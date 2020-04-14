Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Банкиры ждут девальвацию гривны и не продают свой валютный запас

14.04.20 , Страна
печать
размер текста:

13 апреля стало удачным для гривны, доллар снова подешевел: его курс на межбанке опустился на 14 копеек, и закрепился вечером в диапазоне 26,99-27,02 грн/$. При этом средний наличный курс на продаже “американца” опустился на 5 копеек — до 27,25-27,50 грн/$, на выкупе — на 10 копеек (до 26,85-27,0 грн/$). Эксперты отмечают повышение интереса населения к валюте.

“На долларовую банкноту снова подрос спрос, за нее сейчас платят 0,15-0,2% суммы. Люди снова стали брать доллар, которым не сильно интересовались в конце прошлой недели. Говорят, что пытаются сохранить каждую копейку, которая может потребоваться на лечение. Клиенты банков все меньше говорят о каких-то ожиданиях по макроэкономике или по получению Украиной кредита МВФ. Тема номер один — это темпы расширения заболеваемости коронавирусом, желание защитить свои семьи за любые деньги”, — прокомментировал “Стране” настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий. 

На межбанке сегодня было достаточно спокойно. Объем торгов с пятницы подрос вполовину, и вышел в район $150 млн. При этом Нацбанку удалось купить значительную партию доллара — $50 млн. 

“Банки аккуратно открывали новую валютную неделю, поначалу разница в курсах на покупке/продаже была достаточно большой. Но после старта активно увеличивался перевес в сторону предложения, спрос был небольшим. Это откатило котировки к психологическому барьеру 27 грн/$, мотивировав Нацбанк выйти с выкупом доллара по 27 грн/$, а затем и по 26,99 грн/$. Что и стало локальным курсовым дном”, — рассказал “Стране” директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. 

Банкиры заверили, что все сегодняшние покупки НБУ сделал по 27 грн/$, и сделок по 26,99 грн/$ не было. Он был ключевым потребителем валюты. Импортеры взяли паузу и не приобретали доллар под европейские поставки из-за пасхального выходного в европейских странах. Под вывод капиталом из ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) валюту также не скупали. 

“Спроса на доллар со стороны нерезидентов не наблюдалось в связи с нерабочим днем: из-за празднования католической Пасхи в воскресенье, сегодня в Европе выходной”, — подтвердил “Стране” директор департамента казначейских операций ПАО “КБ “Аккордбанк” Юрий Ефремов. 

Украинские банки пока выжидают, и доллар с валютной позиции не продают. 

“Укрепление гривны считают временным, ждут девальвацию. Потому держат валюту, не продают”, — объяснил Василий Невмержицкий. 

Казалось бы, ключевой новостью дня должно было стать принятие в понедельник секвестированного бюджета. Однако на финансовом рынке это мало обсуждали. Все понимают, что одного этого недостаточно для заключения Украиной нового кредитного соглашения с МВФ. Финансисты ждут вынесения в парламентский зал доработанной версии банковского закона, на котором также настаивает Международный валютный фонд. 

Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка — сразу на 20 млрд грн. Сообщение появилось в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут же появились слухи о том, что Укргазбанк запросит у НБУ еще больше — от 40 млрд грн до 50 млрд грн. А еще о том, за нацбанковскими кредитами пойдут и другие госбанки. 

Коммерческие банки обычно берут рефинансирование регулятора при проблемах с ликвидностью. К этому стараются прибегать в крайнем случае, поскольку подобное рефинансирование (кроме случаев с краткосрочными займами overnight) влечет за собой более строгий контроль со стороны Национального банка. Вплоть до назначения в банк куратора НБУ (нацбанковского контролера) — он докладывает регулятору о каждой важной сделке финучреждения и без его подписи не уходит не одного крупного платежа. 

Государственные же банки могут брать нацбанковский рефинанс еще и для правительственных нужд. 

“Не исключается, что финансирование запрашивается под целевые кредитные программы Кабмина, которые назовут позже. Или же под выкуп ОВГЗ, что нужно правительству для финансирования дефицита госбюджета”, — считает Невмержицкий. 

На этот счет сейчас много вопросов, но ожидается, что ситуация проясниться в ближайшие недели. Межбанк и курс гривны пока на новое рефинансирование никак не отреагировали, поскольку оно фактически не было выделено. Здесь пока тихо из-за пасхального выходного. 

“Завтрашняя динамика безналичных торгов во многом будет зависеть от активности нерезидентов: если они будут заключать сделки по продаже пакетов ОВГЗ, то вполне могут конвертировать полученную гривну в доллары. В этом случае спрос на доллар может возобновиться”, — спрогнозировал Юрий Ефремов. 

Банкиры пока не ожидают пробития психологического минимума, и ухода доллара ниже отметки 27,0 грн/$. 14 февраля прогнозируется безналичная торговля в рамках 27,0-27,10 грн/$. 

Ранее “Страна” писала, что заемщики банков в условиях коронавирусного карантина все хуже платят по ранее оформленным кредитам. Если карантин затянется и ситуация усугубится — банки могут начать закрываться. 

Николай БОГДАНОВСКИЙ

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Дыра в 26 млрд. Решится ли власть спасать энергетику повышением тарифов
14.04.20, Деловая столица
Повышение тарифов на электроэнергию может стать одной из мер по преодолению кризиса в электроэнергетике.
Отменить карантин или местные выборы. Что будет делать власть в случае осенней волны коронавируса
14.04.20, Деловая столица
Едва ли не самая популярная сегодня фигура в отечественных медиа — главный санитарный врач страны Виктор Ляшко — допускает возвращение коронавируса в октябре.
Новий антикризовий бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу
14.04.20, Економічна правда
Головні цифри і висновки останньої версії “антикризового” кошторису, який Рада ухвалюватиме 13 квітня.
13.04.20
Пляски дураков
13.04.20, Зеркало недели
Где же у нас пролегла граница здравого смысла в карантинных мероприятиях, опираясь на социальную реакцию, как на маркер?
Разумный карантин
13.04.20, Зеркало недели
Как противостоять вирусу без отрыва от производства.
Деньги или люди: нужно ли ослаблять карантин ради экономики
13.04.20, Сегодня
МВФ прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. В Украине говорят о падении в 4,8%, Евросоюз потеряет 5% ВВП. Это означает миллионы безработных и крах целых отраслей. А если глобальный карантин затянется, то специалисты уверены: мировая депрессия унесет больше жизней, чем коронавирус.
С ковидами на будущее
13.04.20, Коммерсант
Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об отсрочке выплаты кредитов госбанкам, льготных займах от ВЭБа, снижении налогов и переносе обязательств по специнвестконтрактам.
10.04.20
НБУ завезли 370 млн долл, но решили их приберечь под новый кризис
10.04.20, Страна
Пока валюта дешевеет
Когда Зеленский пойдет на нарушение Конвенции о правах человека
10.04.20, Деловая столица
Девять европейских стран уже уведомили Совет Европы о намерении нарушить Конвенцию о защите прав человека и основных свобод из-за коронавируса .
Счет в пользу смерти
10.04.20, Страна
Почему в Украине больше умирают от коронавируса, чем излечиваются, хотя в мире наоборот.
09.04.20
08.04.20
07.04.20
06.04.20
03.04.20
02.04.20
01.04.20
31.03.20
30.03.20
27.03.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!