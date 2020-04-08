У кюветі: світовий автопром з’їхав з великого шосе Автовиробники і дилери у всьому світі адаптуються до нових умов праці, які диктує епідемія.



Компанія Volkswagen, що тимчасово зупинила виробництво через пандемію, підрахувала: одна година простою коштує їй $13 млн. І це не єдина погана новина від світового автопрому. Також скасовані всi свiтові автовиставки. Цього року мiнімум до осенi новинки не будуть з’їзжати з подiумiв.



Незважаючи на підтримку з боку урядів країн Євросоюзу, компанії вимушені закривати заводи, а дилери — шоуруми, що ставить під загрозу фінансове майбутнє 14 млн працівників. Налагоджена система поставок, виробництва і збуту зупинилася. А це означає, що їхнє відновлення, коли пандемія COVID-19 закінчиться, обійдеться ще дорожче.



Виробники автомобілів і дилерські центри у всьому світі намагаються адаптуватися до змін в комунікації зі споживачами. Брендам може здатися правильним рішенням перейти в режим “очікування” і суворої економії в такий важкий період, щоб тихо перечекати “шторм”.



Наприклад, бiльшiсть брендiв запропонували безконтактні тест-драйви: потенційним покупцям не потрібно відвідувати автосалон, автомобіль може бути доставлений безпосередньо на домашню адресу. У деяких містах дійшло до падіння попиту на каршерiнг.



БІЗНЕС проаналізував, як автовиробники і дилери у всьому світі адаптуються до нових умов праці, які диктує епідемія



Грюкнули дверцятами



Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) передрікає безпрецедентну для галузі кризу, викликану поширенням COVID-19.



Минулого тижня були знижені рейтинги Toyota, Nissan і Honda. Згідно зі звітом Goldman Sachs Group, спалах коронавирусу може скоротити прибуток цих японських компаній на 5 млрд ієн. Зараз в Moody’s аналізують кредитні рейтинги й інших автомобільних виробників — General Motors, Daimler, Jaguar, Land Rover, PSA Group, Renault, Volkswagen, Volvo Cars і McLaren.



Але є i добрі новини. У місті Ухань, що стало епіцентром поширення небезпечного коронавірусу, автомобільним заводам та постачальникам запчастин дозволили відновити роботу. Автомобільні компанії Уханя (місцеві спільні підприємства виробляють автомобілі марок Buick, Chevrolet, Renault, Peugeot і Honda, а також ряду інших марок) відіграють ключову роль у світовому ланцюжку постачань, тож подальша затримка відновлення роботи автозаводів може спричинити негативний вплив на ринок.



Китайська Giga Factory, яка виробляє Tesla, також відновила роботу. На тиждень 300 машин моделi Model 3 вже сходять з конвеєра.



Дослідницька фірма LMC Automotive прогнозує падіння 2020 року світових продажів легкових автомобілів на 4% — до 86,4 млн одиниць, що відкине ринок до показників 2013 року. Така тенденція поширюватиметься на дилерів і постачальникiв.



Наприклад, шинні компанії продовжують закривати заводи через коронавирус. Компанія Michelin, яка першою зупинила заводи в Європі, оголосила, що такі ж заходи будуть прийняті в США та Канаді.



Nokian тимчасово скоротить 1,6 тис. робочих у своєму фінському підрозділі, в тому числі на шинному заводі в Нокіа. Компанія також тимчасово зупинила будівництво нового випробувального полігону в Іспанії. Російський завод Nokian продовжує працювати, але зі зниженими обсягами виробництва. Зупинене наймання робітників на завод компанії в США. Під тимчасове скорочення потрапили всі робочі відділення Nokian Heavy Tyres, що випускає шини для вантажівок і сільгосптехніки.



Між тим компанії реагують на епідемію й іншими способами. Дуже багато коштів пожертвували шинні виробники на боротьбу з поширенням інфекції, а, наприклад, Michelin в Німеччині буде безкоштовно міняти шини, що вийшли з ладу на автомобілях швидкої допомоги.



Прокатали по повній



Коронавірус завдав удару також шерінговій економіці та й усьому транспорту загалом, оскільки шерінг дуже глибоко проник в транспортну инфраструктуру, констатує Тарас Гетьманський, CEO та співзасновник Getmancar.



“Це відбилося і на ньому. Відразу скажу, що у Getmancar все добре і чудово, машини додаємо, цінами радуватимемо й надалі, додаткові зони в Києві будуть! Частина операторів на межі зникнення, частина переформатувалася, а ще частина продовжує працювати або займається волонтерством, допомагаючи своїм країнам. Міста і люди так само розділилися на групи — тих, чиї професії дозволяють працювати виддалено, і тих, кому необхідно їхати на роботу”, — розповідає пан Гетьманський.



За його даними, у деяких містах дійшло до падіння попиту на каршерінг на 70%. Дрібні компанії були вимушені закритися, інші ж не знають, який термін вони витримають в умовах карантину.



