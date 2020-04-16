Азоты здесь тихие Сектор минеральных удобрений, который до сих пор, как считалось, был мало затронут коронавирусом, демонстрирует признаки снижения спроса из-за проблем с привлечением сезонных рабочих в Европе и США, а также нарушений логистики. Лучше всего себя чувствует сегмент фосфатных удобрений, который поддерживают перебои с производством в Китае, тогда как цены на азотные удобрения находятся под давлением на фоне низких цен на газ. Российские производители тем временем перенаправляют объемы на внутренний рынок.



Глобальный спрос на основные виды минудобрений в конце марта — начале апреля немного снижается на фоне введения на большинстве рынков режима изоляции в связи с пандемией коронавируса, сообщили опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты. Одним из наиболее заметных трендов в Европе и США стала нехватка рабочих и водителей грузовиков для сезонных сельскохозяйственных работ, которые традиционно приезжали из других стран. Также во многих регионах нарушены цепочки поставок.

Это вкупе с сокращением кредитования и волатильностью валютных курсов неизбежно приведет к отсрочке спроса на удобрения и давлению на цены, считают в отрасли.



Наилучшая ситуация наблюдается в секторе фосфорных удобрений, стоимость которых до недавнего времени поддерживало сокращение производства в Китае, где был закрыт на карантин один из крупнейших промышленных центров. На начало апреля цены на DAP/MAP в крупнейших портах были на уровне $274–350 за тонну. Однако сейчас активность на мировом рынке ограничивается Индией, которая продолжает закупать DAP (400 тыс. тонн с поставкой в апреле—мае). При этом с 3 апреля власти Индии снижают дотации на DAP на 2% по сравнению с 2019 годом, что скажется на спросе. В США эксперты отмечают оживление спроса на фоне начала речной навигации, благоприятных погодных условий и прогноза существенного расширения посевных площадей под кукурузу и сою — на 8% и 10% соответственно.



В азотном секторе аналитики ожидают снижения закупок: так, в Индии один из крупнейших импортеров RCF, скорее всего, сократит размер тендера в начале мая с 1,7 млн тонн до 1 млн тонн на фоне высокой цены (минимум $251,9 на условиях CFR для западного побережья и $257,65 для восточного). В ближайшей перспективе эксперты не ожидают существенного снижения цен (сейчас они на уровне $218–265 за тонну), однако спрос на карбамид с апреля по июнь традиционно сокращается, что негативно повлияет на цены.



Аналогичная ситуация складывается с поставками аммиачной селитры и аммиака, спрос на которые снижается на фоне завершения сезона потребления азотных удобрений в Европе.



В калийном секторе цены пока остаются без существенных изменений ($184–232 за тонну FOB Балтика), но аналитики отмечают снижение спроса с учетом достаточно высоких запасов в Китае (около 4 млн тонн при годовом потреблении в 9 млн тонн), а также сокращения госсубсидий в Индии (с обеими странами крупнейшие поставщики до сих пор не заключили контракты на 2020 год). На других крупнейших рынках также наблюдается сокращение потребления: в Бразилии на фоне падения курса местной валюты, в Малайзии — из-за карантина.



Российские производители минудобрений переориентировались на внутренний рынок, увеличив поставки в первом квартале, по данным РАПУ, на 35%, до 3 млн тонн.



В том числе компания «Фосагро» за январь—март нарастила продажи на 50%, до 917 тыс. тонн, «Еврохим» — на 24%, до 686 тыс. тонн (остальные компании не предоставили данные “Ъ”). В «Фосагро» объясняют рекордный рост потребления более ранним началом весенних полевых работ, а также стремлением аграриев закупить объемы и под осенний сев, пользуясь удачной ценовой ситуацией на рынке. При этом помимо традиционно популярных азотных удобрений клиенты покупали фосфорные и NPK-удобрения. В «Еврохиме» “Ъ” отметили, что повышению спроса со стороны аграриев способствовала стабильная поддержка государства, оптимизация логистических потоков и агрохимического сервиса. В «Уралхиме» и «Уралкалии» не стали комментировать ситуацию, но до этого в компаниях сообщали, что не собираются менять производственные планы на 2020 год.



Анастасия Егазарян из БКС подчеркивает, что, если в случае с фосфатными удобрениями есть факторы поддержки, то ситуация с азотными удобрениями менее позитивна, так как низкие цены на газ не дают восстановиться ценам на аммиак. Аналитик отмечает, что из-за вируса и карантина есть сложности с рабочей силой в аграрном секторе, в основном в Европе, где привлекается довольно много сезонных рабочих, поэтому темпы потребления удобрений могут пострадать. При этом, говорит госпожа Егазарян, для российских компаний потери от низкой конъюнктуры цен на глобальном рынке частично компенсируются ослаблением рубля.



Ольга Мордюшенко



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



