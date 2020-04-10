Счет в пользу смерти

В Украине наблюдается странный перекос в статистике по коронавирусу: число смертей выше, чем количество выздоровевших.

На 57 умерших в нашей стране 45 излечившихся.

При этом общемировая статистика совсем другая: на 88 тысяч смертей — 331 тысяча выздоровлений. То есть почти 4 выздоровевших на 1 умершего. У нас же счет 1,2 умерших на одно излечение.

Разбирались, почему так произошло.

Как в других странах?

Проверим общемировую тенденцию на примере ряда государств.

Она видна даже в США, которые сейчас принимают основной удар заболевания. Там, конечно, пропорции хуже общемировых, но все же излечившихся за все время почти 23 тысячи — против 15 тысяч умерших.

В Испании столько же смертей, как и в Америке — но излечившихся куда больше: 48 тысяч. То есть пропорция близка к общемировой.

В соседней России показатель даже лучше общемирового: выздоровевших больше, чем умерших в девять с половиной раз — 698 против 76.

Россия статистика коронавируса

А вот в Италии результаты похоже на США: излечившихся только в полтора раза больше, чем умерших — почти 27 тысяч выздоровевших на 18 тысяч погибших.

Итали статистика коронавируса

Правда, вместе с Украиной из общемировой тенденции выбивается еще ряд стран. К примеру, Панама, в которой 63 человека умерло, а всего 16 выздоровело.

Панама статистика коронавируса

Еще хуже ситуация в Бразилии. Здесь умерших в шесть с половиной раз больше, чем излечившихся.

Бразилия статистика коронавируса

Еще в компании с Украиной — Конго, где на пять умерших двое излечившихся.

Конго статистика коронавируса

И Доминикана, где 108 смертей на 50 выздоровлений.

Доминиканская республика статистика коронавируса

Почему в Украине такая ситуация?

Власти перекоса в статистике никак не комментируют. В то же время объяснений может быть как минимум два.

1. Нехватка тестов. По последним данным, Украина проводит 471 тест на один миллион населения. Это в разы ниже, чем в Европе, США и России.

Без массового тестирования нельзя выявить заболевших в легкой форме (у нас, как показывает практика, делают только тем, у которых уже есть серьезный симптомы коронавируса и то не всегда). “Легко заболевшие” попадают под наблюдение и после выздоровления пополняют статистику излечившихся.

Соседи Украины по антирейтингу — например, та же Бразилия — тоже делают мало тестов. Например, Бразилия — 258 на миллион человек, Доминикана — 418. Но далеко не все.

Например, Япония, у которой столько же тестов, сколько у нас — 486 на миллион человек — имеет показатель выздоровлений гораздо выше мирового.

Япония статистика коронавируса

То есть может быть еще одна причина.

2. Плохое медицинское обслуживание. Когда больницы не способны эффективно лечить и вытягивать с того света хотя бы тех, кто уже заболел и госпитализирован.

“Страна” уже рассказывала, как “скорые” даже в сравнительно зажиточном Киеве забирают людей с подозрением на коронавирус: один из таких пациентов пять дней лежал дома с высокой температурой, его отказывались везти в больницу сами врачи. В итоге парень умер от инфекционной пневмонии.

В Японии, как мы уже поясняли, стратегия такова: массово людей не тестировать, а только если есть очевидные симптомы. Зато тех, у кого они есть, спасать всеми силами и средствами.

В Украине же Минздрав заявлял, что максимум больных коронавирусом, которых способны принять наши больницы — это десять тысяч человек. Что для такой огромной страны, как Украина, конечно, не так уж много.

То есть уже сейчас медицина старается максимально избегать госпитализации, даже если речь идет о тяжелых случаях. И когда ситуация доходит до крайней точки, спасать уже поздно.

Точно так же плохая медицина не способна быстрее ставить на ноги уже заболевших. Хотя Минздрав и написал в своих протоколах лечения самые современные препараты, но стоят они многие тысячи гривен и явно не по карману ни больницам, ни многим больным.

Виктория ВЕНК

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