Разумный карантин

Карантин наносит сокрушительный удар по украинской экономике, в результате страна может пострадать не столько от коронавируса, сколько от борьбы с ним. Пора оценить эффективность и необходимость введенных ограничений и отыскать менее болезненный путь укрощения вируса.

До начала пандемии правительство Украины рассчитывало, что в 2020-м отечественная экономика вырастет на 3,7%. И это был бы не лучший результат. Впрочем, сейчас мы бы обрадовались и ему, потому что уточненный правительственный прогноз предполагает, что в нынешнем году нас ожидает спад ВВП почти на 4%. И это будет не самый плохой результат, потому что 3% из этих четырех мы потеряли за первый месяц карантинных ограничений. Чем дольше будет действовать режим карантина, тем более болезненными будут его экономические последствия. Уже сейчас понятно, что борьба с COVID-19 — марафон, а не спринт. Обойти пик эпидемии не удастся, мы его обязательно пройдем, просто не 14 апреля. Если нынешние темпы выявления новых больных сохранятся, то на 24 апреля в Украине будет 13 тысяч больных коронавирусом, а на 1 мая — 25 тысяч, и до пика будет очень далеко. Именно поэтому власти уже сейчас необходимо думать над тем, как трансформировать ограничительные меры таким образом, чтобы страна могла жить в условиях эпидемии не месяц, а месяцы.

Нынешний жесткий карантин — лишь быстрый ответ на угрозу, он дает время на размышления и поиск правильных и разумных шагов противодействия распространению вируса. Сейчас правительство должно выбирать между экономикой и защитой населения. И, наверное, никто не хотел бы оказаться перед таким выбором, потому что за каждым показателем экономического спада тоже стоят люди, потерявшие работу, доходы, бизнес и ту же защиту, только не антивирусную, а социальную. Задача правительства — найти “срединный путь” эффективного противодействия эпидемии при минимуме негативных последствий для страны: вводить ограничения только там, где они действительно нужны, и гибко менять их в зависимости от того, как будет распространяться коронавирус по Украине. Одну из моделей такого разумного, или адаптивного, карантина разработал Центр экономической стратегии (ЦЭС). Она позволит государству, оставаясь в пределах пропускной способности системы здравоохранения, удержать как можно более высокий уровень экономической активности.

Смысл адаптивного карантина в том, что ограничительные меры вводят и ослабляют в зависимости от распространения вируса, тонко подстраиваясь под конкретные цели и таким образом, чтобы не наносить экономике больший ущерб, чем необходимо для сохранения человеческих жизней.

Суть весьма проста. Вспышки вируса в большинстве случаев все равно локализованы на определенных территориях. Соответственно, усиленные карантинные ограничения следует вводить именно в этих центрах вспышек, все остальные части страны при этом могут продолжать нормальную жизнь при условии, что граждане все же соблюдают определенные требования, такие как соблюдение дистанций или ношение защитных масок в закрытых общественных помещениях. Учитывая, что Украина территориально большая, такой кластерный подход к карантинным ограничениям позволит не останавливать работу и транспорт в тех населенных пунктах, где распространение вируса незначительно либо его нет вообще.

Эксперты ЦЭС отмечают, что определяющей для введения того или иного карантинного режима является оценка уровня распространения инфицирования, прежде всего благодаря способности отследить цепочку заражения. Необходимость введения каждого режима определяет комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в области на основе выводов специалистов по общественному здоровью и организации системы здравоохранения.

Режимы могут быть применены отдельно для областей, городов или районов либо населенных пунктов, а также для отдельных крупных предприятий или организаций, если кластерное распространение вируса происходит среди их работников.

Сейчас уровень распространения в разных областях Украины отличается. По меньшей мере, в 12 областях случаи единичные — там люди могут нормально работать в “желтом” режиме. В других областях наблюдается кластерное распространение, там нужны ограничения “красного” режима. При этом, вероятно, в Киеве и Черновицкой области (в зоне риска Ивано-Франковская и Тернопольская области) уже началось локальное распространение, то есть жесткость “черного” карантина оправданна.

Важно понимать, что само по себе количество случаев не является показателем уровня распространения. Значительно больший вес здесь имеет способность отслеживать и контролировать цепочки распространения вируса.

