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Доллар обвалили на крупном сливе валюты

07.04.20 , Страна
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Неделя на межбанке началась с нового укрепления гривны. 6 апреля безналичный доллар подешевел сразу на 33 копейки, и остановился вечером в рамках 27,12-27,17 грн/$. Серьезно пострадали наличные ценники. Средний курс на продаже “американца” людям провалился на 20 копеек — до 27,30-27,50 грн/$, а на выкупе — вообще на 25 копеек (до 26,80-27,0 грн/$). 

“Очень сильно упала стоимость доллара на оптовом наличном рынке — аж до 26,80-26,87 грн/$. Банкноту завтра будут отдавать совсем дешево — по 0,05% суммы. Люди пошли менять валюту, которую раскупали на пике паники. Да, мечутся из крайности в крайность. По объемам транзакций, видно, что меняют деньги на жизнь. Население стало меньше потреблять, это вытекает из отчетов инкассаторских компаний. Говорят, что за 3 недели карантина объемы выручки у торговых предприятий упали на 30% (подросли только у аптек). Людей увольняют, пересчитывают рабочую неделю в посуточном и даже почасовом режиме. Денег все меньше, потому украинцы меняют свои валютные заначки”, — прокомментировал “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий. 

Зато на безналичном рынке “полная чаша”. Общий объем торгов на межбанке подрос с пятничных $240 млн до $300 млн. Большую часть доллара раскупил Национальный банк — порядка $200 млн. 

“Валютное предложение сегодня превышало спрос. Котировки ползли вниз, и регулятор неоднократно выкупал излишки предложения. Сначала по 27,25 грн/$, а затем и по 27,20 грн/$. Сглаживал динамику укрепления гривны, пополняя по ходу свои золотовалютные резервы”, — рассказал “Стране” директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. 

Финансисты сегодня назвали три группы крупных продавцов доллара. Это агропредприятия, которым гривна нужна на посевную, и металлурги, которые снова стали активно конвертировать выручку. А самое главное, сегодня активизировали валютные продажи госбанки, которые обычно представляют государственного монополиста — НАК “Нафтогаз”. 

“По неофициальной информации, свой доллар начал конвертировать “Нафтогаз”. Говорят, что он продал порядка $100 млн — весомый вклад”, — отметил Василий Невмержицкий. 

Нацбанк давно предрекал нафтогазовские валютные продажи на межбанке под перечисление дивидендов в госбюджет. Каждый раз приговаривая, что большая часть его доллара перекочует в резервы НБУ. Ожидалось, что НАК будет конвертировать в гривну часть от $2,9 млрд, которые “Нафтогаз” получил от “Газпрома” по арбитражу с Стокгольме, а может и текущую выручку за транзит. Это еще порядка $0,5 млрд каждый месяц. 

Нацбанк стал главным валютным покупателем дня. Банки, обслуживающие иностранных держателей ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма), которые также любят скупать доллар, сегодня были практически незаметны на межбанке. Может потому, что не хотели переходить дорогу НБУ, перебивая у него валютную добычу. А может потому, что их клиенты-нерезиденты стали менее активно распродавать гривневые долговые бумаги Минфина и конвертировать полученное в доллар. Сегодня размер нерезидентского портфеля ОВГЗ в гривне сократился лишь на 139,7 млн грн (с начала апреля — на 2,4 млрд грн), и остановится на уровне 114,3 млрд грн. 

Доходности на гривневые гособлигации на вторничном рынке остаются на достаточно высоком уровне — порядка 18-20%. Кстати, по этой причине Минфин продолжает откладывать размещение новых выпусков гособлигаций. Чиновники не готовы сильно переплачивать по госдолгу, а банки не хотят получать по ОВГЗ меньше, чем нерезиденты.

7 апреля, аукцион по размещению минфиновских облигаций не состоится, причем вторую неделю подряд. Его отменили. 

На межбанке завтра ждут дальнейшего укрепления гривны. Открытие безналичных торгов прогнозируют в рамках 27,0-27,15 грн/$. При этом банкиры допускают движение к 27,0 грн/$. Минимальным курсом сопротивления, на котором Нацбанк может играть на подорожание доллара, считается 26,80 грн/$. При этом финансисты не перестают говорить о необходимости оперативных государственных мер по поддержанию экономики. 

“Власти должны думать о материальной поддержке для предприятий и людей, без которых экономика не сможет выстоять. Наши соседи, например, планируют запустить прямое кредитование компаний за счет средств центробанка под уплату зарплат, чтобы людям платили и им было на что выживать в карантин. Население надо поддерживать, и бизнес тоже. Нынешних мер недостаточно”, — сказал Василий Невмержицкий. 

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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