Когда Зеленский пойдет на нарушение Конвенции о правах человека

Ограничения, введенные Кабинетом Министров в надежде побороть с их помощью Covid-19, нарушают статьи Основного Закона Украины, однако в правительстве предпочитают не замечать критики правоведов.

Параллельно Банковая штампует обнадеживающе-порицательные видео с президентом, которые якобы должны успокоить “обиженных детей” и убедить их принять то, что у них отобрали “мороженое”, т.е. ключевые права и свободы.

Важно: столь серьезные ограничения прав осуществлены в обход должной процедуры, а именно без введения чрезвычайного положения.

Хотя именно это не делать властям настоятельно рекомендовали правозащитные организации. В Amnesty International ранее подчеркивали, что карантин, которым ограничивается право на свободу передвижения, можно вводить лишь в том случае, если он имеет временные ограничения, преследует законные цели, крайне необходим. Права людей должны быть соблюдены и защищены, включая доступ к медпомощи, продуктам питания и другим предметам первой необходимости.

Что не так с постановлением Кабмина

Постановление правительства № 255 от 2 апреля 2020 г. “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, как подчеркивает Николай Хавронюк, эксперт Центра политико-правовых реформ и бывший глава Научно-консультативного совета при ГБР, должно базироваться по меньшей мере на трех профильных законах — “О защите населения от инфекционных болезней”, “Основы законодательства о здравоохранении” и “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения”.

Однако Кабмин опирается лишь на одну 29-ю статью (”Карантин”) Закона “О защите населения от инфекционных болезней”, которой определяются “временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них” во время карантина.

Однако, отмечает эксперт, данная статья не предоставляет Кабмину полномочия вводить ограничения, какими он “обрадовал” украинцев. Речь о запретах на:

- пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

- перемещение группой лиц в количестве более двух лица;

-пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом;

- проведение всех массовых мероприятий;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальную защиту, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, пожилые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

Харьковская правозащитная группа, указав на важность борьбы с Covid-19, в свою очередь, разобрала каждый пункт постановления и указала как на нарушения, так и на откровенные просчеты.

К примеру, правоведы отмечают, что 4-й пункт постановления, согласно которому люди старше 60 лет должны пребывать в самоизоляции, противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава относительно профилактических мер по противодействию пандемии Covid-19. К тому же существуют медицинские рекомендации при, к примеру, диабете совершать вылазки на свежий воздух; и в целом прогулки важны для поддержания иммунитета. Самоизоляция пенсионеров, отмечают в ХПГ, может в итоге “спровоцировать вспышку сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других заболеваний, в том числе стать катализатором эпидемии туберкулеза”.

Потому-то неразумно закрывать доступ в парки, скверы и т.п. При имеющемся ограничении “не больше двух” люди могли бы спокойно поддерживать свой иммунитет, да и эмоциональное и психическое здоровье. Но нет...

Кстати, правозащитники обратили внимание и на неопределенность термина “лесопарковая зона”. На бумаге вроде как понятно: “лесные участки с эстетически ценными ландшафтами, предназначенные для массового отдыха населения”, т.е. с какой-никакой инфраструктурой. Пусть это будут две тропинки и полторы беседки.

Однако на практике сложно определить, что перед вами — лес или лесопарковая зона без вообще ничего. Без дорожек, урн, мест для отдыха и, естественно, соответствующих табличек.

И не будут ли правоохранители пользоваться пропастью между нормативно-правовым актом и реальностью, чтобы выписать штраф?

Введенные за нарушение правил карантина штрафы (17-34 тыс. грн), кстати, по словам Хавронюка, противоречат принципу пропорциональности, поскольку не учитывают ни уровня легальных доходов, ни размера штрафов, предусмотренных в КоАП и Уголовном кодексе за подобные и даже более тяжкие деяния. Да и вообще сам принятый закон, дополняющий Кодекс Украины об административных правонарушениях, выписан крайне абстрактно, что дает полиции полную свободу действий.

А требование носить при себе удостоверение личности, по мнению ХПГ, нецелесообразно и фактически превращает всех граждан в правонарушителей, а государство — в полицейское.

Вызывает тревогу и обязательный характер использования лицами, находящимися в самоизоляции и обсервации, мобильного приложения, посредством которого проводится мониторинг соблюдения этими лицами ограничений.

Тех, кто не будет им пользоваться (у пожилого человека, например, может просто не быть смартфона), хотят штрафовать. О чем заявил накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить”, — заявил он, указав три целевые категории украинцев: вернувшихся из других стран, заболевших и лечащихся дома и тех, у кого подозревают наличие коронавируса.

И Хавронюк, и ХПГ отмечают, что Кабмин своим постановлением нарушил Конституцию, а именно статьи 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), 33 (право на свободу передвижения), 35 (право на свободу совести) и 39 (право на мирные собрания).

Согласно же 64-й статье “конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины”.

Права могут быть ограничены при объявлении чрезвычайного или военного положения. Чего не было. Такое решение должна принимать Верховная Рада, но никак не правительство в рамках чрезвычайной ситуации.

“Постановление Кабинета Министров Украины № 255 от 2 апреля 2020 года является недопустимым шагом к произволу власти и хаосу в обществе”, — заявили в Харьковской правозащитной группе.

