие другие, лишимся возможности пользоваться безналичными средствами, неожиданно заявила Украинская ассоциация платежных систем (УАПС). Как сказано в ее заявлении, существенно усложнить жизнь и украинцам, и участникам рынка платежных систем может принятый 6 декабря в новой редакции закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Сверх того, СМИ, перекрутив заявление УАПС, поспешили сообщить, что для получения даже таких услуг, как перевод денег родственникам и оплата ЖКУ, от человека потребуется пройти процедуру полной идентификации. В частности — предъявить паспорт и код работнику финансовой организации.

Кроме того, Ассоциация платежных систем заявила, что НБУ пока не выработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации, а возможность произвести ее удаленно видит только через BankID, но к этому способу подключены всего 14 банков.

Также участники рынка платежных систем указывают на противоречие: вступающий в силу 28 апреля закон обязывает Нацбанк в течение трех месяцев привести нормативно-правовую базу в соответствие с законом. Но там же сказано, что все субъекты финансового мониторинга — те же банки или платежные системы, — обязаны переделать свою внутреннюю систему мониторинга уже 28 апреля.

Еще одна претензия участников рынка касается статьи закона, согласно которой финансовая организация может получить штраф за “необеспечение надлежащей организации и проведения финансового мониторинга, отсутствие надлежащей системы управления рисками”. Очень размытая формулировка, которая позволяет штрафовать за практически любое нарушение. Максимальная сумма штрафа согласно новому закону — 135 млн грн — способна “убить” любой национальный платежный сервис. А у международного — навсегда отбить охоту работать в Украине.

Неофициальный источник в НБУ на наше обращение подтвердил, что пока ясности по новым нормам нет, но лично он настоятельно рекомендует иметь на руках запас наличности хотя бы на два месяца.

Ситуация разрешена или отложена?

В тот же день — поздно вечером 15 апреля — появилось “аварийное” разъяснение от НБУ. В нем указано, что действительно закон требует при осуществлении платежа проводить идентификацию и верификацию плательщика, а также сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

С другой стороны, в НБУ указали на текст самого закона, а там прямо сказано, что обновленные требования не распространяются на большинство платежей: на оплату ЖКУ, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн, переводы для оплаты товаров и услуг с указанием номера карты, все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн, снятие средств со своего счета.

В общем, по мнению Нацбанка, достаточно будет участникам рынка “заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры (процессы) и привести их в соответствие с требованиями Закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе”.

Получается, Украинская ассоциация платежных систем просто нагоняла панику своими пресс-релизами? Не совсем. Участники рынка действительно обеспокоены возможными проблемами, которые может породить вступление в силу довольно запутанного и многословного закона. Правда, запугивать людей невозможностью оплатить коммуналку онлайн вряд ли было уместно.

В компании Uplata на наш официальный запрос ответили: “В законе прямо не написано о том, что кошельки должны быть идентифицированы. Uplata, как и все участники рынка, ждет разъяснений от НБУ и рассчитывает на его на конструктивную позицию. Кроме того, законом предусмотрен неидентифицированный лимит транзакций, сам Закон никак не запрещает электронные деньги и предоплаченные карты. Также ведется работа по разграничению уровней идентификации клиентов, где нулевой уровень — не идентифицированный клиент”.

При этом в финансовой компании посоветовали “следить за публикациями в социальных сетях, где будет предоставлена более подробная информация по данному вопросу”.

Также ни в одной платежной системе, до руководства которой мы дозвонились, не смогли ответить на прямой вопрос: смогу ли я после 28 апреля без дополнительных мер по авторизации (то есть анонимно, скажем, с баланса телефона) оплачивать коммунальные или иные услуги, переводить деньги на карты и так далее.

Ответ везде по существу был один: “Мы не знаем, мы сами ждем разъяснений. Возможно, банки захотят перестраховаться и перестанут с нами работать по анонимным платежам. А может, нет. А может, вообще вступление закона в силу отложат”.

Украинской экономике после нынешнего “карантинного удара” придется подниматься с уровня, который куда ниже имевшегося, скажем, на начало 2015 г. Это неизбежно будет период, когда очень значимой будет теневая (не путать с криминальной) экономика. А в ней очень высока доля наличного денежного оборота, от чего так хочет уйти НБУ. И разнообразные инструменты, вроде предоплаченных карт, телефонных счетов или криптовалют, все же снижают недекларируемый оборот наличных денег.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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