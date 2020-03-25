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Импорт-2019 в Украину вырос до рекордных за 6 лет $60 млрд, за счет товаров конечного потребления

25.03.20 , Нова Влада
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Нова Влада в прошлой публикации проанализировала итоги экспорта товаров из Украины в 2019 г.: риски для экономики страны вы (даже без учета влияния пандемии и разворачивающегося мирового экономического кризиса) из-за того, что структура экспорта становится все более сырьевой.

А вот что касается импорта, то в 2019 году наоборот сильно вырос импорт товаров конечного потребления (с высокой добавленной стоимостью) – благодаря снижению цен на углеводороды и действиям Нацбанка по искусственному укреплению курса гривны (за счет спекуляций с ОВГЗ). И хотя в нынешнем году цены на энергоносители наверняка будут еще ниже, общее падение цен на сырьевые товары неизбежно приведет к шоковому падению импорта.

Нова Влада проанализировала частности импорт товаров в Украину в 2019 году, опираясь на данные таможенной статистики (без учета услуг).

Общие тренды

Напомним, что общий внешнеторговый товарооборот Украины вырос со $104,2 млрд в 2018 году до $110,5 млрд в 2019 году, то есть на 6%. Но импорт при этом, традиционно для последних лет, рос опережающими темпами и в абсолютном, и в относительном измерении. Он увеличился с $56,9 млрд до $60,4 млрд, или на 6,2%. Соответственно, в 209 году, по сравнению с 2018 годом, отрицательное торговое сальдо увеличилось на $0,7 млрд (до $10,3 млрд), или на 7%.

Казалось бы, в 2019 году присутствовали объективные факторы, способствующие сокращению импорта в стоимостном выражении. Во всяком случае, цены на энергоресурсы (газ, нефтепродукты, уголь), которые являются одной из крупнейших статей импорта, были намного ниже, чем годом ранее. Да и потребление их снизилось из-за теплой осени и декабря. В итоге импорт энергоносителей и правда сократился – с $13,5 млрд до $12,2 млрд, или на 10%.

По логике у нас были все тузы на руках. Нужно было стимулировать обновление основных фондов и создавать финансовую подушку перед грядущим экономическим кризисом, который не пророчил только ленивый. Тем более и урожай сельхозпродукции оказался рекордным, за счет чего в основном и произошло увеличение экспорта и валютной выручки.

Но наша власть пошла другим путем, затеяв строительство финансовой пирамиды ОВГЗ для финансирования неэффективных бюджетных расходов, необоснованно укрепив курс национальной валюты, и тем самым создав условия для начала обвала в промышленности еще до наступления экономического кризиса. То есть, сделала все в точности до наоборот. Об этих последствиях Нова Влада неоднократно предупреждала и писала уже по факту произошедшего.

В свою очередь приток спекулятивных денег в страну привел к росту импорта по другим статьям. В частности, сильно вырос ввоз автомобилей, продтоваров и продукции легкой промышленности. Впрочем, резкий всплеск ввоз авто во многом связан с легализацией большого количества «евроблях».

В результате уже в 2020 году Украина неизбежно переживет очередное шоковое падение импорта. В рамках всемирного экономического кризиса, в условиях уже имеющегося кризиса в украинской промышленности, разбалансированности бюджета и огромного долгового навеса нас ожидает очередной этап падения уровня жизни и соответственно покупательной способности (спроса на товары).

Отраслевая структура

Рост импорта в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдался почти во всех отраслях – кроме импорта топливно-энергетических товаров, а также древесных и целлюлозно-бумажных изделий (ввоз последних сократился почти на 6%). Явно опережающими темпами импортировали (в денежном выражении): продукцию легкой промышленности +19,7%; машины, оборудование и транспорт, прежде всего автомобили, +17,8%; продовольственные и сельхозтовары, прежде всего продтовары, +13,5%.

В итоге в 2019 году отраслевая структура импорта в денежном выражении сильно изменилась. Например, доля ввезенных в Украину машин, оборудования и транспорта составила 34% (против 30,6% в 2018 году). По энергоносителям этот показатель упал до рекордных 20% (в 2018 году – 23,8%).

Более того, стоимостной объем импорта машин, оборудования и транспорта даже превысил уровень 2013 года – $20,5 млрд против $19,4 млрд! И ладно бы это был импорт новых производственных линий и т. п. Но нет. Основной рост ввоза генерировался за счет автотранспорта (что в большой степени связано с легализацией транспорта «евробляхерами»).

Товарная структура

В предыдущие годы в рейтинге импортированных товаров три первые позиции занимали энергоносители – нефтепродукты, уголь и природный газ. В 2019 году вторыми по объему поставок стали автомобили, которых ввезли на сумму $3,6 млрд., а это 6% от всего годового объема импорта.

В ТОП-10 импортируемых товаров в прошлом году попали еще три позиции из товарной группы «машины, оборудование и транспорт» (по УКТВЭД): светодиодные лампы, мобильные телефоны и тракторы. Все это – товары конечного потребления, а совсем не средства производства.

Всего же в ТОП-10 восемь товарных подгрупп можно причислить к товарам конечного потребления. Сырьевая продукция – уголь и газ.