Тактика страуса

На фоне растущего недовольства в обществе и шквала критики со стороны профильных специалистов в СМИ появилась информация, что власти вроде как готовят поэтапное ослабление ограничительных мер.

“Левый берег” со ссылкой на свои источники пишет, что правительство планирует позволить с 14 апреля открыться магазинам площадью до 400 кв. м, строительным и садовым комплексам; с 1 мая — всем магазинам, ТЦ и парикмахерским; с середины мая — вернуть детей в школы, а посетителей в рестораны.

Но границы, по данным журналистов, открывать по меньшей мере до конца июня не будут, как и аэропорты.

Основан ли план на конкретном анализе ситуации или на страхе перед лицом экономической катастрофы и социального взрыва, пока неизвестно. Как, собственно, неизвестны и данные об эффективности работы по противодействию Covid-19.

Карантин, заметим, является главным методом властей по борьбе с вирусом, а не наполнение аптечных сетей и обеспечение клиник в должном количестве средствами защиты, дезинфицирующими средствами, ИВЛ и пр.

Действительно, если не проводить тесты, то и коронавируса как будто нет. А смерти тех, кто от него умрет, в официальных сводках повесят на какой-нибудь грипп или пневмонию. Как в России.

Плохие цифры — это плохой рейтинг и плохое настроение Владимира Зеленского. Тем более что рейтинг выстраивается не на эффективной стратегии, а на ситуативной рефлексии и медийных манипуляциях.

Что же будет, если нынешний подход к борьбе с коронакризисом окажется неэффективным? Если летальных случаев станет так много, что на грипп все свалить не получится?

Здесь может пригодиться пример ряда стран Европы, уведомивших Совет Европы о намерении нарушить Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Статья 15 этого документа позволяет странам-подписантам отступать от ее норм в чрезвычайной ситуации, но без нарушения других обязательств в рамках международного права. Таковых стран уже девять: Латвия, Румыния, Молдова, Армения, Эстония, Грузия, Албания, Северная Македония, Сербия.

В то же время, если оценивать ситуацию с Covid-19 в этих государствах, то масштабы его распространения более понятны, нежели в Украине. Потому как власти, помимо статистики о выявленных случаях и смертях, сообщают и о количестве проведенных тестов. За исключением Грузии.

Приведем свежие цифры из этих стран, а также из Украины:

Количество зафиксированных случаев Covid-19: Латвия — 577, Румыния — 4417, Молдова — 1056, Армения — 853, Эстония — 1149, Грузия — 208, Албания — 383, Северная Македония — 599, Сербия — 2447, Украина — 1668 (+206 за сутки).

Количество смертей: Латвия — 2, Румыния — 197, Молдова — 22, Армения — 8, Эстония — 21, Грузия — 3, Албания — 22, Северная Македония — 26, Сербия — 61, Украина — 52.

Количество проведенных тестов: Латвия — 24 036, Румыния — 43 578, Молдова — 5108, Армения — 5329, Эстония — 24 813, Грузия — (данные не приводятся, известно, что 4682 граждана на карантине, еще 375 под наблюдением врачей), Албания — 2989, Северная Македония — 5879 (6 апреля), Сербия — 9626; Украина — 7205 подозрений. У нас, как видим, используют обтекаемую формулировку “подозрения”. А при подозрении на коронавирус тест может проводиться не один, а два или три. Или вообще не проводиться...

Такой подход к информированию сограждан лишь усиливает подозрения относительно реального положения дел в стране. Да и сообщения спикеров Минздрава тому способствуют.

Так, 7 апреля начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОК Роман Родина заявил, что ежедневно в Украине делают 1000-1200 тестов, а за сутки 6 апреля проверили 1409 человек. При этом он заявил, что есть тенденция к стабилизации роста заболеваемости: “Если раньше мы регистрировали около 150-160 подтвержденных случаев, то сейчас мы регистрируем меньше — где-то 130-140”.

На следующий день, 8 апреля, Минздрав в своей ежедневной сводке сообщил о 206 новых случаях за прошедшие сутки. Так где стабилизация?

Одной статистики, которой украинцы все меньше доверяют, и надежды на карантин будет явно недостаточно.

Ах да, есть же еще чудо-средство — “Плаквенил” (гидроксихлорохин), “который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни”. Гидроксихлорохин с 19 марта активно пиарит также прозевавший эпидемию президент США Дональд Трамп. В то время как главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи неоднократно указывал на недостаточность доказательной базы и отказывал рекомендовать его как способ лечения.

Исследование французских ученых, результаты которого так возбудили Трампа, а за ним, похоже, и копипастеров с Банковой, на самом деле, мягко говоря, не убедительно. О чем идет речь в другом материале “Деловой столицы”.

Примечательно, что 3 апреля, согласно сообщению украинского Министерства здравоохранения, 2250 упаковок этого препарата, который применялся при лечении малярии, отправили в регионы. И не важно, что оно может не работать. Трамп верит, что это панацея.

Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Не имея продуманной стратегии борьбы с эпидемией и экономическим кризисом, остается лишь верить. В чудо-лекарство. В карантин. В авось.

Владислав ГИРМАН

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