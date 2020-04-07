Больше двух не собираться: что не так с усилением карантина в Украине

С 6 апреля правительство значительно ужесточило карантинные меры в стране. Без введения режима чрезвычайного положения, Кабмин своим постановлением ввел ограничения, в которых правозащитники видят существенные нарушения конституционных прав украинцев. Не собираться больше двух человек, в парках не гулять, без маски не ходить — насколько такие требования власти законны, разбирался “Апостроф”.

На троих не сообразить

Согласно данным Минздрава, количество украинцев, инфицированных коронавирусом, стремительно растет. Если еще в пятницу, 3 апреля, зараженных было 1072 человека, то уже в понедельник, 6 апреля, их было 1319.

Оказавшись не в силах сдержать натиск пандемии, власть решила действовать более радикально. Правительство внесло изменения в свое же постановление № 211 и установило новые запреты.

Итак, с 6 апреля украинцам больше нельзя находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группами более двух человек (кроме случаев служебной необходимости либо сопровождения детей), посещать парки, скверы и зоны отдыха, детские и спортивные площадки, находиться на улице без документов, а детям до 14 лет и вовсе запретили выходить на улицу без сопровождения взрослых. Покидать места обсервации также запрещено.

Естественно, что такие полицейские меры вызвали резкое неодобрение в обществе. Например, в столичном Гидропарке произошел конфликт между правоохранителями и молодыми людьми, пытавшимися попасть к спортивным площадкам.

С одной стороны, необходимость в карантинных ограничениях действительно есть. Об этом говорят и рекомендации ВОЗ, и опыт европейских стран. “На сегодняшний день существует реальная опасность заражения огромного количества людей, соответственно их смерти, — говорит “Апострофу” юрист Анатолий Родзинский. — Статистика в Европе показывает, что умирает от 3 до 8% людей, которые заболели коронавирусом. Это огромные цифры. Соответственно, власть должна применять подобные ограничения, чтобы спасти жизни людей. Подобные меры ведь введены в Европе, и никто не ропщет и штрафы платят”.

С другой стороны, насколько обоснованными являются именно украинские ограничения и главное, насколько они соответствуют закону?

Баланс на грани закона

Обоснованность усиления карантина — вопрос дискуссионный. “Каждое ограничение должно иметь какую-то цель. Возьмем, к примеру, запрет находиться на улицах без документов. Зачем это нужно? Чтобы установить пребывает ли человек на обсервации? Так почему бы не установить необходимость ношения документов только для таких людей?” — комментирует ситуацию “Апострофу” юрист, исполнительный директор ОО “Правозащитная инициатива” Михаил Каменев.

Нахождение в маске или в респираторе в общественных местах также нельзя назвать однозначной инициативой. “Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV”, — говорится, к примеру, в рекомендациях ВОЗ населению.

Впрочем, прав Кабмин или нет, покажут время и темпы распространения заболевания. Другое дело, что действия правительства, в ограничении прав украинцев, очевидно, выходят за рамки полномочий КМУ.

“Возьмем, например, запрет на проведение мирных собраний, то есть запрет на пребывание более двух людей в общественном месте. Но мирные собрания, в соответствии с 39-й статьей Конституции, могут быть ограничены только судом. Обойти это можно только с введением чрезвычайного либо военного положения, да и то вопрос, будет ли запрет действовать автоматически или же все равно нужно будет решение судов. Поэтому значительная часть ограничений не предусмотрена законом”, — добавляет Каменев.

Согласно Основному закону, некоторые конституционные права украинцев действительно могут быть ограничены, например, в случае введения военного или чрезвычайного положения. Так, в законе “О правовом режиме чрезвычайного положения”, предусмотрена опция ограничения свободы передвижения. Но чрезвычайного положения в стране нет. Как же тогда власть обосновывает законность жестких полицейских мер, кроме слова “надо”?

В середине марта парламент внес изменения в кодекс Украины об административных нарушениях, дополнив его статьей 443 “Нарушение правил карантина людей”.

Согласно этой статье, за нарушение правил карантина ответчик будет должен заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А правила карантина, согласно закона “О защите населения от инфекционных заболеваний”, устанавливает Кабмин. Как, собственно, КМУ вводит и отменяет сам карантин. Получается, что одним постановлением, вот так просто, правительство может ввести жесткие полицейские запреты?

“По такой логике Кабмин может прописать правило дышать по 30 минут в день, — отмечает Каменев. — Любые ограничения должны быть следствием нормативных актов, которые позволяют Кабмину что-то регулировать. Если в законе написано, что ограничения устанавливает правительство, это еще не значит, что правительство может устанавливать что угодно”.

Какие угодно ограничения может устанавливать парламент. Даже менять Конституцию. Но дело в том, что принимать решения так же быстро, как это делает Кабмин, парламентарии не могут. А дорог каждый день.

“Мы понимаем необходимость законодательных изменений, но правительство в этом случае более мобильное. Имея полную информацию, Кабмин может быстро реагировать на те изменения, которые происходят сейчас, — признается “Апострофу” глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. — Во-вторых, правительство, по сути, берет на себя полную ответственность понимания и прогнозирования ситуации. Но, конечно, такие меры, которые приводят к ограничению прав граждан, должны вводиться в законном порядке: либо путем изменения закона, либо введением чрезвычайного положения”.

А пока инициативы правительства балансируют на грани законности, украинские суды не спешат признавать украинцев виновными в нарушениях правил карантина по статье 443. Так, если открыть единый реестр судебных решений, то можно увидеть массу решений судов, по которым ответчиков не признают виновными. При этом, причины самые разные: от банальных ошибок патрульных в составлении административных протоколов, до отсутствия доказательств вины ответчика.

Впрочем, по словам Михаила Каменева, власть и не ставила перед собой задачу реально взыскать штрафы. “Механизм привлечения к ответственности, фактически, используется, как превентивное средство, чтобы немного напугать людей и заставить их сидеть по домам”, — пояснил Каменев.

Более того, злую шутку с законодателями сыграл и размер штрафов. Хотели установить сумму побольше, да пострашнее, а на практике… “А на практике суды не становятся на сторону полиции из-за колоссального размера штрафа. Если бы штрафы были 300-500 гривен, было бы все иначе. Но 17 тысяч соразмерны со штрафами за уголовные правонарушения”, — резюмировал Каменев.

Артур ГОР

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