Горящий лес в Чернобыле и поджоги. Почему в Киеве уже второй день нечем дышать

Киевляне сообщают о том, что в столице пахнет гарью. Это началось еще вчера, но сегодня утром ситуация только ухудшилась: смог навис в основном над правым берегом Днепра. Впрочем, чувствуется удушливая атмосфера по всему городу.

Самое опасное — это горящие леса в Чернобыльской зоне, откуда ветер их несет на столицу и ее города-спутники. Правда, спасатели уверяют, что повышения радиационного фона нет. В Киеве и области он составляет 0.011 мр/час, что входит в пределы нормы.

Издание разбиралась, что происходит с воздухом в столице.

Что говорят киевляне

В социальных сетях очень много постов о гари в Киеве.

“Соломенка, пятачок рынка,поликлиника. Гарь страшная, открыть окно невозможно!”, — жалуется местная жительница Ирина.

“Гарь на Богатырской была всю ночь и на Печерске”, — ответили ей в комментариях

“Киев, горит лес в Чернобыле, дышать нечем, окна открыть нельзя, не говоря, уже, чтоб выйти на улицу!”, — пишет киевлянка Галина Таирова.

На отсутствие чистого воздуха жалуются и жители Вышгорода, что на север от Киева.

На Троещине над домами нависли облака дыма. “На улице нечем дышать и к вечеру будет еще тяжелее”, — пишут местные паблики.

Проблемы также на Минском массиве, Нивках и других районах правого берега.

“Минский массив, смог стоит страшный. По неосторожности оставили открытым балкон, в квартире теперь дышать нечем”, “Нивки, вонь неимоверная”, — пишут жители Киева.

Что происходит с воздухом в столице

С атмосферой начались проблемы еще в конце марта. Под столицей загорелись торфяники.

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве начал снова портиться еще 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимальных значений вообще с начала весны.

Судя по интерактивной карте того же сервиса, больше всего проблем на правом берегу Днепра. Причем еще 3 апреля смог висел преимущественно над левым берегом.

Городские власти объясняли ситуацию тем, что кто-то поджигает сухую траву, которая осталась с прошлого года.

“Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество поджогов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор”, — заявил Виталий Кличко.

На следующий день КГГА заявила, что горит вся область.

“За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га”, — отмечает пресс-служба мэрии.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожары идут также в чернобыльской зоне отчуждения — огнем охвачены 20 гектар леса у села Владимировка. Огонь тушили авиацией.

Утром 5 апреля ГосЧС объяснила ситуацию с воздухом в Киеве и предупредила, что это будет длиться еще несколько дней. Поскольку ветер слабый и не успевает очищать территорию.

“В Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней”, — отметили спасатели.

Причем возгорания и поджоги идут сейчас по всей Украине, сокрушаются в ГосЧС. “Только за минувшие сутки имеем 803 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах”, — говорят в ведомстве.

Виктория ВЕНК

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