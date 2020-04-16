Ускорят конец карантина. Зачем нужны тесты на иммунитет и когда их начнут делать в Украине

В Украину скоро поступят тесты, которые помогут определить, сформировался ли иммунитет к Covid-19. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Разбирались, для чего нужны эти тесты и как они работают.

ИФА-тесты в Украине

О новых тестах Виктор Ляшко сообщил в интервью “Новому времени”. По его словам, в первую очередь такие тесты распределят по маленьким городам со вспышками вируса, чтобы понять, выработался ли там коллективный иммунитет.

“Недавно мы встречались с одной частной лабораторией, и я попросил их, чтобы они присоединились к нам в вопросах исследования сформированного иммунитета у украинцев. В ближайшее время в Украину поступят ИФА-тесты, которые показывают наличие или отсутствие иммунитета. И если у нас в маленьких населенных пунктах была большая вспышка, то можно будет исследовать, у кого появился иммунитет, у кого нет”, — рассказал представитель Минздрава.

Виктор Ляшко добавил, что тесты на наличие иммунитета могут стать одним из вариантов выхода из карантина.

Видимо, это значит, что, если такие тесты станут широко доступны, то часть людей, которые успешно их пройдут, могут прекратить соблюдать режим самоизоляции.

Проводить такие тесты Украина сможет самостоятельно. На этой неделе НПК “Диапроф-Мед” сообщило Минздраву о соответствии тест-системы DIA-SARS-CoV-2-NP-IgG требованиям технического регламента.

Оценочные испытания тест-систем проводил НМУ имени Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской. Мощности НПК “Диапроф-Мед” позволяют проводить порядка 250 тысяч таких тестов в день.

Что это за тесты

ИФА-тесты — это тест-системы на основе иммуноферментного анализа. Их еще называют “паспорта иммунитета”. Они выявляют антитела к Covid-19 в плазме крови (для этого нужно сделать небольшой укол пальца или сделать забор крови из вены).

Это позволяет узнать, приобретен ли такой иммунитет вследствие перенесенного заболевания или вакцины, когда ее создадут, или человек беззащитен перед инфицированием. Если антител не выявили — значит иммунитета нет.

ИФА-тесты позволяют ретроспективно выявлять переболевших коронавирусной инфекцией, то есть тех, кто уже переболел. Это поможет получить более достоверные представления о масштабах эпидемии, например, если человек переболел без симптомов и уже выздоровел, либо ему не делали тесты.

Также такие тест-системы позволят изучить, есть ли иммунитет у населения, а в будущем оценить эффективность вакцин.

Еще один возможный способ применения — выделение антител в плазме крови и использование ее для лечения тяжелобольных пациентов.

Но пока практическое значение этих тестов может быть в том, что люди с иммунитетом от коронавируса будут освобождены от ограничений, которые накладываются на остальное население. А те, у которых иммунитет слабый, будут выделены в группу риска и им будет рекомендовано минимизировать контакты с внешним миром до окончания эпидемии или до появления вакцины.

Трудности, с которыми уже столкнулись

О разработке и применении тест-систем на определение антител к коронавирусу уже завили в Китае, США, Германии и России. В Москве говорят, что проводить новый тест в первую очередь будут медикам, которые находятся на передовой борьбы с вирусом.

При этом некоторые страны уже столкнулись с трудностями. Например, Великобритания закупившая ранее такие тесты у Китая, заявила, что только 70% результатов были корректными. Так, что там введение массового тестирования на антитела пришлось отложить.

Причем до конца не ясно, в чем причина. Дело может быть не в том, что китайские тесты оказались некачественными. Пока непонятно, можно ли получить точный результат на антитела именно к Covid-19, а не к другим видам коронавируса. На ранних стадиях заболевания тесты могут быть неточными, поскольку антител еще нет.

Остаются вопросы по поводу того, может ли человек с иммунитетом оставаться заразным.

Также до сих пор ученые не выяснили, на сколько хватит иммунитета от коронавируса, ведь к разным заболеваниям разный срок устойчивости иммунитета.

Мария РОМАНОВА

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