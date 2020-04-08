Житница вместо кузницы. Украина теряет на экспорте металла, но может хорошо заработать на зерне Коронавирус и экономический кризис перекраивают мировые рынки металла и зерна, на которых зарабатывают наши экспортеры. На начало апреля рынок металла завалили "лишней" продукцией, тогда как спрос, наоборот, упал. Чтобы распродать склады, производители наперебой демпингуют, что уже обвалило цены.



Металлурги спешно пересматривают планы по производству и останавливают доменные печи. Тенденция докатилась и до Украины.



"Метинвест" остановил свои европейские активы, так как загрузка упала. Мы пока работаем, но часть персонала отправлена на вынужденный простой. Сталелитейный мощности предприятия на данный момент загружены на 50%, прокатные — еще ниже", — рассказал "Стране" глава профсоюзного комитета "Азовстали" Юрий Дорошенко.



На "Аселор Миттал Кривой Рог" 20% сотрудников — в отпусках, работа некоторых цехов приостановлена. Из-за карантина на предприятии решили заморозить все "некритичные" работы.



На продовольственном рынке все пока не так критично. Цены на некоторые виды продукции заметно просели. Скажем, подсолнечное масло подешевело уже на треть, кукуруза — на минимуме с 2016 года. А вот цены на пшеницу достаточно высокие из-за засухи и не лучших прогнозов на будущий урожай.



"Многие продукты сейчас дешевеют из-за снижения спроса со стороны мировых сетей общественного питания из-за карантина. К примеру, упали цены на подсолнечное масло и сахар. Но это — временная тенденция. В следующем году еда будет дорогой. Поэтому Украине нужно делать упор на аграрку, на ней можно будет неплохо заработать", — считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



Но для этого еще нужно получить хороший урожай. А он вовсе не гарантирован. Из-за бесснежной зимы озимым не хватает влаги, а летом не исключена еще и засуха. Есть прогнозы, что только по этой причине урожай может уменьшится на 10-15%. "Но нужно еще провести весеннюю посевную кампанию, а там тоже не исключены проблемы", — говорит Олег Пендзин.



"Страна" разбиралась, как пандемия и кризис ударят по нашим главным экспортным направлениям.



Металл обвалился, руда пока держится



Рынок металла начало лихорадить еще с осени. Но основательно котировки посыпались в феврале-марте. Сказалось снижение спроса на металлопродукцию из-за коронавируса и нового экономического кризиса. Плюс и на металл, и на руду давит падающая нефть, с которой связано большинство котировок.



На рынке металла в последние годы "главным" был Китай. Поэтому ценники на металлопродукцию одними из первых отреагировали на коронавирус. Еще на этапе вспышки вируса в Китае металл уже начал дешеветь.



В марте в Китае официально объявили о победе над эпидемией, а местные власти заявили. что будут стимулировать новые инфраструктурные проекты. Поэтому внутренние цены на металл в КНР начали расти. А вместе с ними — и производство.



Но тем временем эпидемия коронавируса набирала обороты в других странах. Стало понятно, что быстрого восстановления китайской экономики не получится, так как для Поднебесной закрылись многие рынки сбыта в Европе и США.



Поэтому цены на металл снова откатились. Особенно резко просели цены на холоднокатаный рулон. "Китайский автопром уже не может отгружать машины в охваченную коронавирусом Европу в прежних объемах, что усилило кризис в отрасли", — отмечают эксперты специализированной площадки "Металлика".



На цены давят огромные складские запасы продукции. По данным агентства SteelHome, за первый квартал 2020 года запасы холоднокатаного рулона в Китае выросли с 9 млн тонн до более чем 24 млн тонн, что обрушило цены. Холоднокатаный рулон подешевел на 27-28 долларов за тонну, горячекатаный падает в цене со скоростью 7-10 долларов за тонну в неделю.



