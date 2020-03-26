Доллар закрепился на отметке в 28. Владельцы ОВГЗ готовятся к выводу валюты за границу

Котировки межбанка под конец дня — 27,99-28,03 грн/$. Средние наличные курсы с утра приподнялись на 10 копеек: достигли 28,25-28,50 грн/$ на продаже людям и 27,40-27,70 грн/$ на покупке.

Если вчера максимальный наличным ценником на продаже было 29,0 грн/$, то сегодня в регионах стали ставить 29,50 грн/$. Причина та же, что и прежде — дефицит долларовой банкноты. Он есть везде, но в регионах ощущается сильнее всего, потому завышенные ценники чаще всего возникают именно там (Запорожье, Харьков, Днепр, Ужгород).

Главная валютная новость дня — первая отгрузка Нацбанком наличного доллара банкам. Как уже писала “Страна”, регулятор устроил не валютный аукцион с равным доступом всех финучреждений к валюте, а обмен — безналичного доллара на наличный. К наличным подпустили лишь избранные банки: в операции НБУ могли принять 14 банков из 75 действующих в Украине. Это немного больше, чем когда регулятор распределял банкноты евро, на которые могли претендовать лишь 10 банков, но все равно не очень представительно.

Сегодня центробанк предложил 14 банкам совсем небольшую наличную сумму — лишь $130 млн. В итоговом сообщении, Нацбанк не уведомил общественность об объеме спроса на банкноту. Однако источники “Станы” уточнили, что заявок было подано более чем на $260 млн. В итоге регулятор отгрузил на каждую заявку лишь около 45% запрошенного объема. Потому дефицит наличного доллара сохраняется, и банкам приходится не только отказывать в продажах его людям в кассах, но и выкручиваться, когда у вкладчиков заканчиваются сроки долларовых депозитов.

“Долларовой банкноты действительно не хватает, потому вкладчикам предлагают получить свои вклады в евро или в гривне. Ищут разные варианты: перевода средств на карточный счет или в другой банк. В принципе делают, что могут, и ждут новых наличных поставок. Очень хорошо, что они пошли — положительная новость для рынка”, — прокомментировал “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий пообещал сегодня, что следующая продажа наличного доллара регулятором состоится в ближайший понедельник, 30 марта. Объем продажи не уточнялся. Чиновники пообещали сделать регулярными поставки долларовой банкноты в страну, и удовлетворить накопившийся спрос со временем.

Новость о наличном долларе от НБУ — хорошо сказалась на настроениях межбанке. А вторая новость дня — введении в Украине чрезвычайно ситуации — влияла негативно.

“Разновекторное движение курсов провоцировалось разными новостями. Рынок позитивно реагировал на новость о поставке наличного доллара, и негативно — на сообщение о продлении на месяц режима карантина и введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране”, — подтвердил “Стране” директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все понимают, что пассивная работа отечественных компаний продлиться еще месяц, а это чревато еще большим увяданием экономики, и, соответственно, — ростом дефицита госбюджета.

Сегодня объем межбанковских торгов подрос со вчерашнего минимума в $80 млн до $120 млн (безналичный доллар НБУ не продавал). Но о полноценных торгах со средней суммой суточных сделок в районе $200-300 млн пока говорить еще рано.

Чем меньше объем безналичных торгов и чем ниже ликвидность рынка — тем резче будет двигаться курс. Потому придется привыкать к существенным скачкам курса, которые будут отображать не столько настроения межбанка, сколько отдельные сделки компаний.

“Рынок узкий и сделок не так много, как прежде. Потому курсовое движение может происходить сразу на 50 копеек в день, и не только в сторону девальвации гривны. Завтра доллар вполне может подешеветь до 27,50 грн/$, а потом отойти на исходное значение. Не стоит этому удивляться. Такая ситуация в экономике в период карантина”, — отметил Василий Невмержицкий.

Увеличение объем торгов на межбанке ожидается, когда доллар выйдет продавать НАК “Нафтогаз”. По словам Олега Чурия, он планирует валютные распродажи, чтобы заплатить дивиденды в госбюджет. Это сообщение взбодрило банковских казначеев. Они уже гадают, кто сможет выручить больше доллара от нафтогазовской распродажи: Нацбанк (в свои золотовалютные резервы) или Ситибанк на пару с ING Bank и другими коллегами, обслуживающими держателей иностранных держателей гривневых ОВГЗ. Те как раз ждут выгодное предложение для конвертации гривны в доллар и вывода капиталов из Украины.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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