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Ємець і скандали. Як Україна п'ять тижнів нічого не купувала проти коронавірусу

30.03.20 , BBC News Україна
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19 лютого в Україні ще не було жодного хворого на коронавірус. Тоді ще не трапилися Нові Санжари і не закрили кордони. В цей день уряд вирішив, що до епідемії таки треба готуватися і виділив гроші на тести для коронавірусу і на захист для лікарів.

Минуло п'ять тижнів. В Україні - 300 хворих, карантин і лікарі, які самі купують собі захисні костюми в інтернеті.

І тільки зараз МОЗ починає купувати засоби для боротьби з пандемією.

Допомагали волонтери і бізнесмени, щось купувала місцева влада, але впродовж всього цього часу централізованих закупівель засобів для боротьби з коронавірусом в Україні не було.

Що не так у боротьбі з коронавірусом в Україні та як українці взагалі можуть залишитися без ліків, розповідає ВВС News Україна.

5 тижнів роздумів у часи пандемії

Захисні окуляри і водонепроникні костюми, маски і рукавички, а ще тести на коронавірус - десятки найменувань і тисячі виробів.

Все це могло бути в українських лікарнях вже зараз. Бо ще 19 лютого уряд видав постанову, у якій доручив МОЗ закупити ці медичні товари на суму 67 млн грн.

Проте лише кілька днів тому, 26 березня, МОЗ врешті підписало угоду з міжнародною організацією Crown Agents Україна і дало старт цим закупівлям.

Коли до України йде коронавірус, затягування на п'ять тижнів з медзакупівлями за бюджетні гроші виглядає досить дивно.

Особливо на фоні інформації про те, що Рада планує урізати витрати на освіту і культуру, щоб перенаправити бюджет на фінансування боротьби з пандемією.

Частково таку затримки можна списати на те, що в цей час змінився уряд. Лише 4 березня МОЗ отримало нового керівника - Іллю Ємця.

"Договір на закупівлю медзасобів три тижні валяється на столі у міністра, який не поспішав підписувати угоду, бо не хотів, щоб препарати купувала міжнародна організація, а "не його смотрящій", - звинувачувала міністра "у спробі дерибану" бюджетних коштів депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова у своєму блозі.

Депутатка порівнює потребу у захисті лікарів з бронежилетами, які колись з великими проблемами закуповували для армії.

"Для медика костюм сьогодні - це як бронежилет для військового на фронті. І вони не просто браковані. Їх немає", - обурюється депутатка.

У громадській організації "Пацієнти України" постійно відстежують закупівлі ліків і дивуються такому затягуванню рішень у ситуації з коронавірусом.

"Державні закупівлі - це звісно процес не швидкий. Але п'ять тижнів - це занадто довго особливо у час епідемій. Доля цих закупівель залежала лише від волі міністра", - говорить Інна Іваненко, директорка "Пацієнти України".

Вона звертає увагу на те, що Crown Agents почали переговори з постачальниками ще в лютому і були готові оперативно закупити та привезти до України медичні вироби. Проте у МОЗ угоду на закупівлі підписали лише 26 березня.

Ускладнює ситуацію і те, що, навіть після підписання угоди про закупівлі, невідомо, коли Україна отримає захист для лікарів чи апарати штучної вентиляції легень.

"Попит на ці товари зараз у світі божевільний. Це буде залежати від того, що ми знайдемо на ринку", - каже голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

В агенції не можуть назвати точні дати, коли медвироби привезуть в Україну.

Ляпи міністра

Критикують міністра Іллю Ємця не тільки в опозиції. Ним незадоволені і у фракції "Слуга народу", голосами якої його обрали, і в Офісі президента.

"Дивує формат комунікації з боку міністра - постійні ляпи у вигляді "помруть всі пенсіонери, що на людей старших 65 років не треба витрачати кошти. Його заяви провокують більше паніки, ніж роз'яснюють. Це викликає нерозуміння і роздратування з боку депутатів, які в цей час займаються тим, що мало би робити міністерство - забезпечують лікарів засобами захисту, шукають і ремонтують апарати ШВЛ", - розповіли ВВС News Україна у фракції "Слуга народу".

