С ковидами на будущее Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об отсрочке выплаты кредитов госбанкам, льготных займах от ВЭБа, снижении налогов и переносе обязательств по специнвестконтрактам. Впрочем, эксперты отмечают, что пока критической ситуации в этих отраслях нет, а негативное влияние пандемии на экспорт частично сглажено ослаблением рубля.



Как стало известно “Ъ”, 10 апреля профильные комиссии РСПП вместе с основными российскими производителями минудобрений («Уралхим», «Фосагро», «Акрон» и «Еврохим»), металлургами и горнодобывающими компаниями (Сибирская угольно-энергетическая компания, Уральская горно-металлургическая компания, «Полюс», «Мечел» и др.) направили первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо, попросив правительство в рамках ситуации с коронавирусом инициировать комплексную программу по поддержке экспортеров из дюжины пунктов. В «Фосагро» и «Уралхиме» “Ъ” подтвердили отправку письма, отказавшись от дополнительных комментариев. По данным “Ъ”, аналогичные предложения предполагается направить премьеру Михаилу Мишустину.



Наиболее острый вопрос, который поднимают экспортеры — снижение долговой нагрузки.



Компании просят перенести выплату по кредитам перед госбанками с 2020 года на 2021–2022 годы. Они предлагают государству субсидировать процентную ставку по привлеченным кредитам в ближайшие два года при условии, что сэкономленные деньги пойдут на инвестиции, а также рефинансировать текущий кредитный портфель компаний по ключевой ставке ЦБ + 0,5%. Одновременно участники рынка просят запустить льготное кредитование как инвестиционной, так и операционной деятельности экспортеров через ВЭБ.РФ по ставке 1–1,5% сроком на 3–5 лет. Это, поясняют в РСПП, позволит избежать сокращения производства и потери объемов экспорта в результате оптимизации и временного снижения спроса.



В переносе выплат кредитов госбанкам особенно заинтересован «Мечел», находящийся в переговорах о реструктуризации задолженности. Чистый долг компании без пеней и штрафов на конец года составлял 400 млрд руб., а долг к погашению по требованию — 373,7 млрд руб. В начале апреля стало известно о просьбе «Мечела» к основным кредиторам — ВТБ и Газпромбанку — отсрочить досрочное погашение долга до 1 мая.



Погашать в 2020 году существенную часть долга перед ВТБ, привлеченного на покупку доли в «Уралкалии», должен был и «Уралхим», но в конце 2019 года компания рефинансировала привлеченный в 2013 году заем, получив в Сбербанке синдицированный кредит на $3,9 млрд.

Помимо этого, РСПП считает необходимым поддержать экспорт через увеличение лимита страхования/перестрахования дебиторской задолженности ЭКСАР, госсубсидирование процентной ставки по факторингу РЭЦ и ряд других мер.



Предлагается продлить сроки специнвестконтрактов (СПИК) до максимальных — 15 и 20 лет (в случае если контракт превышает 50 млрд руб.), а корпоративные программы повышения конкурентоспособности — на два-три года, предусмотрев отказ от минимальных показателей результативности.



Химики и металлурги хотят снять ограничение на сумму субсидирования экспортных перевозок любым видом транспорта и запустить коридор «Белкомур» не позднее второго квартала 2022 года. Также речь идет об отмене ограничений на перевозку экспортных грузов через третьи страны (по данным “Ъ”, речь идет прежде всего об Украине).



Наиболее серьезными из предложенных налоговых мер выглядят снижение ставки НДС до прежних 18%, ускорение амортизации основных средств, принятых к учету с начала 2019 года, отсрочка на уплату налогов на один—три месяца, а также отмена введенного в апреле акциза на мазут. Помимо этого, РСПП просит об отмене индексации тарифов на газ в 2020 году и нерыночных надбавок к оптовой цене на электроэнергию, а также предлагает ОАО РЖД предоставить скидки на экспорт по железной дороге.



В начале апреля ряд похожих мер предлагал владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. В его письме речь также шла о субсидировании ставок по кредитам в госбанках, налоговых каникулах для всех сфер бизнеса, предоставлении кредитов по льготным ставкам, а также субсидиях на транспортировку продукции за рубеж.



Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подчеркивает, что многие из мер, о которых идет речь, обсуждались и до распространения вируса в рамках стимулирования инвестиций в новые проекты и расширение мощностей.



Источники “Ъ” в химических компаниях не скрывают, что на данный момент ситуация с коронавирусом даже поддерживает цены на некоторые виды удобрений (например, фосфатные) за счет снижения производства в Китае. В то же время спрос на калийные удобрения упал, поскольку их крупнейший потребитель Китай остановил закупки.



Как отмечает Кирилл Чуйко из БКС, меры поддержки, о которых сейчас просят компании, явно рассчитаны не на текущий момент, а на более отдаленную перспективу. Он отмечает, что критической ситуации в секторе нет, так как большая часть продукции химиков и металлургов идет на экспорт. Ослабление рубля поддержало маржу экспортеров и частично компенсировало ухудшение цен реализации. Пока, говорит эксперт, в сложной ситуации находится только «Мечел», и, возможно, к нему могут добавиться несколько компаний среднего размера.



Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка согласна, что сейчас положение большинства российских металлургов устойчиво. Однако уже в этом году, добавляет аналитик, они столкнутся с падением спроса на экспортных направлениях, прежде всего со стороны ЕС. В Китае, отмечает она, также, видимо, образовался переизбыток стали из-за просадки спроса внутри страны, на внутреннем рынке ждать роста не приходится, поскольку замедление экономической активности негативно скажется на ключевом сегменте — строительстве.



Ольга Мордюшенко, Евгений Зайнуллин



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



