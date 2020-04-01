Карантин безумия. Почему возвращение украинцев приводит к беспорядкам и анархии

Паника и хаос, которые царят в мире из-за разворачивающейся пандемии коронавируса, очень рельефно проявились в Украине из-за беспомощности нынешней власти и менталитета самих украинцев. Очень ярким примером царящего в стране бардака стало возвращение туристов со всего мира, которое превратилось в настоящий карнавал безумия.

Особенно показательным в контексте происходящего с "возвращенцами" стал случай в "Борисполе" на этих выходных. Там вернувшиеся из Вьетнама пассажиры пытались выломать дверь и бежать из аэропорта, чтобы их не поместили в обсервацию, то есть принудительно не изолировали на определенное время.

Обсервация прибывшим предлагалась двух типов: бесплатная и платная. Согласно официальному уведомлению обсервация будет проходить за государственный счет в отеле "Казацкий" на Майдане Независимости или платно в отеле "Пуща Конгресс" (проживание в двухместном номере 338 евро за двоих людей, в двухместном номере - 169 евро с подселением второго человека; в отдельном одноместном номере - 338 евро, для детей до 12 лет проживание со взрослыми бесплатное). При этом питание нужно было оплатить отдельно или организовать с помощью родственников или курьерской доставки. В результате часть пассажиров рейса сбежали еще в аэропорту, а часть исчезла уже из самого отеля.

Не лучшим образом ситуация развивалась и с рейсом украинцев из Катара, которым наших эвакуировали с Бали. Пассажир Сергей Дорошенко рассказал, что вместо обещанного домашнего карантина украинцев заставили подписать принудительную обсервацию в киевской гостинице, угрожая выгнать тех, кто отказались, с самолета прямо в Катаре. Он подчеркнул, что все пассажиры купили билет на самолет за свой счет и ранее в представительстве Украины говорили о домашнем карантине под контролем полиции. Однако, по его словам, как только они поднялись на борт, командир рейса озвучил новые требования украинской власти, согласно которым пассажиры должны подписать бумаги принудительной обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве, несмотря на то что у многих дома семьи и работа.

Другой пассажир, Руслан Русаков, рассказал, что все отказывались подписывать уведомления об обсервации, а из Киева приходил ультиматум, что без этого самолет не выпустят из Дохи. При этом всех пассажиров других рейсов пропустили домой без всяких принудительных подписей. Кроме того, Русаков здраво отметил, что украинцы также продолжают заезжать в страну через наземные переходы без всяких обсерваций.

По прилету самолета в "Борисполь" адвокат Маси Найем сообщил в Facebook, что пассажиров рейса из Дохи не выпускают из самолета, требуя подписать документ, в котором говорится о том, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т. д. Найем опубликовал видеообращение своего клиента, который являлся одним из пассажиров рейса. Тот рассказал, что в самолете находятся 130 человек, дети и старики. Кроме того, в самолете нет воды и еды, а одежда и багаж - на взлетной полосе. Несмотря на это, пассажиры заявили, что они готовы пройти обследование и тесты за свои деньги, чтобы доказать, что они не больны коронавирусом, а также готовы на самоизоляцию.

Позже "счастливчиков" вывели из самолета, посадили в автобусы и отправили в "Казацкий" в сопровождении полиции. Некоторые из поселенных в отель не согласились с необходимостью соблюдения карантина, и на них тут же составили админпротоколы.

В то же время все украинские СМИ облетело фото с украинско-польской границы, на котором толпа украинцев без всяких индивидуальных средств защиты буквально "штурмует" переход через границу. Заробитчане не только не подписывали никаких бумаг о самоизоляции или обсервации, но и полностью пренебрегали нормами безопасности в такой ситуации, по их возвращению в Украину полиция никак не реагировала, а наряд пограничников даже не был усилен.

Не оправдывая ни "восставших" из "Борисполя", ни "штурмовиков" польско-украинской границы, стоит сказать несколько слов о том, как должна была действовать власть. Во-первых, в Кабмине должны были разработать и принять правовые основания обязательной обсервации всех прибывших из-за границы до осуществления спецрейсов авиатранспортом.

Во-вторых, соответствующие службы должны были провести четкий инструктаж работникам аэропорта и авиакомпаний, как действовать при различных вариантах развития ситуации, в том числе критических. В-третьих, допускать на полет нужно было только тех, кто соглашается с процедурой обязательной обсервации, с подписью в документе. В-четвертых, перед вылетом и после посадки должностное лицо, которое символизировало бы для перепуганных людей власть, должно было четко объяснить, почему такие условия и какие последствия за несоблюдение правил, ведь эти меры необходимы для безопасности самих пассажиров и других людей.

После этого власть должна была пошагово объяснять дальнейшие действия (паспортный контроль, багаж, автобус, место обсервации), провести четкий и понятный инструктаж. Кроме того, с особой тщательностью нужно выбирать само место для обсервации, и уж конечно отель в самом центре столицы, коим является "Казацкий", не является лучшим вариантом. Все детали быта изолируемых тоже нужно было продумать заранее - например, не у всех прибывших есть возможность дорого питаться в отеле две недели, а выйти и купить продукты им запрещается. Не решен и банальный вопрос одежды - приехав с Бали или Вьетнама, люди вряд ли могут две недели ходить в одной и той же одежде, а купить другую или хотя бы постирать существующую негде. Словом, грамотно продумать процесс до деталей не является сверхзадачей, это уж точно.

Приведенный выше перечень действий власти довольно прост, но именно такими могут быть ее действия в кризисных ситуациях, которые помогут избежать хаоса и паники. Впрочем, прекрасно осознавая уровень компетенции большинства представителей нынешней власти, каждый день уже не приходится удивляться живым примерам того, к чему приводят самоуверенность, неподготовленность и непрофессионализм.



Денис Сарбей







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