Тиждень тому президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповідав, як український військовий літак привіз з Китаю тести на коронавірус та захист для лікарів.

Гроші на засоби для боротьби з коронавірусом дає бізнес, розповіли ВВС News Україна в офісі президента.

Про те, що засоби для боротьби з коронавірусом закуповували за кошти благодійників та бізнесу, ВВС News Україна розповіли і в парламентському комітеті з питань здоров'я нації.

Заблоковані ліки і війна з міністром

"Донорські закупівлі - це звісно чудово, але це як латка на якусь дірку, що утворилась ситуативно. Так не має бути постійно, має бути планування. Основою у забезпеченні країни обладнанням для боротьби з коронавірусом, мають бути центральні закупівлі", - говорить Арсен Жумаділов в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Він очолює створене за часів Уляни Супрун держпідприємство "Медичні закупівлі України" - агенцію, яка закуповує за бюджетні кошти ліки для українців, базуючись на принципах міжнародних організацій.

І в цієї організації також нещодавно виникли проблеми з міністром Іллею Ємцем.

Держчиновник Арсен Жумаділов відкрито виступив проти міністра, звинувативши його у блокуванні закупівель надважливих ліків.

Йдеться про ліки для онкохворих дітей та дорослих, препарати для людей, що пережили інфаркт, для хворих на туберкульоз, для людей з ВІЛ і ще десятки позицій - загалом на 10 млрд гривень.

Пан Жумаділов каже, що все це сталося, бо він відмовився робити міністру послугу. А саме - не захотів працевлаштовувати на держпідприємство, яке розподіляє десятки мільярдів гривень, "довірену людину міністра", у якої, за його словами, була ще і судимість.

Ілля Ємець хотів поставити на держпідприємство "свого смотрящего", говорить про ситуацію з закупівлями депутатка Олександра Устінова.

Що кажуть у профільному комітеті?

Більш обережний у своїх оцінках історії з закупівлями голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і друг президента Михайло Радуцький. Депутат каже, що чув про якісь суперечки між МОЗ і закупівельним органом, але у цей процес втручатися не хоче.

"Офіційно запити до комітету, що є якісь проблеми з закупівлями, не надходили", - каже пан Радуцький.

Він запевняє, що і його комітет, і Верховна Рада зробили все, щоб закупівлі ліків і виробів для боротьби з коронавірусом відбувалися швидко і вчасно. Далі, як він каже, справа за МОЗ.

Коли дамбу прорве

А от колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун не стримується у висловлюваннях. Вона виступила на захист Арсена Жумаділова і вщент розкритикувала Іллю Ємця за "проштовхування свого протеже".

Порівняла стан підготовку України до протидії коронавірусу з "дамбою, яку ось-ось прорве". Пані Супрун каже, що жорсткий карантин не має жодного сенсу, якщо в Україні незахищені лікарі і незабезпечені лікарні.

Що каже міністр?

ВВС News Україна намагалася отримати відповідь Іллі Ємця на всі ці закиди і неодноразово зверталася до МОЗ.

Там сказали, що затримка закупівель препаратів може бути пов'язана з "якимись процедурними моментами" і порадили дочекатися відеозвернення міністра, у якому мали бути всі відповіді на наші запитання.

Таке відеозвернення вийшло. Але знайти відповіді там було досить складно.

У відео Ілля Ємець нагадав всім, що він - кардіохірург і запропонував створити новий штаб для протидії коронавірусу.

Не називаючи жодних імен, міністр говорив про якихось поганих людей, "які навмисно створюють перепони у роботі міністерства" і пригрозив: якщо МОЗ будуть заважати, то "кількість жертв може бути катастрофічною".

Він жодним словом не обмовився про проблеми із закупівлями, але зазначив, що ситуація з коронавірусом така, що "вже не можливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами".

При цьому Ілля Ємець висловив впевненість, що у його нелегкій роботі вся владна вертикаль його підтримує.

Але схоже у владній вертикалі з останнім твердженням не зовсім згодні. 27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Іллю Ємця можуть звільнити з МОЗ.

Диана Куришко

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