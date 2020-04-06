Как коронавирус поставил на колени ЗеКоманду

"Больше ада, больше" — именно так охарактеризуем очередной виток событий вокруг распространения коронавируса в Украине. И если другие государства борются с медицинскими "последствиями" распространения смертоносной напасти, то украинские власть имущие хотят и заработать, и виноватых найти, и страну вместе с креслом спасти. Мешанина приоритетов...

Иногда удивляешься, насколько же развили свои "чип-и-дейловские" навыки руководители государства. Хотя, скорее, они научились имитировать попытки спасти всех, везде и всегда. Но сегодня сосредоточу ваше внимание на одном глобальном кейсе, который может быть иллюстрацией всей истории с попытками противостоять глобальной угрозе — эпидемии коронавируса. Это рассказ о том, как высшие чиновники два месяца копошились на Печерских холмах вместо того, чтобы подготовить граждан и систему здравоохранения к пандемии ранее неизвестной заразы. А другие потихоньку просто используют ситуацию для уничтожения политических оппонентов. В условиях тотального управленческого хаоса и безответственности государственных чинов очень просто сорвать куш. Сначала финансовый, потом уже и политический.

Начнем с самого громкого аккорда, по первым же нотам которого уже можно было спрогнозировать финальную мелодию. 23 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а точнее, ее руководитель Назар Холодницкий дал старт уголовному производству по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины во время "осуществления мер, направленных на противодействие коронавирусу COVID-19".

Первое, что меня удивило: почему дело зарегистрировали в САП? Напомню, это независимое подразделение Офиса генпрокурора, направляющее свою работу — процессуальное руководство и публичное обвинение — исключительно по делам, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины. Вышеупомянутое преступление является подследственностью Государственного бюро расследований, куда сразу же "направил" дело Холодницкий. Но зарегистрировал он его самостоятельно. Так почему руководитель САП так быстро, раньше всех, внес данные о производстве в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)?

Впрочем, не проблема спросить у него лично, что я и сделал. Объяснение довольно простое: увидел в СМИ письмо секретаря СНБО Алексея Данилова, позвонил ему, чтобы убедиться, что письмо не фейк, и зарегистрировал. Никаких подтекстов или определенных просьб с Банковой, по словам Холодницкого, не было. Руководитель САП добавил, что с учетом сплошной критики действующей власти журналистом Юрием Бутусовым, обнародовавшим информацию, якобы трудно поверить во влияние офиса президента на это. Также он заметил, что преднамеренно в новости нет никаких фамилий (хотя, говоря объективно, они понятны из контекста. — А.Л.), и экс-руководитель МЭРТ Тимофей Милованов сам "спалился" своими оправданиями.

Можно, конечно, радоваться: наши прокуроры отныне будут бодро реагировать на все документально подтвержденные сигналы СМИ!

Впрочем, я бы не спешил. Источники добавляют другую мотивацию: Холодницкого связывают близкие отношения с олигархом Игорем Коломойским, которого больно задел своим решением экс-премьер Гончарук. Прежде всего речь идет об увольнении руководителей трех энергокомпаний, включая "Центрэнерго", близких к экс-владельцу Приватбанка. Еще находясь в статусе премьера, Гончарук имел неприятный разговор в офисе президента по этому поводу.

Третьей версией активности САП стало возмущение секретаря СНБО Алекя Данилова и сеего заместителя Алексея Соловьева. Последний, кстати, является профильным экспертом в фармацевтической отрасли и с 2011-го по 2014 год возглавлял Гослекслужбу Украины. Зачем им это? Объяснение может быть непривычно простым: они только официально дважды предупреждали Гончарука об опасности вируса и отсутствии подготовки страны к встрече с ним, он не прислушался. Они зашли с другой стороны, но уже после увольнения с должности. Потому что Гончарук вроде бы поставил страну на грань краха из-за пандемии коронавируса. Имели право. Надеюсь, принципиальности этим людям хватит и для оценки, похоже, таких же беспомощных действий нового премьера, нового главы Минздрава, да и старых кадров ОПУ, которые так удачно привезли хлам из Китая.

