Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Горящий лес в Чернобыле и поджоги. Почему в Киеве уже второй день нечем дышать

06.04.20 , Страна
печать
размер текста:

Киевляне сообщают о том, что в столице пахнет гарью. Это началось еще вчера, но сегодня утром ситуация только ухудшилась: смог навис в основном над правым берегом Днепра. Впрочем, чувствуется удушливая атмосфера по всему городу. 

Самое опасное — это горящие леса в Чернобыльской зоне, откуда ветер их несет на столицу и ее города-спутники. Правда, спасатели уверяют, что повышения радиационного фона нет. В Киеве и области он составляет 0.011 мр/час, что входит в пределы нормы. 

Издание разбиралась, что происходит с воздухом в столице. 

Что говорят киевляне

В социальных сетях очень много постов о гари в Киеве. 

“Соломенка, пятачок рынка,поликлиника. Гарь страшная, открыть окно невозможно!”, — жалуется местная жительница Ирина. 

“Гарь на Богатырской была всю ночь и на Печерске”, — ответили ей в комментариях 

“Киев, горит лес в Чернобыле, дышать нечем, окна открыть нельзя, не говоря, уже, чтоб выйти на улицу!”, — пишет киевлянка Галина Таирова. 

На отсутствие чистого воздуха жалуются и жители Вышгорода, что на север от Киева.

На Троещине над домами нависли облака дыма. “На улице нечем дышать и к вечеру будет еще тяжелее”, — пишут местные паблики.  

Проблемы также на Минском массиве, Нивках и других районах правого берега. 

“Минский массив, смог стоит страшный. По неосторожности оставили открытым балкон, в квартире теперь дышать нечем”, “Нивки, вонь неимоверная”, — пишут жители Киева.

 Что происходит с воздухом в столице

С атмосферой начались проблемы еще в конце марта. Под столицей загорелись торфяники. 

По данным сервиса Saveecobot, воздух в Киеве начал снова портиться еще 3 апреля. А сегодня показатели загрязненности достигли максимальных значений вообще с начала весны.

Судя по интерактивной карте того же сервиса, больше всего проблем на правом берегу Днепра. Причем еще 3 апреля смог висел преимущественно над левым берегом.

 Городские власти объясняли ситуацию тем, что кто-то поджигает сухую траву, которая осталась с прошлого года. 

“Весна в этом году чрезвычайно сухая. Поэтому мы наблюдаем больше количество поджогов сухой травы. В период с 23 по 30 марта столичные пожарные 112 раз выезжали на гашение таких пожаров. Огнем было охвачено больше 27 гектаров. Во всех случаях причиной возгорания был человеческий фактор”, — заявил Виталий Кличко. 

На следующий день КГГА заявила, что горит вся область. 

“За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га”, — отмечает пресс-служба мэрии.

Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожары идут также в чернобыльской зоне отчуждения — огнем охвачены 20 гектар леса у села Владимировка. Огонь тушили авиацией.

Утром 5 апреля ГосЧС объяснила ситуацию с воздухом в Киеве и предупредила, что это будет длиться еще несколько дней. Поскольку ветер слабый и не успевает очищать территорию. 

“В Киеве наблюдается область высокого давления с антициклонической характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и вызывает накопление загрязняющих веществ на поверхности земли.

Как правило во второй половине дня ситуация стабилизируется. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней”, — отметили спасатели. 

Причем возгорания и поджоги идут сейчас по всей Украине, сокрушаются в ГосЧС. “Только за минувшие сутки имеем 803 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах”, — говорят в ведомстве. 

Виктория ВЕНК

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Геополітичний лікбез. Чому після коронавірусу світ чекає конфронтація США з Китаєм
06.04.20, Деловая столица
Вся планета миє руки і бережеться від коронавірусу, але протистояння великих держав не зникло, а зрозуміти, що діється, допоможуть книги про геополітику.
Пиковая дата. Когда Украина и другие страны начнут выздоравливать от коронавируса
06.04.20, Страна
Вчера украинский Минздрав спрогнозировал, когда в Украине наступит пик заболеваемости коронавирусом. Это 14-15 апреля.
03.04.20
Як заробити на промислових відходах
03.04.20, Бизнес
Україна завалена промисловими відходами — дешевим і доступним ресурсом для різних сегментів виробництва. Варто лише взяти те, що вже складується просто неба
Чем опасен дефолт для Украины
03.04.20, Сегодня
Одной из самых популярных тем после коронавируса и карантина у нас, похоже, является тема дефолта, который якобы грозит Украине. Слово "дефолт" постоянно звучит как с самых высоких трибун, так и из уст разного рода экспертов.
Выживут за чужой счет. Почему печатный станок включили США, а инфляция будет в Украине
03.04.20, Деловая столица
Наступивший глобальный экономический кризис может стать продолжительнее и токсичнее предыдущего. А такие страны, как Украина, абсорбируют в себя инфляционные последствия эмиссии мировых резервных валют
02.04.20
Коронавирус VS бизнес: половина предприятий продержится на карантине не более месяца
02.04.20, Економічна правда
Союз украинских предпринимателей провел опрос отечественного бизнеса, чтобы выяснить, как они оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику. Результаты опроса.
Работу потерял каждый десятый, деньги за месяц закончатся, карантин одобряют
02.04.20, Страна
Что говорит социология о настроениях украинцев.
Либо переболеем коронавирусом, либо убьем экономику”. NYT призвала работать, не обращая внимания на эпидемию
02.04.20, Страна
Известный обозреватель New York Times Томас Фридман написал колонку “Вернуть Америку назад на работу”.
01.04.20
Как будет работать рынок земли
01.04.20, Бизнес Цензор
Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли, что изменилось в финальной версии документа.
Карантин безумия. Почему возвращение украинцев приводит к беспорядкам и анархии
01.04.20, Деловая столица
Десятки тысяч украинцев возвращаются домой из-за пандемии коронавируса, но власть организовала процесс из рук вон плохо, да и соотечественники никогда не славились законопослушанием
31.03.20
30.03.20
27.03.20
26.03.20
25.03.20
24.03.20
23.03.20
20.03.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!