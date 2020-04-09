Иначе — переворот: что делать Зеленскому, чтобы сохранить контроль над страной

Недовольство действиями власти, угроза дефолта, заблокированный тысячами поправок парламент вместе с радикальными карантинными ограничениями прав граждан — все это в скором будущем может стать причиной для массовых акций протестов, считают эксперты. “Апостроф” решил узнать, насколько Офис президента сегодня контролирует ситуацию в стране, и почему сейчас среди общественных деятелей и активистов звучат заявления о том, что власть не справляется с вызовами, которые обрушились на Украину.

У кого власть?

В последнее время в социальных сетях все чаще стали появляться посты с критикой политики президента Владимира Зеленского и действий правительства. Их суть сводится к одному — президент не справляется с ситуацией, в стране крах. Чтобы не допустить гибели государства, необходимо брать ситуацию в свои руки и активизировать работу.

“Имитации вместо политики. “Видосики” вместо стратегических решений. Турборежим вместо общественной дискуссии по ключевым вопросам развития страны. Но случился глобальный шторм, который бывает раз в столетие — и ЗЕрежим попал в водоворот, из которого ему уже не под силу выбраться. Не поможет ни МВФ, ни Коломойский, ни Ермак, ни Аваков. Власть попала в классический цугцванг, когда любое ее действие (или бездействие) только ухудшает ее положение. Для меня это очевидная истина: Зеленский — всё. Причем сроки бесславного завершения Зе-режима измеряются месяцами — не годами“, — сделал апокалиптический прогноз юрист-международник, волонтер Геннадий Друзенко у себя на странице в Facebook.

О накале эмоций в обществе говорят и другие известные политики. “Делайте ошибки. Исправляйте ошибки. Хуже уж точно не будет. Действуйте, действуйте, действуйте. Иначе — переворот”, — эмоционально обратился к Офису президента бывший нардеп Игорь Луценко в Facebook.

Действия властей действительно вызывают волну критики у населения. Возможно, и с благими намерениям, но в жизни рядового украинца становится все больше ограничений и запретов. Прошел почти месяц карантинных мероприятий, но, как обращают внимание эксперты, государство так и не представило программу поддержки для малого и среднего бизнеса. Затормозился и вопрос внесения изменений в государственный бюджет, без которых страна не может нормально функционировать в нынешних условиях.

Принятие “антиколомойского закона”, крайне необходимого для получения финансовой поддержки от МВФ, тоже показательно срывается людьми, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским. Как уже писал “Апостроф”, ко второму чтению в законопроект подано свыше 16 тысяч поправок. К этому добавился первый крупный коррупционный скандал, в который угодил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Для полноты картины, полиция — государственный институт с крайне низким уровнем доверия у граждан — получила право определять колоссальные по размеру штрафы за нарушения масочного режима и передвижения по улице. Что лишь добавляет нервозности среди населения.

Когда министр возомнил себя президентом

С началом карантина в информационном поле министр внутренних дел Арсен Аваков выглядит едва, ли не самым активным политиком в стране. Впрочем, инициативы и предложения Авакова часто выходят за рамки его полномочий. Глава МВД уже предлагал (правда, потом резко менял свою точку зрения) вводить в стране чрезвычайное положение, тем самым влезая в полномочия президента. К этому стоит добавить инициативы Авакова о введении пособий для малообеспеченных граждан, что тоже вряд ли можно отнести к функциям правоохранительных органов.

“Аваков после главного санитарного врача Ляшко — главный ньюзмейкер. Нестабильность ситуации в стране, как раз позволяет Авакову быть своего рода теневым антиподом Зеленского. Человеком, у которого все под контролем. Думаю, что сейчас его главная цель — это отодвинуть на второй план политиков, которые находятся возле президента”, — отмечает “Апострофу” политолог Ярослав Божко.

По мнению политтехнолога Денис Богуша, сейчас власть во многом оказалась в руках Авакова.

“Экономику уже убили карантином. Поэтому сейчас власть в руках Авакова, он контролирует ситуацию”, — говорит изданию Богуш.

По словам политолога Владимира Фесенко, чтобы понимать, насколько ситуация в стране, контролируется президентом Зеленским, нужно находиться в его окружении. Он отмечает, что ситуация в Украине очень сложная, но власть реагирует на возникающие проблемы достаточно оперативно, в пределах своих возможностей.

“Для сравнения мы можем спросить, а контролирует ли ситуацию президент США Дональд Трамп? Да, там сильные государственные институты, которые работают. Но в стране все сложно. В Украине традиционно всегда была полухаотическая ситуация, а сейчас к нашим традициям прибавились новые вызовы, связанные с пандемией коронавируса. Из-под контроля ситуация полностью не вышла, но обострились проблемы, в первую очередь политические, управленческие, административные”, — сказал “Апострофу” Владимир Фесенко.

