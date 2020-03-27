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Глобальной экономике добавили фискальных стимулов

27.03.20 , Коммерсант
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Страны «двадцатки» не ограничатся смягчением монетарной политики и суммарно вложат в поддержку национальных экономик около $5 трлн, говорится в коммюнике по итогам удаленной встречи глав неформального объединения. Самый крупный пакет готовится утвердить Конгресс США — 26 марта его уже одобрили члены Сената. Всего на льготные займы и гранты для бизнеса, а также прямые выплаты населению будет направлено $2,2 трлн, что эквивалентно примерно половине расходов американского бюджета за год.

Лидеры стран «двадцатки» пообещали принять все необходимые меры для сохранения уровня занятости и финансовой стабильности, а также минимизировать негативные последствия для торговли и цепочек поставок, следует из коммюнике по итогам видеоконференции. Также было объявлено, что страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн в виде таргетированных фискальных мер и гарантий для преодоления последствий пандемии коронавируса. Правительство России, по словам президента Владимира Путина, выделяет на борьбу с ними 1,2% ВВП, в таком же объеме экономике поможет Банк России.

Самый крупный пакет помощи — на $2,2 трлн — собирается утвердить Конгресс США (для сравнения: расходы бюджета США на 2020 фискальный год — $4,8 трлн, объем ВВП США в прошлом году составил $21,4 трлн). 26 марта законопроект был принят Сенатом, 27 марта ожидается его утверждение Палатой представителей, после чего его подпишет президент Дональд Трамп. Акт насчитывает 880 страниц и является крупнейшей в истории США антикризисной программой — в разгар финансового кризиса в 2008 году для поддержки банков было выделено $700 млрд.
По оценке министра финансов США Стивена Мнучина, программа может поддерживать экономику на плаву на протяжении трех месяцев, хотя в Белом доме надеются, что справиться со вспышкой получится быстрее.

Набор мер поддержки включает выделение прямой финансовой помощи гражданам в объеме $1,2 тыс. для тех, у кого доход составляет ниже $75 тыс. в год, $2,4 тыс. для семей с суммарным доходом менее $150 тыс. в год, а выплата на ребенка составит $500. Также предусмотрено расширение выплат пособий по безработице (к их обычному размеру будет добавляться выплата $600 в неделю) и расширение страхования от безработицы (на эти цели будет выделено $260 млрд). Госпитали получат дополнительно $150 млрд, еще $150 млрд будет предоставлено отдельным штатам на борьбу с коронавирусом.

Крупный бизнес получит доступ к $500 млрд в виде субсидированных кредитов и грантов на поддержание занятости, в том числе $58 млрд будет направлено авиакомпаниям (получающие гранты не смогут увольнять сотрудников до конца сентября, направлять средства на выкуп акций и повышать компенсационные выплаты руководству в течение двух лет). Бизнес членов Конгресса, а также высших чиновников и семьи Дональда Трампа не сможет получить доступ к таким мерам, если их доля превышает 20%. Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на льготные кредиты для выплаты зарплат, аренды и покрытия других расходов на ближайшие восемь недель, объем программы составит $348 млрд. Помимо этого, компании получили отсрочку по уплате налога с фонда оплаты труда (соцвзносы).

Меры являются более чем своевременными: на прошлой неделе в стране было зафиксировано 3,3 млн обращений за пособиями по безработице, тогда как еще неделей ранее таковых было лишь 282 тыс. и показатель никогда не превышал 700 тыс. обращений в неделю.

С учетом исторической связи между количеством заявок и показателем безработицы текущий показатель эквивалентен уровню незанятых в 30–40%»,— оценивают в Capital Economics, замечая, однако, что, хотя месячная статистика вряд ли зафиксирует такой рост, показатель вряд ли удержится ниже 10%.

«Пока рынки реагируют достаточно сдержанно на столь масштабный провал рынка труда в США. Однако с появлением большего количества негативной макростатистики риски нового спада также возрастут, фактически текущие данные США могут быть лишь начальным сигналом о масштабах спада»,— ожидает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Татьяна Едовина

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