На примере Италии. Как мафия зарабатывает на кризисах

В условиях пандемии коронавируса Covid-19 адаптироваться приходится всем — и правительствам, и простым гражданам, и честному бизнесу, и откровенно нечестному. Всеобщий хаос и максимальная нагрузка для сотрудников правоохранительных органов создают благоприятную среду для развития вируса преступных схем с использованием доступного инструментария.

У разного рода ОПГ даже есть своя бизнес-стратегия, отработанная во время предыдущих кризисов. Просто особенности текущего кризиса, спровоцированного коронавирусом, станут поводом внести определенные коррективы и дополнительные пункты.

Примером чего является ситуация в Италии, которая входит в тройку стран, наиболее пострадавших от Covid-19. По состоянию на 30 марта, в этом европейском государстве зарегистрированы 97 689 случаев коронавируса и уже 10 779 смертей. Уровень смертности достигает 11,03% и за последние сутки в Италии скончались 756 человек.

Правда есть небольшая тенденция к снижению количества летальных случаев, но до окончания эпидемии еще очень далеко. К тому же, не стоит исключать новых вспышек. Примером того служит Китай, бодро рапортующий о снижении всех показателей, который 29 марта сообщили о 31 новом случае Covid-19. В Пекине также опасаются, что массовое возвращение сограждан на родину, в частности студентов, которые учатся в иностранных вузах, может спровоцировать вторую волну эпидемии.

Соответственно, преступники и мошенники не снизят активность.

Вернемся к примеру Италии, которой сегодня украинцев пугает власть, и практикам местной мафии. В статье британской The Telegraph отмечается, что итальянская мафия использовала финансовый кризис 2008 г. для массовой скупки, за счет накопленного “грязного” капитала, компаний, “которые шли ко дну”.

Такой сценарий, по мнению экспертов и чиновников, может быть реализован и в 2020 г. К примеру, глава комитета парламента Италии по борьбе с мафией, сенатор Никола Морра полагает, что преступные организации “обязательно” предложат кредиты бизнесменам, несущим серьезные убытки из-за пандемии. Значит, что позиции мафии в Италии, с которой власти ведут перманентную войну (в последнее время достаточно успешную), значительно усилятся. Причем через купленный по сути бизнес их влияние распространится на отдельных политиков и партии.

Кроме того, в комментарии британской газете автор бестселлера “Гоморра” Роберто Савиано, опираясь на свои богатые познания о деятельности “Каморры” (группировки из Неаполя), спрогнозировал увеличение доходов мафии втрое и расширение подконтрольных им рынков в условиях пандемии.

Во-первых, мафия в “темном интернете” продает средства защиты, которые должны были получить больницы;

Во-вторых, группировки присутствуют на рынке поставок продуктов, чей оборот в год составляет около 120 млрд евро;

В-третьих, прокурор Никола Граттери, которые ведет дела против мафиози, предполагает, что группировки будут брать на кредитный крючок рестораны и отели, но также прогнозирует и волну рэкета.

В-четвертых, мафия зарабатывает на торговле веществами, отнесенными властям к запрещенным: до введения в Италии карантина запасы марихуаны и героина мафией продавались по завышенным ценам, а после пандемии Савиано ожидает резкого роста продаж кокаина, который будет проще завозить в порты ввиду отсутствия проверок на время пандемии. Граттери же сообщает, что наркотики в условиях карантина взялись развозить фейковые доставщики пиццы.

Схемы по-украински

Любопытно, как в текущей ситуации будут выживать украинские, к примеру, Telegram-продавцы наркотиков? Да, люди на карантине уходят в онлайн, но значит и процент тех, кто будет шататься по дворам в поисках “закладок”, снизится. Как такой “бизнесмен” будет осуществлять доставку “товара” клиенту? Не получит ли метода итальянской мафии распространение как в Украине, так и во всем мире? Учитывая, что курьеры сегодня, мягко говоря, очень востребованы и вряд ли каждого из них будут тормозить для проверки.

С одной стороны, карантин вроде как способствует снижению уровня преступности. Министр внутренних дел Арсен Аваков накануне заявил, что “по всем статьям” — на 30%. В то же время, министр также констатировал факт активизации мошенников разного пошиба, использующих тему коронавируса.

“Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления — не системны”, — рассказал Аваков.

По мере распространения эпидемии стоит ожидать, что такая деятельность все же станет более системной. Будет спрос, появится и предложение. Масса предложений.

Мошенники и чудо-средства

Уже можно признать, что ввиду дефицита продажа по завышенным ценам хирургических масок, которые, согласно последним исследованиям защищают лишь от 33% капель аэрозоля, а также дезинфицирующих средств уже приобрела системный характер. Причем на этом рынке сформировалась неслабая такая конкуренция. Самопальные средства постоянно предлагаются в Facebook-группах, а конкуренты пытаются отбить потенциальных покупателей, определяя таковыми тех, кто хоть как-то откомментировал соответствующие посты. Свою продукцию неизвестного происхождения и качества другие продавцы предлагают уже в личных сообщениях.