Эксперт считает, что в будущем вызовом для президента может стать стихийная децентрализация власти. Сегодня нехватка ресурсов в борьбе с пандемией в Киеве заставляет мэров городов-”миллионников” действовать на свое усмотрение. Впрочем, несмотря на определенные опасения относительно возможного “парада суверенитетов” в регионах, вызванного эпидемией, свои действия они все-таки координируют с профильными ведомствами и Офисом президента.

Рейтинги по осени считают

Несмотря на всю сложность сложившейся ситуации, рейтинг президента Зеленского продолжает оставаться на высоком уровне. Последний опрос Киевского международного института социологии показал снижение рейтинга главы государства только на 2% (46% доверия в марте против 48% — в феврале). При этом процент тех, кто негативно относится к Зеленскому даже снизился до 21% с 24%. Опрошенные “Апострофом” эксперты считают, что пандемия коронавируса и последующий карантин сыграли на руку главе государства. За новостями о болезни из информационного поля выпали коррупционные скандалы в окружении Зеленского, связанные с “пленками Ермака”. А все экономические проблемы пока что можно списать на последствия карантина.

“Избиратели продолжают верить Зеленскому. Он выиграл выборы как несистемный политик, надежды избирателей он подкреплял своими действиями и обещаниями, которые не всегда относились к его полномочиям. Он распустил Раду, на камеры воспитывал местных чиновников, никогда не показывал, что он профессионал в государственном управлении, но говорил, что хочет изменений. Даже сейчас работает принцип “хороший царь — плохие бояре”. Сейчас для него главная угроза — это скандал с Ермаком, думаю это не первый и не последний слив видеозаписей. Поэтому со временем тень коррупционного скандала ляжет и на президента”, — говорит нашему изданию политолог Юрий Лесничий.

По мнению Богуша, “фактор Ермака” может привести к краху всей государственной вертикали власти. Это связано не столько с его персоной, сколько со стилем управления Зеленского.

“Президент отдал много полномочий главе своей канцелярии. На Офис легло взаимодействие с парламентом, административные и управленческие вопросы. Сейчас, после отставки Богдана, все это перешло в руки Ермака, которому Зеленский сильно доверяет и говорит об этом открыто. Как только Ермака не окажется рядом с главой государства, все может рухнуть. Я не знаю, есть ли в его окружении люди, кому он настолько доверяет”, — говорит эксперт.

Впрочем, политолог Михаил Басараб считает, что говорить сейчас о рейтинге Зеленского или любого другого политика некорректно: страна только входит в пандемию, и мы — в начале экономического и социального кризиса, которые будут идти вслед за пандемией и карантином. По его мнению, о том, как сегодняшние обстоятельства повлияют на рейтинг политических сил, лучше поговорить в конце мая или даже в июне. Также у него вызывают скепсис методики проведения телефонных или онлайн-опросов.

“Лишь впоследствии мы сможем дать оценку эффективности действий власти в условиях пандемии. То, что экономический кризис неизбежен, понятно уже сегодня. Дискуссии ведутся лишь о масштабах этого экономического кризиса. Вслед за экономическими неурядицами безусловно будут идти негативные социальные последствия. Ведь рост уровня безработицы и существенное снижение заработной платы будут предопределять рост социальной напряженности. Власть и страна стоят перед масштабными вызовами. Основная задача — не допустить перерастания экономического кризиса в социальный. Для этого необходимо предусмотреть социальную “подушку” для бизнеса и работающего населения”, — сказал он “Апострофу”.

Без лишних скандалов

Безработица и снижение финансового благосостояния населения всегда были благодатной почвой для протестов. А в случае, если они подавляются силовыми методами, то и к смене власти. Впрочем, Евромайдан стал хорошей прививкой для власти. Тогда президент Виктор Янукович также имел высокий рейтинг поддержки, а также подконтрольную себе систему правоохранительных органов. Можно прогнозировать, что ближе к осени оппозиция начнет организовывать акции протеста. И для команды Зеленского сейчас важно выработать свою стратегию действий на фоне надвигающегося экономического коллапса. В частности, решить, как аккуратно, без силовых методов погасить “пожары” на улицах. И здесь контроль над силовыми ведомствами для главы государства станет ключевым моментом.

“Общество по-прежнему оценивает действие власти по картинке телевизора. Недоверие, умноженное на стресс, будет нарастать и дальше. Любая кризисная ситуация может стать триггером общественного недовольства. Можно полагать, что все это произойдет, но уже после карантина. Ведь для этого, как минимум, должна быть разблокирована транспортная инфраструктура”, — говорит Божко.

По мнению Басараба, важно, чтобы Зеленский и его команда не создавали дополнительных факторов нестабильности. Договоренности с Россией и политические преследования, по его мнению, могут стать дополнительным фактором социальной напряженности, который приведет к коллапсу в Украине.

Максим МУХИН

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