Основная цель адаптивного карантина — путем санитарных мер, широкого тестирования и отслеживания контактов не допустить перехода территории из “желтой” в “красную” и “черную” зоны, потому что такой переход больно бьет по экономической и социальной активности, снижает благосостояние людей и финансовые возможности правительства.

На общенациональном уровне, по мнению специалистов ЦЭС, следует фокусироваться на мерах, не позволяющих проникнуть в страну импортированным случаям, а более или менее жесткие условия общенационального карантина базировать на распространении “черных” зон или территорий по принципу охвата географической площади страны.

Что не менее важно, применение каждой меры должно предусматривать исключения, позволяющие по возможности четче реагировать на потребности в конкретной местности, при этом как можно меньше ограничивать людей. Например, в “черной” зоне ограничено пользование общественным транспортом, но работники отдельных предприятий имеют право пользоваться транспортом по специальным пропускам. Или в “красной” зоне ограничено общение людей, закрыты спортивные и детские площадки, но разрешено гулять по улицам или паркам при условии соблюдения дистанции. Именно такие тонкие настройки карантинных ограничений позволят существенно уменьшить негатив от их введения.

Однако все это сработает лишь при ряде условий. Первое и основное из них — широкомасштабное тестирование и изоляция случаев. Без этого сохранить нормальную работу в других регионах будет невозможно, потому что довольно быстро контроль над эпидемией будет утрачен, и область за областью будут оказываться в “черном” режиме. То есть нужно радикально, в десятки раз, увеличить возможности системы по выявлению и тестированию. Кроме того, тестирование важно для того, чтобы выявить людей, которые уже переболели и могут без боязни возвращаться к нормальной жизни. Сейчас самое тонкое место в этой системе — лаборатории. Тех, что могут делать тесты на COVID-19, катастрофически мало. Остальные не имеют ни тестов, ни навыков. Но если правительство обеспечит их тестами в достаточном количестве, реактивами и направит людей, которые могут научить лаборантов не ошибаться, мы очень быстро можем перейти к массовому тестированию. Да, это дорого. Но точно не дороже 3% ВВП.

Второе не менее важное условие, необходимое для введения разумного карантина, — состоятельная система медицинского обеспечения и готовность этой системы гибко реагировать на любые изменения ситуации. Буквально: если у вас в больнице “А” заполняются все койко-места, куда будут везти пациентов? Если анестезиолог больницы “Б” вдруг заболеет, кто придет ему на замену? А если все инфекционное отделение? Это должен быть четкий и понятный протокол действий, который поможет обуздать нынешний хаос в системе. И, конечно, начинаться этот протокол должен со 100-процентного обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, а медучреждений — дезинфекторами.

Третье условие — сотрудничество населения. С одной стороны, людям нужно постоянно доносить информацию об опасности вируса и путях избежания заражения, с другой — люди сами должны осознать важность соблюдения введенных ограничений, ради них самих. Буквально: хочешь работать и получать зарплату — соблюдай дистанцию, мой руки, дезинфицируй поверхности, избегай скопления людей. Хочешь сидеть без денег до сентября — поезжай на шашлыки с друзьями, сходи в церковь, промолчи, когда к тебе подошли вплотную в очереди. Доносить эти азбучные истины до людей не менее эффективно, чем штрафовать их за нарушение ограничений, потому что за четыре недели карантина тех, кто действительно хочет его продления, не осталось даже среди дошкольников.

И хотя до сих пор ни одно из этих трех условий у нас сейчас не выполнено, у правительства есть время до 24 апреля, чтобы подготовить надежный базис для перехода к адаптивному карантину. Хуже с другим — с проблемой во власти.

Нынешние массовые, всеукраинские, директивно спущенные сверху ограничения — следствие глубокого кризиса в этой системе. Адекватного взаимодействия центра с регионами нет, а разумный карантин предполагает именно такое взаимодействие, делегирование полномочий и принятие быстрых, под собственную ответственность, решений на местах. А вот к этому ни в правительстве, ни в ОП не готовы, и эту проблему, в отличие от других, до 24 апреля не решить.

Юлия САМАЕВА

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