Теперь перейдем к фактажу. Как заметили в САП, согласно информации, представленной в СМИ, 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО прислал премьер-министру Украины письма о неотложной необходимости ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или опосредованно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью не допустить распространения случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Но члены правительства тогда фактически, как отметили в САП, вышеуказанных мер не приняли. Как следствие, 23 марта Назар Холодницкий внес сведения о возможном совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность с тяжкими последствиями). Расследовать сразу было поручено Государственному бюро расследований, как уже отмечалось.

Выше был приведен "политический" анализ ситуации, почему Холодницкий зарегистрировался по кейсу с медицинскими масками. Поэтому ниже сугубо юридический аспект. Юристы, адвокаты и экс-прокуроры разделились на два лагеря. Первый считает, что руководитель САП как прокурор может регистрировать все что угодно. Второй предполагает, что руководитель подразделения Офиса генпрокурора поступил вопреки действующему Уголовному процессуальному кодексу. Но оба лагеря сходятся во мнении, что здесь больше политики, чем юридической материи. Ведь последняя иногда настолько тонкая, что ее можно и не заметить в гуще политико-правовых решений. Да и, будем откровенны, высококачественным наше законодательство еще не стало. И поэтому — Realpolitik превыше всего (примат практического аспекта над этическими или идеологическими позициями. — А.Л.).

Теперь перейдем к самой большой проблеме, перед которой все другие политико-правовые решения, уголовные производства и другие телодвижения чиновников разного размера и формы не имеют никакого значения. Наше государство действительно не готово к противодействию распространению коронавируса COVID-19. С момента фиксации первых случаев в Китае до первого письма секретаря СНБО Алексея Данилова прошло более двух месяцев. Но письмам предшествовали совещания, селекторы, справки. Однако правительство, отвечающее за подготовку к защите страны от пандемии, реальных шагов для обеспечения больниц необходимым оборудованием, масками, халатами, тестовыми системами не сделало. Впрочем, как и сейчас. Кто-то думал, что нас пронесет? В глобализированном мире с миллионами заробитчан в Польше, Италии, Испании — и пронесет? Дикая самоуверенность или обычная халатность. В конце концов, ничто не ново под украинским политическим солнцем.

О чем же просили в Совете нацбезопасности и обороны? Напомню, было два письма за подписью Данилова. В первой "правительственной телеграмме" была просьба отложить возвращение студентов на учебу и других категорий граждан в Украину из КНР и стран Юго-Восточной Азии, где были зафиксированы случаи заболевания, до завершения вспышки эпидемии. А также ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая прямо или опосредованно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины. Особое внимание Данилов просил уделить средствам индивидуальной защиты медперсонала и граждан (защитные костюмы, маски, перчатки и т.п.).

Чуть больше чем через неделю секретарь СНБО повторно обращается к Гончаруку с просьбой рассмотреть вопрос о возможности введения временного запрета экспорта и реэкспорта товаров, которые прямо или опосредованно могут быть использованы при выполнении Национального плана противоэпидемических мероприятий, утвержденного распоряжением Кабмина №93-р от 3 февраля 2020 года. Также упоминалось в письме и о перенесении сроков возвращения в Украину на учебу лиц из КНР до принятия отдельного правительственного решения и установления временных особых условий для них, включая потенциальную изоляцию на 14 дней со дня въезда в Украину.

Время шло, больших сдвигов в подготовке не было. К концу февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что больницы в регионах готовы к приему пациентов с коронавирусом. Хотя уже после сугубо политического решения о его увольнении эксперты StateWatch доказали, что экс-глава правительства вводил нас в заблуждение или сам не понимал текущего положения дел. Чья ответственность? Сначала профильного министра, потом премьера. Экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая запомнилась только своим вояжем в Новые Санжары, где проходили карантин украинцы из города Ухань (Китай). Зато фотографию с Арсеном Борисовичем сделала, хоть какая-то польза для ФБ чиновницы. Да и в целом ее отсутствие в Киеве никак отрицательно не сказалось на ситуации. Все как летело, так и продолжило лететь в пропасть потенциальной пандемии.

