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Пиковая дата. Когда Украина и другие страны начнут выздоравливать от коронавируса
Впрочем, как будет показано ниже — эти расчеты могут быть достаточно далеки от реальности. В Украине из-за мизерного процента протестированных людей вообще непонятно, сколько заболевших и какова динамика эпидемии.
В то же время во многих странах Европы, которые первыми приняли на себя удар коронавируса, пик заболевания действительно уже наметился: он или пройден, или вот-вот наступит.
Издание разбиралась, когда начнут выздорваливать от коронавируса в Украине и мире.
Испания
4 апреля испанский премьер Педро Санчез заявил, что его страна близка к прохождению пика болезни — поскольку число новых смертей падает уже второй раз за последние дни.
За три дня — с 1 по 3 апреля — также упало число новых зараженных: с 8 195 до 7 134 человек. А 4 апреля оно стало ниже семи тысяч заболевших. В последние три дня здесь идет непрерывное падение динамики.
Издание The Financial Times утверждает, что в Испании, а также охваченной вирусом Италии наступил период “плато”. То есть ежедневное число новых случаев заражения и новых смертей не увеличивается.
По Италии пик, судя по цифрам последних двух недель, уже пройден.
21 марта здесь было зафиксировано рекордное количество новых зараженных — 6 557 человек. С тех пор цифры неуклонно уменьшались. И за последние пять дней они не разу не достигли пяти тысяч новых случаев.
Самые низкие значения за последнее время фиксировались 30 марта и 1 апреля: 4 050 и 4 053 заболевших человека. И пока тенденция “4 тысячи плюс” зараженных в день сохраняется.
Пиковый урожай смертей в Италии наблюдался 27 марта — 919 умерших от новой разновидности коронавируса. При этом последние три дня, с 1 по 3 апреля количество смертей держится на уровне менее восьмиста. А 4 апреля упало ниже семи сотен — 681.
Последний раз такой показатель наблюдался 25 марта.
При этом власти Италии осторожно заговорили о том, что пик эпидемии, возможно, пройден. Хотя и опасаются новой вспышки на менее благополучном юге страны.
США и Британия
Если южные страны Европы уже вроде как идут на поправку, у англосаксов эпидемия разворачивается во всю ширь.
В Америке число новых зараженных ежедневно только растет, 4 апреля превысив 34 тысячи человек. Это очередной антирекорд.
В среднем прирост по новым заболевшим составляет 2-3 тысячи в сутки.
Ежедневные смерти в Америке 4 апреля также взяли новую высоту: 1331.
Еще накануне, 31 марта, их стало резко больше: гибнуть начали по 900-1000 человек в день. И пока этот показатель даже не думает падать, занимая новые “высоты”.
Дональд Трамп предрекал пик заболевания к середине апреля. Еще полтора месяца он отводил на снижение динамики и к 1 июня, говорил президент, экономика начнет восстанавливаться.
По прогнозам президента, в стране могут погибнуть от 100 тысяч до 200 тысяч человек. До конца апреля в США действует карантин.
В Британии картина в динамике примерно та же, хотя и масштабы, конечно, ниже. Новые заражения и смерти 3 апреля зафиксировали новые антирекорды: 4 450 заболевших. Это пока наивысший показатель за время эпидемии.
Правда, 4 апреля количество новых инфицированных упало до 3 735. Но неизвестно, продолжится ли эта тенденция. Тем более, что планка новых смертельных случаев вчера превысила семь сотен в день (708 новых случаев) и поставила очередной антирекорд.
Сначала в Лондоне ждали пика заболеваемости на Пасху. Но сейчас уже раздаются голоса специалистов, что самый тяжелый период придется на майские “длинные выходные” (они идут в начале месяца).
Но были и более пессимистические прогнозы. Профессор Крис Уитти, главный медицинский советник правительства Британии, заявил еще 12 марта, что Великобритания достигнет пика пандемии примерно через 10-14 недель. То есть — в первые недели июня.
Австрия
Пик по новым заболевшим Австрия прошла, судя по всему, еще 26 марта: здесь был зафиксирован рекордный 1 321 случай. С тех пор количество новых заражений только раз поднялось выше 800 и еще раз — выше 700. В остальные дни — 400-500 случаев.
