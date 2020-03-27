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Обвал цен на бензин. Сколько продлится и видно ли дно

27.03.20 , Деловая столица
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Автозаправочные станции наконец-то отреагировали на снижение цен на нефть, а также ситуацию с коронавирусом — и топливо в рознице подешевело.

Долгожданное снижение 

25 марта сеть автозаправочных станций Glusco, управляющая 105 заправками, снизила розничные цены на топливо на 1,2 грн, сообщила ”Консалтинговая группа А-95”. В тот же день снизила цены на все виды топлива полтавская сеть “Автотранс” (которая оперирует 53 АЗС) — на 40 коп., а днепропетровская сеть Neftek на своих 18 АЗС уменьшила расценки сразу на 2 грн за литр. 

26 марта ценопад усилился: сети ОККО и WOG, каждая из которых насчитывает более чем 400 АЗС, уменьшили стоимость всех видов топлива на 1 грн за литр. Сеть компании Amic (у которой 227 АЗС) снизила цены бензинов на 20 коп. Также в этот день снизила цены сеть АЗС KLO (60 автозаправок) — на 50 коп. на бензин А-92 и на 30 коп. — на А-95 и дизтопливо. Наконец, на 96 коп. уменьшила цифры на ценниках “БРСМ-Нафта” (167 АЗС), а сеть Сhipo с 54 автозаправками опустила цены на 30 коп. за литр. 

Это удешевление топлива в течение двух дней стало самым значительным со времени обвала мировых цен на нефть 9 марта, который некоторые эксперты уже успели прозвать “черным” понедельником. 

А до двухдневного ценопада топливо лишь медленно дешевело. Например, 16 марта, через пять дней после введения карантина, топливо в среднем по Украине упало в цене на 2-4 коп. за 1 литр по сравнению с предыдущим днем. 

В итоге по состоянию на 26 марта в среднем по Украине 1 литр бензина А-92 стоил 25,01 грн, А-95 — 26,02 грн, дизельного топлива — 25,41 грн. 

Стали меньше ездить 

Введение карантина в Украине резко сократило потребление топлива. Директор компании “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн отметил на своей странице в Facebook, что примерно с 19 марта владельцы крупных сетей АЗС заметили снижение продаж топлива на 15%, а к выходным 21-22 марта — уже на 20% по сравнению с предыдущей субботой. При этом наибольший спад реализации — на 40% — наблюдается в западных областях Украины, и особенно — в Закарпатской и Черновицкой, а на АЗС в районе пограничных переходов продажи вообще сократились на 90%. 

Продавцы топлива, отметил Сергей Куюн, ожидают на апрель продолжение снижения продаж — на 40-50%. “И это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%”, — сказал он. В то же время пока нет единства в прогнозе, сколько продлится этот период сокращения продаж. “Скажем так, меньше чем на четыре месяца уже не настроен никто”, — считает эксперт.

 В результате как минимум четверть АЗС, у которых традиционно небольшие объемы реализации, могут просто закрыться или быть выкуплены более крупными операторами. Еще 10-15% малодеятельных АЗС находятся в группе риска, отметил Сергей Куюн. 

Большого удешевления не ждите 

Однако продолжится ли удешевление топлива? Куюн сравнил цену на него с уравнением с двумя неизвестными, первое из которых — это нестабильные котировки нефти. “В “черный понедельник” цена нефти была $30 за баррель, а на следующий день — уже $37. Нельзя говорить, что цена упала и стоит. Произошел отскок цены, и рынок ждет, на каком уровне она остановится”, — сказал он. 

А по словам директора научно-технического центра “Психея” Сергея Сапегина, ”наши оценки свидетельствуют о показателях снижения продаж до 25-30% с негативной тенденцией”. 

Второе неизвестное в формуле цены на нефтепродукты — это курс гривни, от которого сильно зависят ценники на заправках, поскольку Украина импортирует 85% топлива. 

Если заложить курс на апрель 30 грн за доллар, то у АЗС есть потенциал снижения цены бензина на 3 грн за литр, а дизельного топлива — на 2,5 грн, спрогнозировал Сергей Куюн.

Однако дальнейшее снижение цен на АЗС под вопросом. На фоне сокращения продаж топлива расходы на заправках выросли из-за карантина: сетям нужно доставлять работников на рабочее место, закупать индивидуальные средства защиты, проводить дезинфекцию помещений. В таких условиях бизнесу остается только увеличивать наценку. 

“Если мартовский потенциал снижения цены съела девальвация гривни, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации. Если удастся остановить просаживание гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае”, — сказал Куюн. 

В свою очередь, Сергей Сапегин отметил, что в Украине избыточная розничная инфраструктура АЗС — их количество в 4,5 раза превышает потребности рынка. “А с учетом падающих объемов продаж этот показатель станет еще хуже. Это означает, что розничные операторы вынуждены закладывать в цену избыточные накладные расходы, и не могут снизить цены до уровня бюджетных заправок”, — сказал он. 

Эксперт отметил, что в Украине отсутствует орган рыночного надзора, поэтому цену никто не контролирует, а правительство не занимается балансом рынка. “Что касается прогноза, то мне видится здесь достаточно простая ситуация: при отсутствии должного контроля со стороны государства продавцы бензина и дизтоплива будут и далее играть с розничными ценами, сохраняя сверхдоходность бизнеса, покрывая тем самым неэффективность рынка”, — сказал он. 

По мнению Сергея Сапегина, цены будут сохранять слабый тренд к снижению, который сегодня составляет 14-18 коп. за литр в месяц для бензинов, и 40 коп. за литр — для дизтоплива и сжиженного газа. 

Александр СУКОВ

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