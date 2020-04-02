Работу потерял каждый десятый, деньги за месяц закончатся, карантин одобряют

Что говорит социология о настроениях украинцев.





Подоспела первая социология по карантинным мерам, которые введены по всей Украине с 12 марта.

С одной стороны украинцы понимают необходимость жестких мер и готовы к росту ограничений — вплоть до ввода чрезвычайного положения. И власть скорее всего будет на основании таких настроений и дальше ужесточать карантин (что, собственно, уже и происходит).

С другой — страх остаться без работы и доходов как минимум равновелик опасению подхватить коронавирус. Уже сейчас каждый десятый, судя по опросам, потерял работу и часть мартовской зарплаты. И это карантин еще не строгий, длится менее месяца и пока у людей есть запасы.

Если же власть изолирует общество в квартирах по европейскому образцу, с запретом выходить без крайней необходимости — эти запасы у большинства населения растают через месяц. И тогда, надо полагать, согласие с ограничениями резко закончится. Как и поддержка властей, которая пока еще есть.

“Страна” разобрала итоги опросов, которые провели социогические группы “Рейтинг” и Info Sapiens.

Коронавирус — угроза, нужны жесткие меры

87% украинцев считают распространение коронавируса угрозой. В середине месяца таковых было на 14% меньше. При этом только половина украинцев верят, что болезнь коснется их семьи.

При этом меньше всего боятся заболеть жители востока Украины, а больше — южане.

То есть, чем больше заболевших (а прогресс болезни более ста человек в день), тем больше люди чувствуют опасность. И это закономерно.

Вопрос только в том, как эти эти данные сможет использовать власть.

Поддержка действий власти

Опросы фиксируют: украинцы в принципе готовы к еще более строгим мерам карантина. Они поддерживают практически всё, что уже внедрила власть и даже то, что еще на стадии обсуждения.

Например — чрезвычайное положение, запрет на массовые мероприятия, забастовки, ограничение въезда-выезда из городов, остановку и досмотр транспорта И даже комендантский час.

Единственное, чего украинцы не хотят — это реквизиций у населения и юрлиц их имущества на нужды борьбы с карантином. За это выступают только 14% опрошенных.

По остальным позициям — поддержка от 49 до 83%, то есть более или менее убедительным большинством.

Также более 70% — за штрафы при нарушении карантина. В целом меры, принимаемые властью оптимальными считают 58%. И лишь только 28% выступает за их дальнейшее ужесточение.

Одновременно 73% украинцев считают карантин эффективным. А 83% согласны с тем, что он должен продлиться до 24 апреля.

При этом только 59% заявляют, что стали меньше выходить из дома — то, к чему неустанно призывают власти. Больше всего сидят дома на западе Украины, а выходят из дому — на востоке.

Это может объясняться большим количеством крупных городских предприятий на востоке, что вынуждает больше людей ходить на работу. В то же время на западе превалирует частный сектор и натуральное хозяйство. Что позволит многим пересидеть карантин.

Кроме того на западной Украине больше заболевших — поэтому уровень тревоги там выше. Впрочем, там он был высок и до вспышки болезни: вспомнить хотя бы молебны в Тернопольской области и гимн во Львовской — за то, чтобы в их регионы не привезли на обсервацию украинцев из Уханя.

Интересно в регионах Украины прошли тест на солидарность.

Людей спросили, нужно ли возвращать домой украинцев, застрявших за рубежом — но потенциальных переносчиков вируса.

Наименее лояльны к этой идее в центре страны — почти 40% уверены, что возвращать сограждан не нужно. Против 30% тех, кто за возвращение. Еще 24% тех, кто говорит, что нужно делать это выборочно.

На юге голоса разделились поровну. А на западе и востоке тех, кто за возвращение, оказалось больше.

Из институтов власти наиболее позитивно воспринимают действия президента. Видимо, его постоянные видеообращения делают свое дело — независимо от того, насколько в реальности эффективен Зе.

Но и недовольных им тоже немало: 30%.

Число тех, кто хвалит МВД лишь немногим — на 4% — больше критиков Авакова. Примерно та же пропорция у премьера Дениса Шмыгаля.

А вот у Минздрава отрицательная динамика — 8%. Его действий не воспринимает 46% украинцев.

При этом у всех перечисленных ведомств по сравнению с серединой марта число симпатиков подросло. Больше всего — у Зеленского.



То есть пока карт-бланш и у президента, и у премьера, и у главы МВД — основных героев коронавирусной эпопеи в Украине — есть. Но судя по опросам, это продлится ровно до тех пор, пока люди работают и получают зарплату. Ведь от коронавируса большинство выздоровеет, а из бедности по итогам экономического кризиса выкарабкаются не все.

Работа и зарплата

Второй (а для кого-то и первый) вопрос карантина — будут ли доходы, чтобы его пройти.

До начала ограничительных мер постоянная работа была у 65% опрошенных украинцев. На время карантина работающих стало меньше: 4% заявили, что их уволили или сократили.

Из тех, кто остался работать, практически половина ушла на удаленку.

При этом ходить на работу и учебу продолжают 43% опрошенных. Причем в селах и маленьких городах это делают чаще, чем в мегаполисах. Во-первых, там меньше контроля. Во-вторых — в больших городах много офисных работников, которые могут трудиться и в удаленном режиме.

Дистанционно продолжили учиться и работать 24% украинцев, сообщает Info Sapiens.

При этом поход на работу назвали причиной выхода из дома 28% украинцев. Что примерно соответствует показателю выше. Больше всего ходят на работу жители востока страны — 37% и юга — 33%. На западе в центре этот показатель гораздо ниже — 21 и 25%.

Если власть введет полный запрет на выход из дому, люди продержатся крайне недолго.

42% украинцев не готовы находиться под “домашним арестом” больше 2-3-5 дней. Среди малообеспеченных такой процент еще больше.Но сколько люди смогут максимально просидеть на карантине, если потеряют работу? 63 процентам опрошенных украинцев запасов хватит меньше, чем на месяц.

Жить полгода без работы или соцвыплат смогут лишь 6% населения, а год — только 3%.

Самые уязвимые группы — на юго-востоке, где жизнь связана с работой на крупных предприятиях. Дольше них смогут продержаться без зарплаты на аграрных западе и центре.

При этом 87% украинцев боятся затяжного экономического кризиса. Этот страх равнозначен опасению, что коронавирус подхватит кто-то из близких.

А 60% украинцев уже пострадали от этого кризиса. Почти у 40% упал регулярный доход, а 16% вообще его потеряли. Еще 14% потеряли работу и 10% понесли разного рода убытки из-за карантина.

Главный ущерб ощутили на себе жители больших городов, говорится в исследовании Info Sapiens.

При этом украинцев, которые боятся потерять доходы, больше, чем тех, кто боится заразиться коронавирусом.

Полной утраты дохода или его уменьшения опасаются 63% опрошенных (плюс 23% тех, кто боится потерять работу). А заболеть — 43%.

Уже сейчас, после остановки транспорта и закрытия сферы услуг в Украине, работу потерял каджый десятый. И меньше половины работников получат полную зарплату за март.

При этом островком стабильности остается госсектор: его работники чаще получают зарплату в полном объеме и их реже увольняют.

Видимо, потому что КЗОТ соблюдается лишь в госсекторе: там трудоустраивают официально и платят зарплату без “конвертов” (хотя и платят меньше, чем в частном секторе).

Виктория ВЕНК