"С одной стороны, в Китае ситуация улучшается. Деловая активность стала восстанавливаться уже в марте. PMI (индекс деловой активности), по версии Caixin, вырос с 40,3 пункта в феврале до 50,1 пункта в марте. С другой стороны, спрос на металл остался слабым: субиндекс новых заказов находится ниже уровня в 50 пунктов, что соответствует сокращению внешних поставок примерно на 20%. По итогам 2019 года металлургические компании Украины продали более трети железной руды (34,4%) в Китай. Что мы видим сейчас? Крупнейшая в мире сталелитейная промышленность под ударом, потому что китайские запасы арматурных стержней достигли рекордных высот еще в феврале. Наш экспорт уходит на страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а также Южной Америки. Но и там, учитывая замедление темпов роста экономики из-за коронавируса, спрос сокращается. Многие предприятия приостановили работу из-за эпидемии (особенно производители автомобилей и бытовой техники), и ожидается, что спрос на сталь сократится больше, чем ее производство. Соответственно, растут "лишние" запасы. Например, уже с 1 апреля фьючерсы на горячекатаный прокат падали до самого низкого уровня за последние три месяца. Даже восстановление производственной активности не приведет к повышению спроса на металл, так как есть накопленные запасы. Ситуация начнет улучшаться не ранее 2021 года", — считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.



Производители Индии и Турции начали демпинговать, пытаясь пристроить излишки продукции на внешних рынках. Это еще больше обвалило цены.



По данным агентства "Укрпромвнешэкспертиза", на начало апреля длинный прокат подешевел на 40-65 долларов за тонну (по сравнению с началом марта 2020 года). Основная причина — остановка строек в Европе и США из-за жесткого карантина.



Цены на арматуру за последнюю неделю марта упали на 33 доллара — до 395-410 долларов за тонну, а на катанку — на 30 долларов (до 410 долларов за тонну).



Снижение спроса и цен, а также жесткий карантин во многих странах уже привели к спаду производства. Так, в Европе остановились производственные мощности порядка 19 млн тонн стали в год. В США приостановлены мощности на 6 млн тонн.



"По металлу есть глобальное перепроизводство Китая при минимальном спросе Ближнего Востока, Европы и Африки. В результате — сумасшедшая конкуренция при отсутствии покупателей. И мы проигрываем в этой гонке", — констатирует руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.



Руда дешевеет не так стремительно, как металл. По состоянию на 7 апреля руда торгуется по 80-82 доллара за тонну. Это даже немного выше, чем после обвала рынка в конце марта, когда ценник опустился до 76-78 долларов за тонну и оказался на годовом минимуме.



Одна из причин - спрос на руду в Китае не падает и даже наметился небольшой рост, - говорит Дорошенко.



Понятно, что до годового максимума (более 123 долларов за тонну) рынок уже вряд ли вернется. Но и до минимальных отметок, которые эксперты прогнозировали в прошлом году (60 долларов за тонну) еще далеко.



"Пока отгружаем железорудное сырье. Есть надежда, что подорожание руды будет способствовать росту цен и на металлопродукцию. Но строить прогнозы пока рано — все слишком неопределенно", — говорит Юрий Дорошенко.



Металлурги на карантине



Украину кризис на мировом рынке металла не обошел стороной. По данным "Укрпромвнешэкспертизы", наши металлурги пересматривают свои производственные планы и ограничивают производство. Загрузка мощностей на начало апреля сократилась, по сравнению с началом марта, на 5,7%, и сейчас не дотягивает даже до 40%.



По данным отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром", в марте этого года производство чугуна сократилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,6% (до 1,75 млн тонн), стали — на 9,1% (до 1,79 млн тонн), проката — почти на 8% (до 1,56 млн тонн).



Юрий Дорошенко рассказывает, что на "Азовстали" часть работников официально переведено в официальный простой (при этом зарплаты сохраняются), отдельные цеха работают с перебоями.



"Сталеплавильное производство загружено на 50%, прокатное — еще ниже. Но все не так плохо, как в Европе. Скажем, свои европейские активы "Метинвест" вообще остановил", — рассказал Юрий Дорошенко.



Как сообщала ранее "Страна" холдинг "Метинвест" Рината Ахметова остановил работу на двух прокатных предприятиях в Италии (Ferriera Valsider и Metinvest Trametal), что связано с жестким карантином в этой стране. За период простоя объем производства на заводах может снизится до 40 тысяч тонн.



Также в "Метинвесте" прогнозировали, что не исключено снижение производства и на украинских предприятиях. На "Азовстали" рассматривался вариант остановки доменной печи №3, а также перенос запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на Азовстали (с апреля на май).



"Запорожсталь" не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции.



При этом на ММК имени Ильича в марте все было более-менее благополучно. Производство проката, по сравнению с февралем, увеличилось на 19,2% (до 317 тысяч тонн), стали — на 15,7% (до 376 тысяч тонн), чугуна — на 35% (до 428 тысяч тонн).



Но решающим для украинских металлургов будет апрель, а с начала месяца тенденции, мягко говоря, не радуют.



