Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Полшага вперед. Что наколдовала Рада с антиколомойским законом

31.03.20 , Деловая столица
печать
размер текста:

30 марта парламент принял в первом чтении законопроект, который был одним из основных требований МВФ для дальнейшего финансирования украинской экономики. Это был новый №2571-д, зарегистрированный в парламенте фактически в день голосования. 

Этот закон должен урегулировать разногласия между бывшими собственниками банков, объявленных неплатежеспособными, и государством. Его уже успели окрестить “антиколомойским”, поскольку он в первую очередь он должен окончательно поставить точку в притязаниях бывший собственников Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на возвращение им банка, который был национализирован в 2016 г. 

Выступая на внеочередном заседании парламента, президент Владимир Зеленский объявил депутатам, что Украине очень важно получить финансирование от МВФ, а для этого нужно принять вышеуказанный закон, а также закон о рынке земли. “Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. От вас зависит, будет ли финансовая поддержка нашей экономике”, — сказал Зеленский. 

Президент призвал проголосовать каждого депутата, отметив, что важен именно каждый голос. “У меня также много вопросов к этой ситуации. Но я очень прошу вас поддержать эти законопроекты (включая и закон о рынке земли. — ред.). Они очень важны”, — сказал Зеленский. 

За включение в повестку дня “антиколомойского” закона и закона о рынке земли проголосовали 276 депутатов. 

Во время выступлений перед голосованием депутат от “Слуги народа” Ярослав Железняк поддерживать этот законопроект, чтобы “не допустить дефолта”. 

Лидер “ЕС” Петр Порошенко также отметил, что от принятия этого закона зависит, будет ли объявлен дефолт: “Дефолт — это инфляция, обесценивание национальных денег, это рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за это все украинский народ, наименее защищенные слои населения. И это только ради того, чтобы одному олигарху вернуть банк. Мы будем голосовать за этот закон”. 

Однако против принятия документа выступила лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко. По ее мнению, этот законопроект не о Приватбанке, он нарушает статус Украины как правового государства. “В этом законе говорится, что в соответствующих процессах и процедурах решения судов не будут действительными. Назовите еще хотя бы одну страну, где решения судов не будут считаться действительными”, — сказала она, добавив, что предложенные законодательные новации превращают Национальный банк в “государство в государстве”, а также нарушают 11 статей Конституции Украины и две статьи Европейской конвенции по правам человека. По словам Тимошенко, непринятие этого закона не приведет к дефолту Украины. “Кредиторы этого не допустят”, — уверила она. 

В итоге за принятие законопроекта за основу проголосовало 267 депутатов, и еще 277 депутатов — за сокращение наполовину сроков подачи предложений к законопроекту ко второму чтению. 

Фактически законопроект №2571-д очень сходен с его предшественником №3260, о котором уже писала ”ДС”. 

Проект закона №2571-д предусматривает, что признание незаконным и отмена актов Нацбанка, которыми банки признаны неплатежеспособными и были отозваны их лицензии, не возвращает банки на рынок и не возобновляет права их акционеров. 

Также документ предусматривает, что бывшие акционеры могут получить убытки, которые они понесли вследствие ликвидации банка, только деньгами. Размер убытков определяется стоимостью акций банка, стоимость которых, в свою очередь, определяет международная аудиторская фирма, отвечающая критериям Национального банка. Стоимость акций определяется в соответствие с международными стандартами оценки. 

Если финансовая позиция банка свидетельствует, что размер его обязательств превышает размер активов, то будет считаться, что банк не мог бы работать далее и его акции не представляют ценности для покупателя. Если активы банка превышают обязательства, это еще не будет считаться достаточным доказательством того, что его акции имели стоимость. 

В законопроекте также есть норма, которая должна противодействовать безосновательному обогащению владельцев банка. В частности, при оценке стоимости его акций следует допускать, что в день урегулирования банк должен вернуть любую предоставленную Нацбанком финансовую поддержку, включая стабилизационные кредиты, рефинансирование или другие кредиты, и финансовая позиция банка должна оцениваться с учетом потерь, которые он бы понес из-за возврата этих средств. Также нужно допускать, что после дня урегулирования банк не получал никакой поддержки ликвидностью (кроме доступа к стандартным инструментам ликвидности НБУ), пополнением капитала, гарантиями, программами выкупа активов или другой формой господдержки. 

Александр СУКОВ

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
На примере Италии. Как мафия зарабатывает на кризисах
31.03.20, Деловая столица
Коронавирус дает преступным группировкам, мошенникам и чиновникам возможность неплохо заработать.
30.03.20
Ємець і скандали. Як Україна п'ять тижнів нічого не купувала проти коронавірусу
30.03.20, BBC News Україна
19 лютого в Україні ще не було жодного хворого на коронавірус. Тоді ще не трапилися Нові Санжари і не закрили кордони.
Какими будут экономические потери Украины из-за пандемии коронавируса
30.03.20, Зеркало недели
Эксперты Украинского института будущего сделали предварительные оценки потерь украинской экономики и граждан от кризиса и карантина.
27.03.20
Опасное далёко
27.03.20, Коммерсант
Карантин, помогающий замедлить распространение коронавируса, становится проблемой с точки зрения кибербезопасности. Каналы связи сотрудников, работающих удаленно, всегда были излюбленной мишенью хакеров, а с массовым переходом на такую схему работы эксперты ожидают всплеск атак на корпоративные сети через личные компьютеры.
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
27.03.20, Сегодня
Пандемия изменит привычный нам мир, а вслед за кризисом может ускориться новая технологическая революция.
Чому реструктуризація держборгу призведе до дефолту України
27.03.20, Бизнес Цензор
Що економісти та фінансисти думають про ідею міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І чому вона вигідна олігарху Ігорю Коломойському.
Обвал цен на бензин. Сколько продлится и видно ли дно
27.03.20, Деловая столица
Автозаправочные станции наконец-то отреагировали на снижение цен на нефть, а также ситуацию с коронавирусом — и топливо в рознице подешевело.
Глобальной экономике добавили фискальных стимулов
27.03.20, Коммерсант
Страны «двадцатки» не ограничатся смягчением монетарной политики и суммарно вложат в поддержку национальных экономик около 5 трлн долл, говорится в коммюнике по итогам удаленной встречи глав неформального объединения.
26.03.20
Идеальная пандемия. Как коронавирус помог Китаю в войне за мировое господство
26.03.20, Деловая столица
Мировая экономика рушится, китайская — уже восстанавливается. Если в итоге окажется, что Китай потерял меньшую долю ВВП, чем мир в целом, это будет означать, что Поднебесная победила в мировой войне.
Доллар закрепился на отметке в 28. Владельцы ОВГЗ готовятся к выводу валюты за границу
26.03.20, Страна
25 марта безналичный курс доллара закрепился в районе 28 гривен.
25.03.20
24.03.20
23.03.20
20.03.20
19.03.20
18.03.20
17.03.20
16.03.20
13.03.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!