Поправка Коломойского. Как в Раде завис законопроект, который требует МВФ

К проекту уже подано рекордное число предложений и поправок.

Пока не закончится карантин, парламент не вернется к полноценной пленарной работе. А в режиме внеочередных заседаниях рассмотреть столько поправок очень сложно (скорее даже невозможно).

Эксперты допускают, что при таких обстоятельствах вообще дело не дойдет до голосования.

Впрочем, есть еще два варианта. Первый — пойти на нарушение регламента и отклонить еще на комитете поправки, либо объеденив их, чтоб ускорить рассмотрение. Да это может привести в будущем к отмене закона через Конституционный суд, но это будет потом. А сейчас закон будет принят, а кредит получен.

Второй вариант — договориться с Коломойским, предложив ему щедрые “откупые”, чтоб близкие к нему депутаты сняли свои поправки.

По какому вараинту пойдет Рада — разбиралась издание.

Счет на тысячи

На момент написания этой статьи число поправок достигло 16 тысяч.

На вопрос о содержании поправок их авторстве даже члены комитета разводят плечами. “Правок коллег я еще не видела”, — сообщила “Стране” член финансового комитета Ольга Белькова (“Батькивщина”).

При этом она уточняет, что сама предложила внести 31 изменение в текст законопроекта, которые она подготовила вместе с представителями Национального банка, банкирами и экспертами. Часть из них связаны с объявленным в стране карантином и общей ситуацией.

Позже нардеп Антон Поляков, изгнанный из рядов пропрезидентской фракции “Слуги народа”, заявил, что он лично внес более 6000 правок.

Также большой пакет поправок — авторства члена фракции СН Ольги Василевской-Смаглюк, которая до избрания в Раду работала на принадлежащем Коломойскому телеканале 1+1.

Рада приняла законопроект № 2571-д в первом чтении на внеочередном заседании 30 марта. Из-за того, что документ сделает, помимо прочего, невозможным возврат национализированных банков бывшим владельцам, в том числе “Приватбанка”, его неофициально называют “антиколомойским” по фамилии предыдущего собственника финучреждения — Игоря Коломойского, который оспаривает национализацию через суд.

Введение запрета — одно из двух ключевых условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом (МВФ). Второе — это запуск свободного оборота сельскохозяйственных земель, за что парламент проголосовал в тот же день.

Олигарх пишет сценарии

Огромное количество поправок на руку, прежде всего, самому олигарху, интриговавшему против принятия проекта. “В принципе не сомневаюсь, что авторы (массива поправок — Ред.) связаны с Коломойским, который хочет таким образом заблокировать окончательное голосование за законопроект”, — комментирует народный депутат восьмого созыва Александр Черненко “Стране”.

Это как одним выстрелом убить даже не двух, а несколько зайцев. К земельному законопроекту было внесено 4018 поправок, на которые парламент потратил два месяца. А здесь поправок уже в четыре раза больше. “Коломойскому нужно время на торги с властью и переманивание на свою сторону критического количества депутатов во фракции СН — прежде всего мажоритарщиков, которые меньше зависят от руководства фракции”, — говорит политолог Анатолий Октисюк “Стране”.

Хотя, быть может, основной расчет делается на фактический паралич законодательного процесса. “При таком количество поправок идти по полной процедуре, значит, никогда не принять проект. Непонятна даже процедура: то ли дожидаться возобновления полноценной сессионной работы — а это даже не в апреле, то ли созывать внеочередные заседания в карантин — а сколько ж их тогда потребуется и какая будет явка депутатов?” — рассуждает экс-депутат Черненко.

Впрочем, он допускает, что в главном для законопроекте финансовом комитете попробуют сгруппировать поправки по категориям и призвать парламент отклонить какую-то часть по принципу ad hoс, чтобы ускорить рассмотрение. “Правда, это сомнительное с точки зрения регламента Рады решение, хотя и негрубое его нарушение, на которое можно пойти ради важного документа”, — говорит эксперт.

Продавливая законопроект власть рискует начать настоящую войну с Коломойским, считает политолог Окстисюк. Но, по его мнению, Офис президента (ОП) боится этого сценария. “Зеленский понимает, какие ресурсы у Коломойского. Если “Плюсы” (телеканал Коломойского — Ред.) начнут работать против Зе, они быстро “убьют” и его рейтинг, и “Слуги народа”, — считает Октисюк.

На этом фоне, среди депутатов пошли разговоры, что власть все же пытается договориться с Коломойским. Якобы условием сделки является назначение первым вице-премьером и министром энергетики Олега Дубины. Бывшего главу правления НАК “Нафтогаз Украины” одно время называли старшим экономическим советником команды Зеленского. По слухам Дубина сблизился с Коломойским в последнее время.

Однако энергетический эксперт Валентин Землянский считает такое назначение маловероятным. “Я сомневаюсь, что он согласится на такое предложение в нынешней ситуации. У Минэнерго остались только разработка энергетической стратегии и управление госшахтами. Все остальное выведено из его подчинения. Что же здесь привлекательного?” — комментирует эксперт “Стране”.

Как будет власть выходить из ситуации с законопроектом, пока неясно. Обязательства перед МВФ и Западом в целом заставляют команду президента идти напролом. Но идти путем нарушения регламента опасно. Оппоненты — тот же Коломойский — попытаются на этом сыграть. К тому же, как показал опыт рассмотрения земельного закона, таким методам сопротивляется спикер Дмитрий Разумков.

“Ситуация для Зеленского патовая. Я даже не исключаю, что законопроект решат похоронить, чем втягиваться в эпопею с рассмотрением. Если начнут тянуть с запуском процедуры под каким-то предлогом, значит, принимать передумали”, — резюмирует экс-депутат Александр Черненко.

Денис РАФАЛЬСКИЙ

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