3 апреля показатель новых больных впервые за десять дней упал ниже четырех сотен и составил 395 человек. А 4 апреля ситуация еще улучшилась: заболело уже только 257 человек.
Смертность в Австрии тоже падала пять дней подряд: с пикового 30 марта, когда умерло 22 человека, она упала до десяти погибших в субботу, 3 апреля.
Правда, на следующий день число умерших внезапно подскочило до 18. Но посмотрим, потянет ли это за собой дальнейший рост смертности или же останется случайной вспышкой.
При этом в стране не прошло и месяца жесткого карантина.
В Австрии он выглядит так: на улицы можно выходить максимум по двое — если живешь с человеком под одной крышей. В общественных местах можно появляться только в масках. Их, как правило, раздают бесплатно на входах в супермаркеты. При этом работает общественный транспорт и метро. А вот сфера услуг закрыта (кроме продуктовых магазинов и аптек).
Министр по вопросам социальной защиты и здравоохранения Рудольф Аншобер еще в конце марта осторожно заявлял, что пик заражения в стране может прийтись на период с середины апреля до середины мая. Но, как видим по статистике, есть вероятность, что пик уже пройден и болезнь пошла на спад.
Швеция
Еще интересно, что происходит в Швеции, которая отказалась от стогих мер: здесь работает практически всё — рестораны, торговые центры, кино, общественный транспорт.
Пиковое значение по новым зараженным Швеция прошла несколько дней назад — 2 апреля. В стране появился еще 621 заболевший. С тех пор два дня показатели падали — 563 и 312 новых случаев за пятницу и субботу.
Непонятно — это уже окончательный спад после пика или колебания, после которых будет новый рост. Но пока ситуация обнадеживающая. Тем более, что количество новых смертей за последние два дня тоже резко уменьшилось: с 69 в четверг до 50 в пятницу и 15 в субботу.
Четверг также был пиковым днем по смертности за всю историю наблюдений в Швеции.
Германия
В ФРГ ситуация неоднозначная.
Число новых заболевших с пикового 26 марта и по 4 апреля варьируется вокруг двух базовых цифр: 6 (почти 7) и 4 тысячи случаев. Пиковый показатель был 6 933, а самый низкий за это время — 4 450.
При этом в последние два дня наблюдается значительный спад — с 6800 до 4900 случаев. Но станет ли это тенденцией — непонятно: потому что похожие “качели” уже наблюдались в конце марта.
Смертность. Ежедневное число умерших беспрерывно росло весь март, достигнув 2 апреля пикового на данный момент показателя — 176 человек. 3 и 4 апреля наметился небольшой спад (168-169 человек), но тоже неясно, насколько он показателен.
При этом немецкая медицина (так же как австрийская и швейцарская), по признанию европейских экспертов наиболее эффективно в ЕС противостоят коронавирусу. Показатель этого — низкий уровень смертности.
Также Германия лучших других стран подготовлена с технической точки зрения. В стране находятся крупнейшие мировые производители аппаратов ИВЛ.
Франция
Французская статистика тоже пока далека от оптимизма.
В пятницу 3 апреля в стране зафиксирован антирекорд — 23 000 новых заболевших. Причем накануне самый большой прирост составил только 7 600 случаев.
4 апреля цифры вернулись примерно к этому значению. И будут ли они дальше расти или падать — непонятно.
Смертность 2 апреля показала антирекорд за всю историю эпидемии — 1355 новых случаев.
В последующие два дня число погибших падало, но достаточно скромно. Если до пика максимум погибших составлял 509 человек, то после — ниже тысячи их число не падало.
Хотя тренд последних двух дней, повторимся, позитивный.
Впрочем, минздрав Франции еще в конце марта предрекал пик именно в этих числах — по крайней мере, для самого инфицированного Парижского региона. Так что есть надежда, что дальше ситуация будет улучшаться.
Россия
На данный момент пиковым днем в РФ является 2 апреля — 771 новый зараженный. В последующие два дня это количество упало до уровня 601 и 582 человека.
