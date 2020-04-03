Чем опасен дефолт для Украины Одной из самых популярных тем после коронавируса и карантина у нас, похоже, является тема дефолта, который якобы грозит Украине. Слово "дефолт" постоянно звучит как с самых высоких трибун, так и из уст разного рода экспертов.



Сайт "Сегодня" разобрался, что же такое дефолт, и насколько вероятно, что он придет в дома украинцев вслед за коронавирусом и карантином. А если придет, то как это отразится на кошельке рядового жителя нашей страны.



Какие бывают дефолты



Дефолт – это невыполнение денежных обязательств в установленный срок, неуплата долгов, финансовая несостоятельность. Дефолт для государства – все равно, что для человека, взявшего деньги в долг, невозможность вовремя рассчитаться с кредитором или кредиторами.



Не секрет, что у подавляющего большинства стран есть как внешние, так и внутренние долги. Образовались они по разным причинам, объяснение которых выходит за рамки данной статьи. Украина не исключение – долги страны сейчас составляют около 2 трлн грн (половина годового ВВП). Из них 40% – внутренние долги, в гривнях, которые несложно "добровольно-принудительно" реструктуризировать (рассрочить), это нашими властями делалось в прошлом неоднократно. Еще 60% – внешние долги. Которые реструктуризировать намного тяжелее, а отдавать их надо в валюте. И чем дешевле гривня, тем больше придется возвращать в долларах, это очевидно.



Если приходит срок платежа, а платить нечем, государство может объявить дефолт (все равно как несостоятельный должник – объявить себя банкротом). Есть два принципиально разных вида дефолта: полный дефолт (банкротство) и технический дефолт. Например, полный, или "жесткий", дефолт в 2017 году объявили власти Венесуэлы. В итоге страна стала изгоем, ее экономика рухнула, гиперинфляция достигла почти 2000000%, в стране разгул преступности.



Технический, или "мягкий", дефолт – это переговоры Минфина страны с кредиторами о переносе сроков оплаты или изменении условий погашения долга. По факту технический дефолт уже был в Украине в 2015 году. Тогда Кабмин договорился с Международным валютным фондом и рядом других кредиторов о реструктуризации долга стран на три года, но под более высокий процент. Эти долги мы выплачиваем и поныне.



Что говорят власти



Самыми громкими высказываниями на тему дефолта, прозвучавшими в последние дни, можно назвать два. Первое – это обращение президента Владимира Зеленского к парламентариям, который 30 марта заявил: если Рада провалит голосование за "жизненно важные законы", Украину может ожидать дефолт. Очевидно, глава государства имел в виду законы о запрете ренационализации (возврата бывшим собственникам) банков и о введении в Украине рынка земли. Без них МВФ откажет нам в финансовой помощи, наличие которой в условиях эпидемии и карантина как никогда актуально для страны. Эти законы парламент принял.



Второе – заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по поводу возможных переговоров с кредиторами о реструктуризации выплат. Премьер считает, что в условиях эпидемии деньги из госбюджета надо в первую очередь направлять на защиту жизни и здоровья сограждан, а не на погашение внешних долгов. Хотя в казне средства на расчет по ним предусмотрены: это около 400 млрд грн, или почти 40% доходов госбюджета в 2020 году. Из них более 180 млрд – внешние долги. Но возникшие непредвиденные расходы на борьбу с коронавирусом могут повлечь трудности с выплатой по долгам.



"Без поддержки международных финансовых организаций, дабы погасить все долги, наверное, нам придется упасть в пропасть дефолта, это очень страшный сценарий, – предположил премьер. – Мы не хотим его и сделаем все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела экономическую стратегию выхода и преодоления последствий коронавирусной инфекции".



Почему у нас не может быть "жесткого" дефолта



Разговоры о "жестком" дефолте даже не обсуждаются на серьезном уровне. По мнению экономистов, в Украине, несмотря на все проблемы, в частности, падение промышленного производства, экономическая ситуация далека от критической, оснований для дефолта нет. Тем более, что перед глазами маячит катастрофический сценарий Венесуэлы. Поэтому разговоры о том, что "давайте не будем платить по долгам и сэкономим бюджетные деньги для страны", член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает провокационными и вредительскими, которые сеют панику среди населения.



С ним согласен и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.



"Было бы глупо объявлять дефолт в одностороннем порядке, спонтанно, без консультаций с кредиторами. В этом случае последствия были бы крайне негативными. Но речь идет о форс-мажорной и беспрецедентной ситуации. Если во многих странах мира в качестве антикризисных мер приостанавливают выплаты по кредитам, ипотеке, то почему нельзя это сделать в глобальном масштабе? Надо обсуждать эту тему и с МВФ, и с Мировым банком. И лучше коллективно, совместно с другими странами, имеющими подобные проблемы. Речь должна идти не о дефолте, а о временной приостановке (на период кризиса) внешних долговых выплат, о реструктуризации этих выплат. Это сейчас абсолютно целесообразно. Ограниченные бюджетные ресурсы надо тратить на антикризисные цели", – уверен Фесенко.



