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200 млн грн переплаты за газ вернут украинцам уже в апреле: как получить

16.04.20 , UBR
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Десяткам тысяч украинцев вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошедший отопительный сезон газ. Однако сумму можно забрать и деньгами. Что нужно сделать для возврата, рассказывает издание. 

Акция

Десятки тысяч домохозяйств и многие ОСМД в сентябре прошлого года приняли участие в акции НАК "Нафтогаз" "Газовый запас", которая гарантировала потребителям зафиксированные "летние цены" в отопительный сезон 2019/2020. Акцию организовал НАК "Нафтогаз", который прогнозировал рост цен этой зимой и предлагал купить газ оптом по акционной цене.

"Считалось, что будет прерывание транзита, и цены подскочат после 1 января. И было выгодно купить наперед по цене около 6 тыс. грн. Нужно было выбрать определенный объем, чтобы иметь гарантию на эту цену", - пояснил UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вернут почти 200 млн грн

Всего в акции приняли участие 51 тыс. потребителей, которые инвестировали в гарантию дешевой цены в отопительный сезон 2019/2020 года свыше 371 млн грн, оплатив за 61,81 млн куб м газа. По итогам за отопительный сезон, участники акции использовали 30 млн куб м газа на сумму 181 млн грн. Поэтому у более 46 тыс. потребителей по факту сформировалась переплата в 190 млн грн.

На данный момент газопоставляющие компании уже подали в НАК отчеты об объемах потребленного до 1 апреля газа, и "Нафтогаз" исходя из поданных отчетов должен осуществить возврат оставшихся по акции средств на газсбыты. И скоро уже конечные потребители смогут их получить, сделав определенные усилия.

Как забрать

Потребители газопоставляющих компаний Региональной газовой компании (РГК), которых в стране большинство, смогут забрать свои деньги уже на следующей неделе. С 20 апреля в их личных кабинетах на сайте 104.ua, где программа НАКа называется "Твоя энергонезависимость", появится новый функционал, который позволит вернуть деньги на свой лицевой счет. Там они останутся в виде текущей переплаты и будут списываться по мере дальнейшего потребления.

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По желанию можно забрать переплату и в виде денег. Для этого необходимо направить на почтовый или электронный адрес газсбыта заявление в электронном формате или оставить подписанное заявление на бумаге в специальном ящике, который установлен на входе каждого из центров обслуживания клиентов. Образец заявления можно скачать на сайте компании.

В заявлении необходимо указать лицевой счет, паспортные данные и номер идентификационного счета, а также счет в банке, на который нужно отправить переплату. После получения заявления средства будут без задержек направлены на указанный банковский счет.

Вернут автоматически

В Киеве, Одесской, Черкасской, Тернопольской и ряде других областях, газопоставляющие компании которых не имеют отношения к РГК, формула возврата другая, но вряд ли принципиально будет отличаться от вышеуказанной процедуры, которая в целом согласована с НАК. Подробности нужно уточнять в кол-центре своего поставщика. В Киеве, например, обещают вернуть деньги как переплату на лицевой счет без каких-либо действий со стороны потребителя. 

"До 24 апреля будет решен этот вопрос, и потом мы предоставим ответ. Если потребитель не обратится за возвратом этих средств, то они автоматически будут возвращены на расчетный счет "КиевГазЭнерджи". А если он захочет вернуть эти деньги фактически, то необходимо перезвонить после 24 апреля на горячую линию. Там пояснят, как это можно будет сделать", - рассказали UBR.ua в "КиевГазЭнерджи".

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