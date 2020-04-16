|
200 млн грн переплаты за газ вернут украинцам уже в апреле: как получить
Десяткам тысяч украинцев вернут на счета 190 млн грн в виде переплаты за купленный в прошедший отопительный сезон газ. Однако сумму можно забрать и деньгами. Что нужно сделать для возврата, рассказывает издание.
Акция
Десятки тысяч домохозяйств и многие ОСМД в сентябре прошлого года приняли участие в акции НАК "Нафтогаз" "Газовый запас", которая гарантировала потребителям зафиксированные "летние цены" в отопительный сезон 2019/2020. Акцию организовал НАК "Нафтогаз", который прогнозировал рост цен этой зимой и предлагал купить газ оптом по акционной цене.
"Считалось, что будет прерывание транзита, и цены подскочат после 1 января. И было выгодно купить наперед по цене около 6 тыс. грн. Нужно было выбрать определенный объем, чтобы иметь гарантию на эту цену", - пояснил UBR.ua сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Вернут почти 200 млн грн
Всего в акции приняли участие 51 тыс. потребителей, которые инвестировали в гарантию дешевой цены в отопительный сезон 2019/2020 года свыше 371 млн грн, оплатив за 61,81 млн куб м газа. По итогам за отопительный сезон, участники акции использовали 30 млн куб м газа на сумму 181 млн грн. Поэтому у более 46 тыс. потребителей по факту сформировалась переплата в 190 млн грн.
На данный момент газопоставляющие компании уже подали в НАК отчеты об объемах потребленного до 1 апреля газа, и "Нафтогаз" исходя из поданных отчетов должен осуществить возврат оставшихся по акции средств на газсбыты. И скоро уже конечные потребители смогут их получить, сделав определенные усилия.
Как забрать
Потребители газопоставляющих компаний Региональной газовой компании (РГК), которых в стране большинство, смогут забрать свои деньги уже на следующей неделе. С 20 апреля в их личных кабинетах на сайте 104.ua, где программа НАКа называется "Твоя энергонезависимость", появится новый функционал, который позволит вернуть деньги на свой лицевой счет. Там они останутся в виде текущей переплаты и будут списываться по мере дальнейшего потребления.
Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас.
По желанию можно забрать переплату и в виде денег. Для этого необходимо направить на почтовый или электронный адрес газсбыта заявление в электронном формате или оставить подписанное заявление на бумаге в специальном ящике, который установлен на входе каждого из центров обслуживания клиентов. Образец заявления можно скачать на сайте компании.
В заявлении необходимо указать лицевой счет, паспортные данные и номер идентификационного счета, а также счет в банке, на который нужно отправить переплату. После получения заявления средства будут без задержек направлены на указанный банковский счет.
Вернут автоматически
В Киеве, Одесской, Черкасской, Тернопольской и ряде других областях, газопоставляющие компании которых не имеют отношения к РГК, формула возврата другая, но вряд ли принципиально будет отличаться от вышеуказанной процедуры, которая в целом согласована с НАК. Подробности нужно уточнять в кол-центре своего поставщика. В Киеве, например, обещают вернуть деньги как переплату на лицевой счет без каких-либо действий со стороны потребителя.
"До 24 апреля будет решен этот вопрос, и потом мы предоставим ответ. Если потребитель не обратится за возвратом этих средств, то они автоматически будут возвращены на расчетный счет "КиевГазЭнерджи". А если он захочет вернуть эти деньги фактически, то необходимо перезвонить после 24 апреля на горячую линию. Там пояснят, как это можно будет сделать", - рассказали UBR.ua в "КиевГазЭнерджи".
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
16.04.20, Коммерсант
16.04.20, Страна
16.04.20, Бизнес
14.04.20
14.04.20, Страна
14.04.20, Деловая столица
14.04.20, Деловая столица
14.04.20, Економічна правда
13.04.20
13.04.20, Зеркало недели
13.04.20, Зеркало недели
13.04.20, Сегодня
10.04.20
09.04.20
08.04.20
07.04.20
06.04.20
03.04.20
02.04.20
01.04.20
31.03.20
30.03.20