Может ли у нас быть "мягкий" дефолт



Как видно из слов премьера Дениса Шмыгаля, он настроен на переговоры с МВФ и другими кредиторами – это Мировой банк, Евробанк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие финучреждения. Его мнение поддерживает и Владимир Фесенко.



"Реальная опасность дефолта – в разрыве сотрудничества с МВФ, – убежден Фесенко. – Поэтому необходима максимальная мобилизация всех политических сил, которые не хотят рисков дефолта и масштабного экономического кризиса в стране. Надо забыть о политических разногласиях и озаботиться интересами выживания национальной экономики. Стихийный дефолт может стать экономической и социальной катастрофой, а в условиях нынешней пандемии и противостояния российской агрессии, это еще и огромный риск для национальной безопасности".



Но экономисты уверены, что, во-первых, в реструктуризации долгов пока нет необходимости, во-вторых, договориться о ней теперь будет намного сложнее, чем в 2015 году, и на намного более жестких условиях.



Так, Олег Пендзин напомнил, что в 2015 году, когда Кабмин провел успешные переговоры о реструктуризации долгов, в этом был заинтересован прежде всего МВФ, который надавил на других кредиторов. Сейчас непонятно, какова позиция МВФ.



"Скорее всего, нам выдадут в этом году один-два транша на сумму около 5 млрд долларов, этого хватит, чтобы рассчитаться по текущим платежам, – прогнозирует Олег Пендзин. – Но главное – у Украины сейчас большие золотовалютные резервы, почти 24 млрд долларов. Их четверти хватит, чтобы оплатить долги в течение двух ближайших лет. Поэтому нет никаких оснований, имея такие резервы, объявлять дефолт".



Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский отметил, что до 2024 года Украина должна уплатить кредиторам 7,3 млрд долларов.



"Поэтому, фактически, деньги МВФ – это перекредитование, и надо ожидать, что в скором времени они будут. О каком дефолте в такой ситуации может идти речь?" – удивляется Скаршевский.



Дефолт и украинцы: чем он грозит обывателю



Даже технический дефолт (то есть объявление об отсрочке выплат по долгам) создаст много проблем украинской экономике. По мнению экспертов, не все кредиторы, в отличие от 2015 года, согласятся ждать. А если компромисс не достигнут, то "мягкий" дефолт автоматически превращается в "жесткий".



"Будет создан международный клуб кредиторов, который через суды добьется ареста украинских активов (счетов, имущества) за рубежом с их последующей продажей в счет взыскания долга, – разъяснил Олег Пендзин. – Украина – энергозависимая страна, которая нуждается в критическом импорте, прежде всего это природный и сжиженный автомобильный газ, бензин, дизельное топливо. Главный покупатель газа – государственная компания "Нафтогаз Украины", активы которой будут заблокированы и купить газ станет невозможным. Это означает угрозу срыва отопительного сезона, холодные батареи в квартирах. Возможны и перебои с поставками других видов топлива. Также мы завозим медоборудование, лекарства и компоненты для их изготовления, всего этого тоже не будет".



Следующая проблема – обвал курса гривни, так как в стране начнется стремительный экономический спад. И, соответственно, рост цен прежде всего на импортные товары, топливо, лекарства, продукты первой необходимости.



"Рядовой украинец потеряет много, так как уровень доходов подтягивается к курсу доллара в течение нескольких лет, то есть цены вырастут быстро, а зарплаты будут повышаться медленно, ведь производство упадет, – анализирует Пендзин. – Кто будет платить зарплату? Это касается и бюджетников, так как доходы казны сократятся. Значит, начнутся задержки с выплатами зарплат и пенсий. Об их индексации, о росте прожиточного минимума можно будут забыть на годы. Вырастет безработица, а после эпидемии вируса в Европе тоже станет меньше количество рабочих мест. Поэтому наших трудовых мигрантов там тоже не очень будут ждать".



Виктор Скаршевский также отметил, что при дефолте внешние рынки заимствования для Украины окажутся закрытыми. Для экономии расходов власти сократят социальные и инвестиционные программы госбюджета: не будет повышения соцстандартов, прекратится строительство и ремонт дорог. В условиях спада производства властям для выплат пенсионерам и бюджетникам придется включать печатный станок, что стремительно раскрутит инфляцию.



"Еще одна проблема – бегство инвесторов-нерезидентов из страны. Напомню, у них на руках облигаций внутреннего займа на сумму около 100 млрд гривен, это почти 4 млрд долларов. Если кредиторы в один момент предъявят их к оплате, у нас и без дефолта могут быть сложности", – говорит Скаршевский.



Эксперты советуют властям Украины забыть о техническом дефолте и как можно быстрее сосредоточиться на наполнении госбюджета и контроле за расходованием госсредств. По их мнению, после принятия Радой законов о запрете ренационализации банков и о рынке земли помощь МВФ к нам придет, и это поможет рассчитаться с долгами и удержит курс гривни к доллару в разумных пределах, не выше 30 грн/доллар.



Напомним, ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован также рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь к девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.



Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, но официальные документы еще не были подписаны.



Александр Панченко



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