Далее. Как известно, с экспресс-тестами в Украине тоже беда. Соответственно нашлись дельцы, которые решили подзаработать и на них. Например, 27 марта СБУ проинформировала о раскрытии одной такой преступной группы, которая завозила поддельные тесты из Турции в обход таможенного контроля — пряча их в одежде. Сколько еще таких продавцов не выявлены и сколько подделок нашли своих покупателей, сложно даже оценить.

Еще одна мошенническая схема, которая уже, по словам Авакова, реализуется в Украине — это услуги по дезинфекции. Здесь украинцы — не новаторы. В Канаде, как сообщается, в первую очередь пенсионерам некоторые “компании”, специализирующиеся на очистке вентиляции, предлагают прикупить фильтры и оборудование, которые якобы защищают от коронавируса.

Пандемия ко всему подстегнула и кибер-мошенников. О чем еще месяц назад на своем сайте предупреждала Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ, в частности, сообщала, что некоторые лица, представляясь ее сотрудниками или работниками профильных ведомств ООН, проводят сбор персональных данных посредством фишинга по электронной почте, а также призывают вносить пожертвования на борьбу с коронавирусом. Опять-таки, в Канаде псевдо-сотрудники Минздрава убеждали людей предоставить номер банковской карты, чтобы получить рецепт на средства от Covid-19.

В сети уже множество сайтов, где доверчивым юзерам предлагают приобрести лекарство от коронавируса. Хотя, подчеркнем, никакие вакцины еще не были разработаны и в лучшем случае появятся лишь к концу этого года.

К сожалению, в распространении чудо-лекарств участвуют и врачи. В том числе в Украине. Отличный тому пример история с “Декасаном”, который в рекламе на канале “1+1” производителем, ООО “Юрия-Фарм”, был представлен как средство, действующее на сложные вирусы, включая Covid-19. Что не подтверждается вызывающими доверие научными исследования. После появления рекламы Минздрав призвал “не покупать сомнительные препараты”, а гендиректор “Юрия-Фарм” Дмитрий Деркач заявил, что “текст рекламного ролика был сформулирован некорректно”. Только вот многие успели поверить. Тем более, что их в этом уверяли врачи и предлагали приобрести у них бутылку-две “Декасана”. С чем автору лично довелось столкнуться.

Бизнес в отчаянии

В списке жертв у заметно активизировавшихся аферистов, помимо простых украинцев, которые пытаются хоть где-то вырвать антисептик или маску, окажутся, если еще не оказались, предприниматели, в отчаянии стремящиеся спасти свое дело.

В англоязычном сегменте интернета, в частности, в Великобритании мошенники уже наплодили поддельных правительственных сайтов с вредоносным кодом, на которых бизнесменов соблазняют предложением вернуть налоги или получить компенсацию. А в России от имени налоговой службы, наоборот, рассылают уведомления с требованием выплатить налоги, причем указанные суммы значительно выше реальных.

Не станет сюрпризом, если аналогичные “инициативы” появятся и в Украине. Паника благоприятствует обману.

И, судя по всему, на это готовы пойти не только люди “без лица и имени”, но и всем прекрасно известные структуры, или их отдельные работники. Опять-таки автору “посчастливилось” столкнуться и с этим: несколько дней назад автомат с номера “Харкивгаз збуту” уведомил о наличии крупного долга. И уведомил не человека (т.е. автора), заключавшего договор, а его супругу. Хотя автор с семьей проживают в Киевской области и, к тому же, не имеют никакой задолженности, что подтвердили в “Киевоблгазе”. При этом звонок из Харькова там назвали “ошибкой”. Правда, уж больно странная эта “ошибка”, учитывая географию и выбор респондента.

Возвращаясь же к теме выживания бизнеса в эти смутные времена, когда надежда на эффективную государственную поддержку неуклонно испаряется, есть резон предположить расширение “теневого сектора” в ответ на введенные ограничение. Бизнес будет уходить в подполье: подпольные бары, клубы, кальянные, спортзалы, парикмахерские, магазины и т.д., и т.п.

Владельцы тех предприятий, которые не смогут удержаться на плаву или будут готовы воспользоваться сомнительными спасательными кругами как в Италии, рискуют либо лишиться бизнеса, либо попасть под контроль разного рода ОПГ. И не стоит исключать всплеска рейдерства. Как со стороны представителей криминалитета или нечистых на руку конкурентов (что зачастую является одним целым), так и чиновников. Случаи фактического захвата чьего-либо жилья, осуществленного действующими в спайке правоохранителями, нотариусами, судьями, ранее уже имели место в Украине и освещались в СМИ. Так почему бы представителям таких мезальянсов с привлечением отдельных фискалов не подзаработать на малом и среднем бизнесе?

В армии чиновников и судей вряд ли не найдется слабых духом. Так что пандемия и сопутствующий хаос с большой долей вероятности приведут к росту уровня коррупции в Украине. И не только благодаря реализации по сути рейдерских схем, но и уже проверенным временем взяткам и откатам, например, на таможне. Граница закрыта? Закрыта. Значит, и тариф для контрабандистов будет выше. Как и для тех, кто перебрасывает мигрантов в страны ЕС или тайно провозит в страну вещества, необходимые для производства наркотиков. Те же в свою очередь взвинтят цены на свои услуги. В Гондурасе и Мексике это уже произошло.

Владислав ГИРМАН

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