Но нас в StateWatch волновало еще одно — аномально высокий уровень экспорта товаров в январе-феврале 2020 года. Например, медицинских халатов было вывезено вдвое больше (!), чем в среднем за месяц на протяжении последних полугода, — 71,6 тонны на 959 тыс. долл. Медицинских хирургических масок в целом в 3,5 раза больше (!), чем в среднем за месяц в течение последних полгода, — 394 тонны на 9,1 млн долл.

Здесь следует заметить, что местные больницы по регионам не обеспечены ничем. От слова вообще. Возьмем для примера несколько важных для карантина товаров и укажем процент удовлетворенных потребностей региона в контексте местных больниц, определенных областной властью местами для пребывания инфицированных COVID-19:

— изоляционные халаты: Сумская область — 6,71%, Харьковская — 1,81%, Тернопольская — 11,84%;

— респираторы: Сумская — 1,03%, Харьковская — 2,54%, Тернопольская — 13,82%;

— очки: Сумская — неизвестно, Харьковская — 90 штук, Тернопольская — 15,67%.

Между тем еще один момент нас беспокоит — количество аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ). Зачем они? Все до банальности просто. Очень сложные случаи перенесения коронавируса COVID-19 приводят к почти 100-процентной смертности, если не подключить человека к аппарату. Знаете, сколько на три перечисленные области в контексте определенных властью инфекционных больниц имеется вышеупомянутых аппаратов? Тернопольская область — 9 из 10 необходимых, Николаевская — 2 из 6, три сумских учреждения здравоохранения — 14 из 21, Харьковская область — 8.

Все очень плохо на каждом из уровней управления государством — от Печерских холмов и до каждого из регионов. Ответственность несут все, но ключевым проводником идеи общенациональной закупки необходимых товаров должно было стать Министерство здравоохранения под контролем премьер-министра. В конце концов, нынешний руководитель Минздрава до сих пор не предоставил общий перечень необходимого. Как следствие, мы находимся на краю пропасти, потому что даже при условии, что найдутся деньги, просто непонятно, в какую больницу и сколько именно масок, халатов, респираторов или АИВЛ надо поставить. Не публикуя этих данных из-за риска быть признанным неэффективным, Кабмин ставит под угрозу жизни сотен и тысяч людей. Местные волонтеры временно закрывают потребности, отдельные олигархи пытаются помочь отдельным регионам, но это не может продолжаться вечно.

Не обременяю вас названиями медицинских учреждений и не нагнетаю панику. Просто констатирую факт: государство не готово к каким-либо вызовам, прежде всего эпидемиологическим, а со временем — и экономическим. И записанными видеороликами в Instagram украинцев не спасти, как и не поможет сугубо мошеннический способ поведения из-за отсутствия всеобщего тестирования украинцев на коронавирус. Те под три сотни зафиксированных случаев выглядят так же безответственно, как и три месяца бездеятельности членов правительства. По нашим данным, инфицированных свыше 40 тысяч человек. Да и экспресс-тесты часто показывают противоположные по сравнению с ПЦР-тестами результаты.

Сегодняшние руководители Кабмина не очень отличаются по поведению, потому что это тренд, мода, традиция. Они лучше обустроят себе VIP-палаты, чем будут заниматься действительно важными делами. В конце концов, страну погубит коррупция вместе с тотальной неэффективностью на всех этажах государственного здания. И нам нужен был не лифт, как об этом кричали на каждом зеленом углу, а ступеньки и этажи. Не может поднять лифт, хотя это больше похоже на катапульту, сразу на самые высокие должности в государстве. Опыта и видения не сформируешь, наблюдая со стороны.

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