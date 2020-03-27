Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов Пандемия коронавируса, которую канцлер Германии Ангела Меркель справедливо назвала крупнейшим вызовом, с которым столкнулось человечество после Второй мировой войны, безусловно, изменит мир. Она уже его меняет, заставляя сильных мира сего задуматься о том, насколько хрупка, зыбка и, на поверку, небезопасна выстроенная ими система. Заставляя страны закрывать границы и бросать на произвол судьбы граждан других государств. И одновременно максимально расширять международное сотрудничество в надежде сообща победить эпидемию. Закрытые в своих "квартирах" экономики ищут возможность выжить, перестраиваясь на ходу. И вообще ищут возможности.



Пока это лишь естественная реакция людей и денег на совершенно новые обстоятельства. "Временные меры". Но пройдет некоторое время, закончится пандемия, и мы с удивлением обнаружим, что кое-что, а может, многое из того, что мы считали временным, стало постоянным, мир стал другим. Но каким он будет?



Есть варианты



Известный историк Юваль Ной Харрари в своей колонке для Financial Times отмечает, что сегодня перед человечеством стоит вопрос – как жить дальше? Причем дилемма лежит сразу в нескольких плоскостях: взаимоотношений гражданина и государства и политэкономического обустройства мира.



В процессе борьбы с эпидемией все государства в той или иной мере ограничили свободы граждан, ввели контроль над их передвижением. Китай тотально контролировал население и добился успеха в борьбе. В то же время есть государства, уповающие на сознательность граждан. Многие, как, например, Украина, постарались держаться "золотой середины". Но вопрос в другом: не посчитают ли власти, да и сами граждане, что тотальный контроль – если он способен гарантировать их безопасность, здоровье, жизнь – это благо не только во время эпидемий?



Вторая дилемма стоит уже перед государствами. В первую очередь – развитыми. Изолироваться и стараться решать большинство проблем собственными силами и за счет собственных ресурсов – или же стать еще более открытым для политического и экономического сотрудничества, взять ответственность не только за своих граждан, но и за мир.



Пока, как отмечает историк, все варианты открыты. А какой выбор сделает человечество – неизвестно.



Экономика уходит в кластеры



Украинский экономист Алексей Кущ также полагает, что в мировой экономике сегодня происходят грандиозные процессы трансформации. При этом пандемия коронавируса станет лишь катализатором тех процессов, которые уже происходили.



Во-первых, по его словам, завершается предыдущий цикл деловой активности, начавшийся в 2009 году. На смену которому в результате мирового экономического кризиса придет новый продолжительный цикл экономического роста. Особенностью нынешней смены циклов является то, что происходит она на фоне смены экономических укладов.



"Мы помним, что, например, третий уклад – это сталь (драйвером роста экономики было сталелитейное производство, – авт.), четвертый – нефть, пятый – электроника. А вот сейчас на смену пятому укладу приходит шестой – нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные технологии, информационные технологии. Массовые товары будут создаваться на стыке этих технологий. На смену уклада нужны десятилетия, но процесс идет уже давно – начиная с 2000-х. В США, например, 5% экономики принадлежит уже к новому укладу. Но действительно, уклад продолжит "вызревание", – рассказал Алексей Кущ сайту "Сегодня".



По его словам, в среде экспертов считается, что новый уклад будет приходить на смену старому долго и трудно, но неизбежно.



"Пятый уклад уперся в тупик. Вы можете выпустить смартфон новой модели, но он мало чем будет отличаться от предыдущей. "Революции" здесь пока что закончились, предложить нечто, способное вызвать взрывной рост экономики, невозможно. Очередь за шестым укладом. Но, как полагают эксперты, формирование этого уклада будет самым тяжелым для мировой экономики – по причине сложности реализации научных идей и промышленных образцов в масштабах всей мировой экономической системы. Образно говоря, уклад должен предложить, допустим, лекарство от рака, какие-то универсальные методы борьбы с этими вирусами. В супермаркетах домашние роботы будут продаваться. То есть именно массовый выпуск. Но пока это трудно", – говорит Алексей Кущ.



Но как раз пандемия и может ускорить смену укладов. Опасность, с которой столкнулись люди, уже вызвала спрос на новые технологии в сфере медицины, защиты здоровья. Бизнес начнет вкладывать в новые исследования большие средства. В итоге мир получит долгожданный "рывок" в новых сферах.



При этом, по словам эксперта, смена укладов может серьезно "перетасовать" позиции государств на мировых рынках. Эксперт не исключает, что некоторые страны, вовремя отреагировавшие на новые реалии, поймавшие "волну", очень серьезно усилят свои экономики. И наоборот, некоторые из тех, которые пребывают сегодня на вершине экономических рейтингов, сдадут позиции.



"Старые глобальные цепочки добавленной стоимости будут разрушаться, и будут формироваться новые цепочки – уже под новые товары потребления, обеспечивающие высокие темпы экономического роста. И не факт, что все страны, которые сейчас находятся на вершине "пищевой цепи", там останутся. Вполне возможно, что некоторые страны, которые находятся в середине и в конце этих цепочек, воспользуются ситуацией и сделают рывок. И, кстати, для Украины я здесь вижу большой шанс изменить свое место в новой цепочке, повысить свой стартовый уровень", – говорит Алексей Кущ.