Досить сильно вдарив карантин по стартапам у сфері каршерінга і дрібним компаніям. Наприклад, CityHop — каршерінг з Нової Зеландії — припинив існування. Компанія була орієнтована на довгострокові поїздки і користування. Evo, канадський каршерінг, закликав користувачів залишатися вдома, забезпечивши декількома автомобілями медиків, і, по суті, операційно призупинив діяльність на період карантину. Modo, канадський каршерінг, просто став прибирати автомобілі на стоянку, якщо вони не затребувані.



Італія через велику смертність від COVID-19 ввела обмеження на пересування на автомобілях — тільки за спецдозволами. Через що оператори у багатьох містах зупинили діяльність. Більшість каршерінгів у Москві закрили зони в Шереметьєво.



Наш гараж



Якщо українські автосервіси ще так-сяк працюють, то автосалони перейшли на цілком дистанційний режим, але поки не скорочують працівників. Втім цiни на АЗС знизилися на 1,5-2,5 грн., адже їздити стали значно менше. Проте подажi нових авто за березень не зменшилися.



Український автобізнес поступово відновлює роботу в умовах карантину, констатує Олег Назаренко, гендиректор ВААIД. “Ми вносимо зміни в розпорядження Кабмiну, щоб здійснювати діяльність з урахуванням санітарно-епідеміологічних норм”, — каже він. Це стосується дозволу роботи автосервісів, контактного продажу автомобілів і реєстрації б/у автомобілів. Наприклад, після лізингу або трейд-іну.



Але статистика галузі, за даними Олега Назаренко, — невтішна. Попит від роздрібних клієнтів на машини з США впав удвічі. Багато з тих, хто розглядав купівлю авто сьогодні або завтра, відлклав її до кращих часів.



“Хто планово підходив до придбання і заздалегідь планував бюджет, тому підбираємо і викупляємо автомобілі на аукціонах в США. Відвантаження зі США йдуть планово — ніяких затримок або зупинок поки немає. Наші дилери з інших регіонів обсяги покупок не скоротили — продажі на рівні січня-лютого”, — розповідає Олександр Товстоног, директор Unimotors.



За його спостереженнями, фокус торгівлі змістився на дешевші авто, що продаються в Україні на рівні $7-8 тис. Ціни на аукціонах в США на багато моделей знизилися на 20-30%. Це пов’язано зі зниженням світового попиту на торгах і тим, що страхові компанії розпродають автопарки для звільнення обігових коштів.



“На тлі зупинки постачань б/у авто з Європи чекаємо збільшення попиту на авто низького цінового сегменту (до $10 тис.) і невелике зниження на авто в середньому діапазоні ($10-15 тис.)”, — прогонозує пан Товстоног.



На першій передачі



У зв’язку з тим, що світовий автопром зазнав кардинальних змін через COVID-19, чотири провідні асоціації європейського автобізнесу (ACEA, CLEPA, ETRMA та CECRA) направили до Єврокомісії листа з проханням пом’якшити строки та цільові показники з викидів СО2 для європейських автомобілів.



Якщо рішення про послаблення вимог з викидами буде прийнято, це змінить парадигму існуючого автопрому як в Європі, так і у світі загалом. Автопром і раніше зазнавав значних змін, та COVID-19 виступив прискорювачем таких трансформацій, кажуть експерти.



Важко спрогнозувати, що чекає на автомобільну галузь надалі, та зрозуміло одне: автомобільна промисловість вже не буде такою, як була учора. Як мінімум, їй знадобляться великі кошти для оновлення.



За даними Bloomberg, вже зараз Daimler, щоб впоратися з наслідками пандемії, веде переговори з банками про відкриття нової кредитної лінії на суму не менше €10 млрд. Toyota просить кредитну лінію на суму 1 трлн ієн ($9 млрд) у Sumitomo Mitsui Banking Corp. і MUFG Bank Ltd. Fiat Chrysler Automobiles підписали угоду про нову кредитну лінію на €3,5 млрд з двома банками.



Втім, будь-яка криза, як відомо, це не лише нові виклики, але й великі можливості. На початку карантину більшість українських автосалонів і дилерів зіткнулися з неможливістю фізичного продажу автомобілів. Це підштовхнуло їх до продажів онлайн.



Фактично вірус дав поштовх переходу автомобільної індустрії у цифровий формат та зміні акцентів, вважає Олена Чепiжко, радник голови Федерацiї роботодавців автомобiльної галузi.



“Наприклад, дилери Škoda реалізують нову концепцію дилерського підприємства в контексті Індустрії 4.0, спрощуючи процес купівлі автомобіля та роблячи його user-friendly. І хоча Кабінет міністрів України своєю постановою від 2 квітня дозволив продаж нових авто, тенденція до діджиталізації процесу продажів, для якої COVID-19 став каталізатором, буде розвиватися й надалі”, — прогнозує пані Чепiжко.



Олег Диващук



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