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Какими будут экономические потери Украины из-за пандемии коронавируса
30.03.20 , Зеркало недели
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Эксперты Украинского института будущего сделали предварительные оценки потерь украинской экономики и граждан от кризиса и карантина.
В мире начался кризис, спровоцированный коронавирусом. Мировая экономика, а вместе с ней и экономика Украины несут потери от пандемии и карантина, замораживания вследствие этого международных экономических отношений, а также от критического падения деловой активности.
Украина — страна, зависящая от сырьевого экспорта и шоков на внешних рынках. Для нее характерны низкая производительность труда и высокая стоимость кредитных ресурсов для бизнеса и граждан. Малый и средний бизнес находится в неконкурентных условиях по сравнению с крупными компаниями (ФПГ), а большинство граждан не имеют финансовой подушки безопасности и живут от зарплаты до зарплаты.
Эксперты Украинского института будущего (UIF) сделали предварительные оценки потерь украинской экономики и граждан от кризиса и карантина, а именно:
— ожидаемого снижения официальной занятости. Здесь речь идет не обязательно о сокращении рабочего места. Возможно, работника отправят в неоплачиваемый отпуск, но при этом он лишится дохода. Неофициальная занятость и “заробитчане”, вернувшиеся в Украину, при расчетах не учитывались;
— изменения реального ВВП Украины;
— потерь украинской экономики с 1-го дня карантина. Потери рассчитывались как разница между тем ВВП, который мог бы быть создан без кризиса и карантина (прогноз НБУ согласно инфляционному отчету за январь 2020 года), и ожидаемым ВВП на фоне карантина (прогноз UIF), исходя из его длительности в 60 дней (при сценарии №2 — в каждом квартале).
Расчеты были выполнены согласно двум сценариям в зависимости от длительности карантина.
Сценарий №1 (базовый)
Карантин — апрель-май.
Допущения экспертов UIF, на которых строились оценки.
1. Мировая экономика по итогам 2020Е сокращается. Падение составляет 1—1,5% год к году, — оценки Goldman Sachs и McKinsey (негативный сценарий).
2. Пик заболеваемости в Украине приходится на конец апреля — начало мая 2020 года.
3. Карантин пролонгируется до конца мая (в мае — более свободный режим).
4. Период выхода из карантина — месяц (по примеру Уханя).
5. Посевная проходит в соответствии с планом, точно в срок.
6. Чрезвычайное положение в Украине не вводится.
7. Ожидаемое сокращение занятости
Сценарий №2 (умеренно-пессимистический)
Допущения экспертов UIF, на которых строились оценки.
1.Мировая экономика по итогам 2020 года сокращается. Падение составляет 1,5% год к году, — оценки Goldman Sachs и McKinsey (негативный сценарий).
2. Будет вторая волна заболеваемости, карантин не сработает (мы не пройдем пик), массовые заболевания придутся на июнь-июль.
3. Период выхода из карантина — больше месяца.
4. Посевная проходит в соответствии с планом, точно в срок.
5. Чрезвычайное положение в Украине не вводится.
6. Ожидаемое сокращение занятости
Результаты оценок
Сценарий №1 (базовый):
1. Падение занятости (официальной) за второй квартал 2020Е:
— 860 тысяч человек —всего за квартал;
— 14 тысяч человек — за день карантина (в пересчете, исходя из длительности карантина в 60 дней).
2. Падение реального ВВП:
— 14,6% —за второй квартал 2020-го (к кварталу предыдущего года);
3. Потери экономики во время карантина во втором квартале 2020Е:
— 2,5 млрд грн в день (недополученная добавленная стоимость).
4. Потери бюджета, исходя из падения занятости, оцениваются по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц на апрель на уровне 1,5—2 млрд грн. То есть вместо 23—24 млрд грн ЕСВ—НДФЛ в месяц сборы предполагаются на уровне 21,5—22 млрд. Потери в мае при продлении карантина составят уже 3—4 млрд грн по ЕСВ и НДФЛ.
СЦЕНАРИЙ №2 (умеренно-пессимистический)
1. Падение занятости (официальной).
Во втором квартале 2020 года:
— 862 тысячи человек —всего за квартал;
— 14 тысяч человек — за день карантина.
В третьем квартале 2020 года:
— 845 тысяч человек —всего за квартал;
— 14 тысяч человек — за день карантина.
Таким образом,за два квартала 1,7 миллиона человек останутся без источника дохода. Для сравнения: в кризисный 2008 год работу потеряли 1,1 миллиона украинцев.
2. Падение реального ВВП:
14,6% —за второй квартал 2020-го (к кварталу предыдущего года);
— 23,5% —за третий квартал 2020-го;
— 10,3% —по итогам 2020 года.
3. Потери экономики во время карантина:
— 2,5 млрд грн в день во втором квартале 2020 года (недополученная добавленная стоимость);
— 4,7 млрд грн в день в третьем квартале 2020 года.
4. Потери бюджета на вторую волну карантина, исходя из падения занятости, оцениваются по ЕСВ и НДФЛ на июль-август на уровне 5—7 млрд грн в месяц.
Украинские аналитики обратились к правительству, ВРУ и президенту относительно карантинных мер из-за эпидемии коронавируса и их влияния на экономику. По мнению экспертов, экономика страны слишком слаба, чтобы выдержать остановку бизнеса. По их мнению, последствия долгого карантина для украинской экономики будут катастрофическими.
Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщал о том, что из-за объявления пандемии и введения карантина на территории Украины для уменьшения рисков распространения инфекции от 170 до 500 тыс. украинцев могут остаться без работы. Чиновник осуществил свои расчеты, опираясь на опыт Китая в этой ситуации. Там, как известно, безработица за месяц выросла на 1 процент.
Анатолий АМЕЛИН, директор экономических программ УИБ
Яна ЛАВРИК, эксперт Украинского института будущего
Даниил МОНИН, эксперт Института либеральной экономики, соавтор пакета реформ “Свободная экономика”
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