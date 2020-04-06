Геополітичний лікбез. Чому після коронавірусу світ чекає конфронтація США з Китаєм

Вся планета миє руки і бережеться від коронавірусу, але протистояння великих держав не зникло, а зрозуміти, що діється, допоможуть книги про геополітику.

Безпосереднім приводом, щоб поговорити про геополітичні ідеї Збігнєва Бжезінського, стало те, що його книга “Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи” з'явилася в українському перекладі. Тепер наш читач може дізнатися, що знаменитий політолог міркував про долі людства ще понад 20 років тому.

Біда лише в тому, що книга писалася давно, а після неї Бжезінський написав ще кілька праць, які обійшли стороною українців і особливо їхні еліти.

З іншого боку, варто зазначити, що і американський політичний клас не дуже керувався його ідеями. Тим не менше, хоч американські еліти діяли мало не всупереч пропозиціям Бжезінського, його міркування напрочуд актуальні.

В свою чергу, нова книга польського політолога, професора Яцека Бартосяка “Річ посполита: між сушею і морем. Про війну і мир” (Jacek Bartosiak. Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju) розкриває роль геополітики як важливого інструменту для розуміння стану справ на планеті.

В Україні боротьба за ідеали свободи і демократії в останні десятиліття витіснила на узбіччя розуміння того, що географічне положення, а також економічна та військова потуга мають першочергове значення для визначення місця і ролі країни в політичному оркестрі планети.

Часто від точного розуміння, що саме відбувається в жорстокому політичному світі і навколо нього, залежать шанси країни на виживання. І куди важливіше — розуміти сильні й слабкі сторони країни, скористатися ними, що, звісно, непросто, ніж репетувати про відданість ідеалам і принципам.

Нарешті українська публіка отримала можливість прочитати українською мовою книгу екс-держсекретаря США Генрі Кіссинджера “Дипломатія”.

Написав він її дуже давно, американське видання вийшло ще в 1994 р., російською книгу перетлумачили у 1998-му, а минулого року дійшла справа і до України.

У наші суворі часи, коли ламаються підвалини світового порядку і світ, до якого ми звикли, радикально змінюється, корисно прислухатися до того, що розповідає битий жук світової політики.

Тим паче, майже все, що розповідає Генрі Кіссинджер, радикально відрізняється від того, що проповідують українські політичні діячі, — ідеали і принципи у нього завжди підпорядковані силі.

Петр БИЛЯН

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