Вторая глобальная трансформация, по мнению Алексея Куща, будет проходить по линии экономического сотрудничества между государствами. Этот процесс, как говорит эксперт, также уже идет, но эпидемия и экономический кризис его ускорят. На смену мировой глобализации придет "глобальная дефрагментация" – когда мир поделится на экономические кластеры, состоящие из больших и не очень групп государств.



"Влияние организаций, которые играли большую роль в условиях глобализации – например ВТО, ООН – будет ослабевать. Роль региональных организаций – увеличиваться. Я уже сейчас вижу несколько будущих региональных субстратов. Например, это огромный экономический субстрат США-Канада-Великобритания-Мексика, который и по населению, и по ВВП будет значительно превосходить Евросоюз. И именно туда из Европы переместится осевая точка мировой истории. Китай превратится в закрытую "ракушку", ориентированную на собственный спрос и производство. Страны АСЕАН с Индией будут играть для Американо-британского субстрата ту же роль, что играл на протяжении последних лет для мира Китай – периферийной точки роста. Какие-то образования будут в Южной Америке, в Африке и так далее. То есть сформируются такие глобальные фрагментированные куски бывшей глобальной мировой экономики", – говорит Алексей Кущ.



При этом эксперт акцентирует, что, хотя эпидемия и стала катализатором и "спусковым крючком" для шедших ранее очень медленно процессов трансформации, все же "взрывных" изменений ждать не стоит. И мировой экономический кризис, сдерживаемый многомиллиардными вливаниями правительств, и трансформации будут носить растянутый во времени характер.



Политика приспосабливается



Претерпит определенных изменений и мировая политика. Хотя, возможно, произойдет это еще позже, чем с экономикой: хотя политику и называют "концентрированной экономикой", политические системы, в отличие от экономических, менее гибки. Тем не менее рано или поздно, отвечая на "спрос" собственных граждан, власти различных государств будут вынуждены искать системные ответы на новые вызовы. "Закрываться" и пытаться самостоятельно решить проблемы, либо же пытаться делать это сообща, усилив роль международных организаций или даже сформировав некий прообраз "мирового правительства".



Политолог Владимир Фесенко считает, что говорить наверняка, по какому пути пойдут государства, пока что рано. Но ситуация, вызванная пандемией, беспрецедентна, и ответ на нее будет.



"Нас самом деле ситуация беспрецедентна. Такого в мирное время никогда еще не было – чтобы отменялась Олимпиада, футбольный чемпионат, чтобы целые страны останавливали экономику и уходили на карантин. Все действительно кардинально меняется, процесс идет, и сказать, чем он закончится, невозможно. Мы видим, что разные страны по-разному реагируют на эпидемию. В том числе меняя первоначальные решения по борьбе с ней на прямо противоположенные – как, например, Британия, Нидерланды. Соответственно, переосмысливаются и подходы к политическим решениям", – рассказал политолог.



Отметим, что пандемия остановила не только сугубо гражданские мероприятия. США, к примеру, пошли на повышенные меры по обеспечению безопасности своих солдат, разбросанных по всему миру. Пока что речь о запрете передвижений военных, в том числе выезд военнослужащих в страны, где коронавирус, особо распространен. При этом неизвестно, будет ли проходить плановая ротация военных. Ограничения действуют на 60 дней и имеют некоторые исключения (например, если поездка оправдана по гуманитарным соображениям).



Экстренный саммит G20 26 марта впервые организовывался в виде видеоконференции. В таком же формате будет проведен саммит G7, который Трамп изначально намеревался собрать в июне нынешнего года в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Белый дом уже предупредил руководителей государств G7, что приезжать не придется. Разумеется, подобные форматы сегодня рассматриваются и реализуются в качестве "временных". Но нельзя исключать, что удобство и эффективность формата приведут к тому, что "саммиты на дому" станут нормой и после эпидемии.



"Пока еще рано делать прогноз, нужно понимать, что образ жизни не меняется одномоментно. Но если эта эпидемия станет более устойчивой и возобновится, например, осенью-зимой, то, наверное, это уже серьезно повлияет на образ жизни во многих странах. Более устойчивой может стать тенденция ухода в онлайн. В том числе политики", – говорит Владимир Фесенко.



По словам политолога, произойдут изменения и в глобальном политическом контексте. При этом Владимир Фесенко склонен полагать, что мир в случае большой опасности двинется все же в сторону усиления сотрудничества.



"Пока открыты оба варианта: и уход стран "в себя", и глобализация политики. Я вижу более вероятным вариант большей глобализации. Это то, что называют "сценарий мирового правительства". При этом пока это лишь рекомендательная координация через Всемирную организацию здравоохранения. Но какие-то более жесткие и более системные действия в глобальном масштабе, на мой взгляд, возникнут только тогда, когда эпидемия станет гораздо более серьезной, повторится осенью и зимой, и жертвами станут миллионы людей. Вот тогда да, я тогда не исключаю, что вариант глобального противодействия будет обсуждаться. Что же касается запретов, закрытия границ, то это, я думаю, временная мера", – говорит Владимир Фесенко.



По его словам, граждане большинства стран настолько привыкли к глобализации и свободе передвижений, что оставить государства "закрытыми" надолго будет очень сложно.



"К тому же это убьет окончательно целые отрасли – туризм, отельный бизнес, авиатранспортное сообщение. Потому максимум, что может быть, – ужесточение пограничного контроля, эпидемиологического контроля. При этом под угрозой может оказаться и Шенген", – отмечает Владимир Фесенко.



Виталий Рябошапка



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