То есть вчера и позавчера в России стало меньше новых случаев коронавируса. Однако это все равно выше допиковых значений в 300-400 заражений.
Смертность в России за последние пять дней колебалась от 4 до 9 человек в день. Последнее значение — пиковое и отражает статистику за вчера, 4 апреля.
То есть по этой статистике виден либо пик, либо только движение к нему.
“Я думаю, что мы на подходе к пику, мне так хотелось бы верить. Я думаю, конец апреля — май, как раз будет тот период, когда число новых случаев будет существенно ниже и активность эпидемического процесса снизится”, — заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
В нашей стране тоже нельзя сказать о том, что динамика заболеваемости уменьшается. Налицо типичные “качели”.
Пиковый на данный момент показатель был зафиксирован 3 апреля — 175 новых заболевших. Вчера он немного снизился — до 153 человек. Но это пока не устойчивое снижение — показатель 4 апреля выше всех, что были раньше (исключая пятничный антирекорд).
По смертям же у нас идет последние два дня самый большой прирост — по пять человек в день. Предыдущие антирекорды — по 4 человека в день в конце марта.
Другое дело — можно ли верить официальной статистике. Ведь количество заболевших у нас зависит не столько от реального развития болезни, сколько от наличия тестов.
Появилось больше тестов — начали выявлять больше больных. Но это не значит, что их на самом деле стало больше. Возможно, что в реальности пик пройден. Или же до него еще далеко.
Минздрав заявляет, что по состоянию на 5 апреля в стране проведено 13 217 лабораторных тестов на covid-19. Это 347 тестов на один миллион населения (если отталкиваться от цифры, недавно озвученной Кабмином: в Украине проживает 38 млн человек).
Много это или мало?
По данным того же сервиса Worldmeter — это на порядки меньше, чем у соседей. Вот показатели некоторых государств:
Германия — 10 962 тестов на миллион населения
Италия — 10 870
Испания — 7 593
США — 5 006
А вот с кем соседствует Украина по своему показателю — 347 тестов на миллион:
Целью такого подхода было не выявить всех зараженных людей, а скорее сосредоточить ресурсы на тех, кто больше всего нуждается в лечении, и отследить скопления инфекции.
В принципе, это тот же подход, который вольно или невольно применяют в Украине. При этом неизвестно, насколько репрезентативны что японские, что украинские показатели — с такой скромной базой по проверенным больным.
При этом в отечественном Минздраве все равно дают свои прогнозы по пику заболеваемости.
“Если мы не будем предпринимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению больных, тяжелых больных в лечебные учреждения, и привести к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных”, — сказал главный санврач Виктор Ляшко.
Опять же — судя по мизерной базе для исследований (тестируют лишь тех, кто нуждается в госпитализации или уже попал в больницу), неизвестно, действительно ли к середине апреля будет пик реальной заболеваемости. Или же к тому времени начнут просто больше проверять и соответственно — больше выявлять.
Пока же очевидно, что задача властей — обосновать дальнейшие карантинные ограничения, которые неизбежно ведут к полной остановке страны. Хотя на данный момент такое обоснование даже на официальных цифрах МОЗ выглядит мягко говоря неубедительно: у нас по сравнению даже с благополучными в эпидемиологическом отношении странами ЕС в разы меньше заболевших и умерших.
Объяснение видится в следующем. Видимо, единственное, в чем уверены украинские власти — это полная неготовность “отреформированной” системы здравоохранения к даже самым незначительным перегрузкам. Никаие видеообращения Зе не спасут его рейтинга, если людей придется лечить от коронавируса не сотнями, как сейчас, а тысячами. Александровской больницы на всех не хватит, а условия в остальных далеки от минимально приемлемых.
Поэтому и выбран путь не массового, а избирательного тестирования — и одновременно ужесточения карантинных мер.
Чего, как мы видели, удалось избежать в странах того же “европейского социализма” (проде Швеции), где первоклассная медицина. Там меры не такие жесткие, а число заболевших уже начало падать.
В Украине, после медицинских “реформ”, властям только и остается — ужесточать карантин до запредельного уровня.
Виктория ВЕНК
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