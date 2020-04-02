|
Коронавирус VS бизнес: половина предприятий продержится на карантине не более месяца
02.04.20 , Економічна правда
печать
Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу частину у структурі Спілки українських підприємців. Саме ці підприємства переживуть кризу особливо болісно за будь-якого сценарію, тож, в першу чергу, результати дослідження репрезентують думку найбільш вразливих представників бізнесу.
СУП також опитала бізнес у різних регіонах країни за підтримки асоціацій, що приєдналися до ініційованого Спілкою COVID-19 бізнес-штабу.
Основна сфера діяльності респондентів – роздрібна та гуртова торгівля, також серед підприємств – консалтинг, маркетингові та рекламні послуги, небанківські фінансові послуги, виробництво обладнання, меблів та машинобудівництво, сфера послуг, HoReCa, галузь будівництва та архітектури, ІТ-компанії, надавачі освітніх послуг та інші.
Це представники усіх регіонів, за виключенням окупованих територій. 17% респондентів мають представництва по всій Україні.
"Результати нашого опитування демонструють необхідність запровадження радикальних заходів з боку влади на підтримку економіки, таких як тимчасове звільнення від сплати податків бізнесу, що в умовах карантину продовжує сплачувати заробітну плату співробітникам.
У половини власників запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину, ці цифри дають можливість уявити масштаби економічної кризи", – наголосила виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.
Ймовірні сценарії завершення карантину
Ставлення до продовження карантину в Україні до 24 квітня серед підприємців більшою мірою негативне – 42% власників бізнесу, поки не визначилися – 30%. Лише кожен четвертий вважає продовження обмежувальних заходів необхідним в період поширення пандемії.
Яким, на думку підприємців, має бути сценарій розвитку подій після 24 квітня?
48% підприємців вважають необхідним послабити обмежувальні заходи (карантин лише для людей похилого віку або тих, що мають слабкий імунітет), 33% вважають, що краще розглядати індивідуальний підхід до конкретної території. Лише 1% респондентів очікують на повне припинення карантину.
Діяльність в умовах карантину
Майже 60% власників бізнесу продовжують діяльність під час обмежень (це переважно великий та середній бізнес), ще 29% – припинили роботу (характерно для мікробізнесу).
При цьому, 51% підприємств здатні протриматися лише 1 місяць, а кожен четвертий бізнес – витримає 2-3 місяці роботи в умовах карантину і не збанкрутувати.
6% підприємців повністю закрили бізнес, у цю категорію потрапив переважно мікро- та малий бізнес. Лише 3% респондентів вказують, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час за необхідних умов (орендні канікули, віддалений доступ для співробітників, перегляд бізнес-моделі).
Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.
Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати прибутків великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів.
Необхідні рішення/дії з боку влади для допомоги бізнесу
Від державної влади підприємці очікують, першочергово, фінансової підтримки. 29% власників бізнесу вважає, що вона має здійснюватися у формі тимчасового звільнення від сплати податків або ж, принаймні у їхньому істотному зниженні (податкові канікули, тимчасова відміна ЄСВ, ПДФО).
Водночас, у нещодавно ухвалених "антикризових" законах на підтримку економіки №3275 та підписаному №533-ІХ відповідні пропозиції бізнесу не були враховані.
Сьогодні СУП закликає владу звільнити від сплати ЄСВ та ПДФО до кінця року увесь бізнес, який не скорочує персонал в умовах простою виробництва. Мета цієї ініціативи – не зекономити на фонді оплати праці, а дати можливість роботодавцям утримати робочі місця в період існуючої кризи.
За нашими розрахунками, у разі відміни ЄСВ та ПДФО для окремих видів діяльності, уряд зможе фінансово підтримати майже два мільйони своїх громадян (1408,2 тис зайнятих в юридичних осіб та 546,5 тис у ФОПів).
Ще 9% підприємців (переважно, дрібні) очікують зменшення розмірів орендної плати. Серед інших очікуваних кроків та пропозицій до влади також: компенсації втрат роботодавцям та працівникам, державні кредити та держзамовлення (по 5-6% відповідно).
Як демонструють результати опитування, українські підприємці опинилися в складних умовах для існування – мультиплікаційний ефект від поширення вірусу в країні за різними сценаріями призведе до 4-9% падіння ВВП цього року через закриття бізнесів та суттєві скорочення персоналу.
42% опитаних підприємців частково або повністю скоротили свій штат, 63% – прогнозують скорочення до кінця карантину. Мільйони людей опиняться без роботи, якщо бізнес не отримає належної підтримки з боку держави.
У зв'язку з цим, окрім тимчасового скасування ЄСВ та ПДФО, Спілка продовжує наголошувати на необхідності радикальних заходів на підтримку бізнесу.
По-перше, необхідно звільнити від оподаткування податком на прибуток найбільш постраждалі сфери: заклади культури (кінотеатри та ін), підприємства туристичної сфери.
По-друге, необхідно надати можливість усім роботодавцям можливість отримати часткову допомогу за своїх працівників, якщо їм скорочено час та об’єми роботи, у зв’язку із запобіганням поширенню пандемії.
По-третє, треба ввести мораторій на всі перевірки бізнесу до кінця року, щоб підприємці мали можливість економічно "оговтатися" від кризи, а не займатися адмініструванням.
Критерії опитування:
Мікробізнес – до 10 співробітників у компанії та оборот до 5 млн грн
Малий бізнес – 10-100 співробітників та оборот 5-50 млн грн
Середній бізнес – 100-250 співробітників та оборот 50-100 млн грн
Великий бізнес – від 250 співробітників та оборот від 100 млн грн.
Опитування проведене Спілкою українських підприємців
Аналіз результатів опитування проведено Ukrainian Marketing Group
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
02.04.20, Страна
Либо переболеем коронавирусом, либо убьем экономику”. NYT призвала работать, не обращая внимания на эпидемию
02.04.20, Страна
01.04.20
01.04.20, Бизнес Цензор
01.04.20, Деловая столица
31.03.20
30.03.20
30.03.20, BBC News Україна
30.03.20, Зеркало недели
27.03.20
27.03.20, Коммерсант
26.03.20
25.03.20
24.03.20
23.03.20
20.03.20
19.03.20
18.03.20
17.03.20