На "Аселор Миталл Кривой Рог" заявили, что сокращают производство из-за карантина и кризиса. Пятая часть работников — в отпусках, а несрочные работы и проекты поставлены на паузу.



"Обнадеживает тот факт, что Китай уже практически преодолел эпидемию и смог вернуться к нормальной работе. Это позволило начать отгрузки концентрата в Китай по морю. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выйти на уровень отгрузки в 300 тысяч тонн в месяц. Но очень сложно быстро переориентировать поставки с железной дороги в Европу на морской путь в Китай", — отмечают в компании.



"Если кризис затянется, не исключено дальнейшее снижение цен и сокращение производства. И наши металлургические комбинаты могут отреагировать на эти тенденции уже не просто простоем, а массовыми сокращениями рабочих", — говорит Олег Пендзин.



Золотое зерно



На продовольственном рынке все пока не так критично. Дешевеют в основном позиции, напрямую связанные с нефтью, то есть, те, кто используются в производстве биоэтанола.



Кукуруза сейчас находится на минимуме с 2016 года. На 6 апреля на Чикагской бирже майские поставки кукурузы торговались по 151 доллару за тонну, на европейских биржах — по 190,8 долларов.



Пшеница за последнюю неделю даже поднялась в цене примерно на 2-3%. На Чикагской бирже майские партии торгуются по 204 доллара за тонну, на европейских площадках ценник перешагнул отметку в 210-212 долларов.



Цены растут по нескольким причинам. Во-первых, были крупные сделки. Так, Иордания купила 120 тысяч тонн пшеницы по 230 долларов, Турция объявила тендер на поставку 250 тысяч тонн, а Саудовская Аравия — 355 тысяч тонн. То есть, страны, зависимые от импортных поставок пшеницы, делают запасы с учетом прогнозов о возможном дефиците продовольствия после пандемии.



Во-вторых, цены идут вверх на информации по будущему урожаю. Он может оказаться ниже, чем в прошлом году из-за теплой и бесснежной зимы в Европе и засухи в черноморском регионе (куда входит и наша страна). По данным компании FranceAgrimer, количество посевов озимых, которые находятся в хорошем или отличном состоянии за последнюю неделю уменьшилось с 63% до 62%. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 84%.



"В некоторых отечественных хозяйствах из-за критично низкого уровня влаги в почве уже ожидают снижения урожая на 10-15%. Но многое еще будет зависеть от того, как пройдет посевная кампания, ведь для ее обеспечения нужна целая цепочка — от семян до ремонта техники и поставок топлива. В карантин возможны сбои", — говорит Олег Пендзин.



Представитель сельскохозяйственного предприятия "Злато Таврии" Игорь Йосипенко рассказал "Стране", что в их регионе (Херсонская область) с влажностью почвы все нормально и озимые перезимовали хорошо. Но они столкнулись с проблемами уже весной - регион накрыли заморозки.



"У некоторых фермеров вымерз ячмень и местами пшеница. От последних морозов сильно пострадал рапс и сады. У нас, по предварительным оценкам, вымерзло до 90% черешни", — отмечает он. При этом весенняя посевная, по словам Йосипенко, идет по плану.



"Пока цены на продовольствие — не самые высокие. На отдельные виды продукции цены падают. К примеру, по подсолнечному маслу они снизились на 25-30%, по сахару на 20-30%. Зерно, особенно фураж, просело на 7-8%. Но это — временная тенденция. Она связана со снижением спроса на продукты по стороны глобального общепита и сравнительно большими запасами продовольствия в мире. В следующем сезоне еда будет в дефиците и ценники пойдут вверх. Поэтому, с учетом не лучшей ситуации на рынке металла, Украине стоит попытаться заработать хотя бы на аграрке. Для этого важно нормально провести весеннюю кампанию. И речь идет не только о крупных сельхозпредприятиях, а и о подсобных хозяйствах. К примеру, из 18 млн тонн картофеля, который выращивается в Украине, больше 90% приходится на личные подворья. С этим сегментом как раз могут быть проблемы, так как часть людей от огородов уже отрезали из-за карантина и остановки транспортного сообщения", —отмечает Олег Пендзин.



Чтобы поддержать агросектор, который на ближайшее время может оказаться едва ли не единственным кормильцем Украины (и поставщиком доллара в страну), властям стоило бы пересмотреть политику по поддержке отрасли, а также хотя бы на время снять проблемные темы, которые будоражат село, в частности, по продаже земли.



Но будет ли это сделано — пока вопрос.



Людмила Ксенз



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