Полшага вперед. Что наколдовала Рада с антиколомойским законом

30 марта парламент принял в первом чтении законопроект, который был одним из основных требований МВФ для дальнейшего финансирования украинской экономики. Это был новый №2571-д, зарегистрированный в парламенте фактически в день голосования.

Этот закон должен урегулировать разногласия между бывшими собственниками банков, объявленных неплатежеспособными, и государством. Его уже успели окрестить “антиколомойским”, поскольку он в первую очередь он должен окончательно поставить точку в притязаниях бывший собственников Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на возвращение им банка, который был национализирован в 2016 г.

Выступая на внеочередном заседании парламента, президент Владимир Зеленский объявил депутатам, что Украине очень важно получить финансирование от МВФ, а для этого нужно принять вышеуказанный закон, а также закон о рынке земли. “Я вас очень прошу поддержать эти законопроекты. От вас зависит, будет ли финансовая поддержка нашей экономике”, — сказал Зеленский.

Президент призвал проголосовать каждого депутата, отметив, что важен именно каждый голос. “У меня также много вопросов к этой ситуации. Но я очень прошу вас поддержать эти законопроекты (включая и закон о рынке земли. — ред.). Они очень важны”, — сказал Зеленский.

За включение в повестку дня “антиколомойского” закона и закона о рынке земли проголосовали 276 депутатов.

Во время выступлений перед голосованием депутат от “Слуги народа” Ярослав Железняк поддерживать этот законопроект, чтобы “не допустить дефолта”.

Лидер “ЕС” Петр Порошенко также отметил, что от принятия этого закона зависит, будет ли объявлен дефолт: “Дефолт — это инфляция, обесценивание национальных денег, это рост безработицы, дестабилизация банковской системы. И заплатит за это все украинский народ, наименее защищенные слои населения. И это только ради того, чтобы одному олигарху вернуть банк. Мы будем голосовать за этот закон”.

Однако против принятия документа выступила лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко. По ее мнению, этот законопроект не о Приватбанке, он нарушает статус Украины как правового государства. “В этом законе говорится, что в соответствующих процессах и процедурах решения судов не будут действительными. Назовите еще хотя бы одну страну, где решения судов не будут считаться действительными”, — сказала она, добавив, что предложенные законодательные новации превращают Национальный банк в “государство в государстве”, а также нарушают 11 статей Конституции Украины и две статьи Европейской конвенции по правам человека. По словам Тимошенко, непринятие этого закона не приведет к дефолту Украины. “Кредиторы этого не допустят”, — уверила она.

В итоге за принятие законопроекта за основу проголосовало 267 депутатов, и еще 277 депутатов — за сокращение наполовину сроков подачи предложений к законопроекту ко второму чтению.

Фактически законопроект №2571-д очень сходен с его предшественником №3260, о котором уже писала ”ДС”.

Проект закона №2571-д предусматривает, что признание незаконным и отмена актов Нацбанка, которыми банки признаны неплатежеспособными и были отозваны их лицензии, не возвращает банки на рынок и не возобновляет права их акционеров.

Также документ предусматривает, что бывшие акционеры могут получить убытки, которые они понесли вследствие ликвидации банка, только деньгами. Размер убытков определяется стоимостью акций банка, стоимость которых, в свою очередь, определяет международная аудиторская фирма, отвечающая критериям Национального банка. Стоимость акций определяется в соответствие с международными стандартами оценки.

Если финансовая позиция банка свидетельствует, что размер его обязательств превышает размер активов, то будет считаться, что банк не мог бы работать далее и его акции не представляют ценности для покупателя. Если активы банка превышают обязательства, это еще не будет считаться достаточным доказательством того, что его акции имели стоимость.

В законопроекте также есть норма, которая должна противодействовать безосновательному обогащению владельцев банка. В частности, при оценке стоимости его акций следует допускать, что в день урегулирования банк должен вернуть любую предоставленную Нацбанком финансовую поддержку, включая стабилизационные кредиты, рефинансирование или другие кредиты, и финансовая позиция банка должна оцениваться с учетом потерь, которые он бы понес из-за возврата этих средств. Также нужно допускать, что после дня урегулирования банк не получал никакой поддержки ликвидностью (кроме доступа к стандартным инструментам ликвидности НБУ), пополнением капитала, гарантиями, программами выкупа активов или другой формой господдержки.

Александр СУКОВ

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