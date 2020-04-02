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Либо переболеем коронавирусом, либо убьем экономику”. NYT призвала работать, не обращая внимания на эпидемию

02.04.20 , Страна
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Известный обозреватель New York Times, трехкратный обладатель Пулитцеровской премии Томас Фридман, в то время, как в США продолжает распространяться коронавирус, написал колонку “Вернуть Америку назад на работу”.

В ней он дает рецепт, как не угробить экономику во время коронавируса. По его словам, вернуться к нормальной жизни можно за пару недель, а не месяцев, а на кону — экономика и система здравоохранения. 

Разбирались, о чем Фридман написал в своей статье, которая успела стать нашумевшей. 

“Доктор Джон П. Йоаннидис, эпидемиолог и один из директоров Стэнфордского инновационного центра мета-данных, в своем эссе на statnews.com за 17 марта отметил, что у нас до сих пор нет четкого представления о смертности от коронавируса среди населения. Впрочем, если взглянуть на некоторые наши самые доступные пока фактологические данные, то этот уровень может достигать 1%, а может даже ниже”, — пишет Фридман. 

В таком случае, по мнению Йоаннидиса, закрытие всего мира, которое будет иметь потенциально впечатляющие социальные и финансовые последствия, может оказаться совершенно иррациональным. 

Это словно на слона напал домашний кот. И в попытках бежать от этого кота, слон в конце концов прыгает со скалы и умирает”, — цитирует эпидемиолога Фридман. 

С ним солидарен доктор Стивен Вульф, почетный директор Центра общества и здоровья в Университете Содружества Вирджинии. 

“Такой общественный ответ на Covid-19 как закрытие бизнеса и блокировка сообществ может потребоваться для сдерживания распространения вируса в обществе, но может и нанести вред здоровью другим способом, что приведет к смерти людей. Представьте себе пациента с болью в груди или инсультом, что вот-вот случится, то есть когда для спасения жизни скорость превыше всего, а он колеблется, звонить ли 911, опасаясь, что подхватит коронавирус. Или больного раком, вынужденного отложить химиотерапию, так как учреждение закрыто. Или пациента с развитой эмфиземой, который умирает из-за отсутствия оборудования с вентилятором”, — написал Вульф в своем эссе. 

А представьте, добавляет от себя Фридман, стресс и психологические недуги могут прийти — и уже пришли — от закрытия нашей экономики, что повлекло за собой массовые увольнения. 

По мнению Фридмана, который общался со многими специалистами в медицине самый действенный способ борьбы с коронавирусом — двухнедельный карантин для всех и изоляция зараженных.  

Фридман — один из многих сторонников мнения, что большинство людей должны переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет. 

“Я уверен, что нам нужно меньше стадного мышления и больше стадного иммунитета. Либо мы позволим многим из нас получить коронавирус, выздороветь и вернуться к работе — при этом мы делаем все возможное, чтобы защитить наиболее уязвимых. Или мы на несколько месяцев закроемся, чтобы попытаться спасти всех и каждого от этого вируса — независимо от группы риска — и убить многих людей другими способами, убить нашу экономику и, возможно, убить наше будущее”, — высказался обозреватель. 

Напомним, что США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса за сутки. 

Также мы писали, что на брифинге в Белом доме глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил, что Covid-19 может вызвать новую волну эпидемии уже к осени 2020 года.

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