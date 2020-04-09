Три с половиной ВВП Уровень глобального долга — как государственного, так и домохозяйств, корпораций, финучреждений — за прошлый год увеличился на $11 трлн, превысив $255 трлн, или 322% мирового ВВП, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance. В этом году на фоне борьбы с пандемией COVID-19 и обширного фискального стимулирования со стороны правительств прирост чистых заимствований может заметно ускориться. В результате, по подсчетам экспертов, по итогам 2020 года объем глобального долга может вырасти до 342% ВВП.



Объем глобального долга за прошлый год увеличился на $10,8 трлн, до $255,3 трлн, говорится в обзоре Institute of International Finance (IIF). Теперь размер общего долга эквивалентен 322% ВВП. В 2018 году прирост показателя был значительно меньшим — лишь $3 трлн. Долг вне финансового сектора увеличился за год с $183 до $192 трлн, в том числе обязательства правительств выросли на $4,3 трлн, до $70 трлн, корпораций — на $2,8 трлн, до $74,2 трлн, домохозяйств — на $1,9 трлн, до $48 трлн.



У США и зоны евро сопоставимый уровень госдолга (101,9% и 101,8% соответственно). Уровень китайского госдолга невысок — 53,7%, однако у нефинансовых корпораций этой страны он достиг 150,3% ВВП. У развивающихся стран долг в прошлом году увеличился на $3,4 трлн, до $71 трлн. В итоге соотношение нагрузки к ВВП в этих странах выросло до 220%. У России показатели оставались достаточно низкими по мировым меркам — нагрузка домохозяйств выросла с 17% до 18,8%, нефинансовых корпораций — с 45,6% до 46%, финансового сектора — с 9,8% до 11,5%, уровень госдолга увеличился с 14,6% до 15,7% ВВП.



По сравнению с ситуацией, существовавшей до кризиса 2008 года, правительства увеличили долговую нагрузку вдвое — с $35 до $70 трлн.



Причем на США и Китай пришлась половина этого прироста (в Испании, Японии, Франции, Италии и США прирост размера долга к объему ВВП составил более 40 процентных пунктов). Домохозяйства за это время нарастили долги не так значительно — с $35 до $48 трлн. Долг нефинансовых корпораций вырос более чем на 70%, до $74 трлн.



Нынешнее резкое падение объемов прибыли корпораций и массовые увольнения работников уже осложнили погашение долгов бизнесом и домохозяйствами, предупреждают в IIF. Эксперты центра отмечают, что компании с недостаточными резервами наличности могут столкнуться с существенными проблемами, если начавшийся кризис не будет коротким, а отскок в экономике — не таким быстрым, как некоторые ожидают.



«Это отрезвляющие данные на фоне того, как правительства разных стран готовятся бороться с пандемией коронавируса фискальными стимулами — в этом году уровень долга вырастет значительно»,— полагают в институте. В марте уровень госзаимствований уже оказался более чем вдвое выше среднемесячного за 2017–2019 годы ($2,1 трлн против $0,9 трлн). При реализации сценария, когда чистые заимствования правительств в этом году будут вдвое выше, чем в прошлом, мировая долговая нагрузка вырастет до 342% ВВП (с учетом трехпроцентного спада в мировой экономике). «Обширные фискальные и монетарные стимулы необходимы для купирования рисков нехватки ликвидности и банкротств, однако такое значительное смягчение может усилить долговые дисбалансы и неравенство в доходах»,— замечают авторы доклада.



Татьяна Едовина



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