Обратим внимание, что три товарные подгруппы в рейтинге – это лекарственные препараты, средства защиты растений и удобрения. Что наглядно характеризует полную зависимость «аграрной супердержавы» от импортных составляющих аграрного же производства. И это, не говоря о семенном фонде, который тоже на 9/10 импортный.

Совокупно доля ТОП-10 товаров, импортируемых в Украину, составляет менее 35%. Тогда как ТОП-10 экспортируемых – более половины. Это объясняется скудным ассортиментом товаров, которые Украина может предложить на внешних рынках. Тогда как товарная номенклатура импорта, обусловленного спросом, является существенно большей. Включая огромное количество товаров конечного потребления, в том числе с высокой добавленной стоимостью.

Всего общий рост импорта в 2019 году наблюдался по 717 товарным позициям, тогда как снижение лишь по 470.

В явных лидерах роста, как уже указывалось выше, автомобили. В ТОП-5 товаров, пророст импорта которых был самым высоким, оказалось 4 вида продукции машиностроения: кроме авто, это еще светодиоды, электрогенераторы и трансформаторы. Также высокими темпами увеличивался ввоз лекарств.

На первом месте по падению импорта в 2019 году ожидаемо оказался газ (-$927 млн). Однако, ни так называемые рассказы о якобы высоком увеличении энергоэффективности, ни заоблачные зарплаты менеджмента «Нефтегаз Украины», разумеется к этому факту никакого отношения не имеют. Все дело в падении цен на газ и отсутствии холодов в конце 2019 года.

Среди остальных позиций из ТОП-5 товаров, импорт которых в Украину снизился больше всего в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, это также либо энергоносители, либо их производные для металлургии (кокс и полукокс). И попали они в рейтинг по тем же причинам, что и газ, а не благодаря разумной экономической и/или промышленной политике нашей власти.

Географическая структура

Украина в 2019 г. импортировала товары из 203 стран и юрисдикций.

Наибольший объем товаров Украина впервые импортировала не из России, а из Китая – доля поставок из Поднебесной в общей структуре ввоза составила 15,2% ($9,2 млрд). Россия, после санкционных войн в прошлом году, перешла с первого на второе место в перечне крупнейших поставщиков товаров в Украину – $7 млрд, или 11,5% от всего импорта (в 2018 г. было $8,1 млрд, 14,2%).

Это безусловно если считать де-юре: без учета европейских поставок газа, который де-факто является российским. С учетом же российского газа, поставляемого через европейские фирмы, Россия продолжает доминировать в товарных поставках в Украину с объемом под $10 млрд. Хотя и это существенно меньше (почти на $2 млрд), чем в 2018 году.

В остальном же ТОП-10 стран по объему импорта в Украину в 2019 году не сильно отличается от ТОП-10 2018 года – из десятки выпала Словакия, которую заменила Швейцария. И лишь потому, что «Нафтогаз Украины» вместо Словакии стали контрактовать газ из Швейцарии. При этом, за счет упомянутого общего снижения поставок газа в Украину, Швейцария, в отличие от прошлогодних рекордов Словакии, не попала в рейтинг крупнейших поставщиков.

ТОП-10 стран, с которыми Украина имела наибольший товарооборот (суммарно экспорт-импорт) в 2019 году, дублирует такой же ТОП-10 2018 года. Только с несколькими перестановками по позициям. В частности, возглавил ТОП-10 Китай, а не Россия, как годом ранее.

Наибольшее положительное сальдо торговли товарами Украина имеет с Египтом (+$2,2 млрд), который после резкого сокращения закупок украинской сельхозпродукции в 2018 году, вновь нарастил их в 2019 году.

Второе место занимает Индия (+$1,3 млрд), а третье Нидерланды (+$1,1 млрд). Однако Нидерланды тут представлены не как реальный покупатель украинских товаров, а как удобная полуофшорная юрисдикция для документирования импорта. Так называемое трансфертное ценообразование – украинские экспортеры поставляют товары конечным покупателям через аффилированные голландские фирмы.

Реально же в ТОП-5 стран, с которыми Украина имела наибольшее положительное сальдо торговли товарами в 2019 г. из стран ЕС, попала лишь Испания.

Наибольшее отрицательное сальдо торговли в 2019 году сложилось у Украины с Китаем (-$5,6 млрд). Вторая позиция (-$3,7 млрд), которая при прямых закупках газа превратилась бы в первую, за Россией. Существенное отрицательное сальдо торговли товарами Украина также имела с Германией, США и Белоруссией – с каждым из партнеров более $2 млрд.

В абсолютном измерении в 2019 г. больше всего вырос товарооборот с Китаем (+$3 млрд). При этом за два года (2018-2019 гг.), товарооборот с Китаем увеличился более, чем на $5 млрд. К сожалению, в основном он растет за счет импорта.

Кроме Китая в пятерке стран по приросту товарооборота оказалась разношерстная компания: Германия, Турция, Египет и даже Швейцария со «своим» газом.

В подтверждение тому факту, что в основном товарооборот с Китаем растет за счет импорта, Китай второй год подряд возглавил ТОП-5 стран по приросту поставок товаров в Украину. Попадание в ТОП-5 по приросту импорта и резкий их скачок со стороны Швейцарии объясняется как уже упоминалось выше – ростом поставок де-факто российского газа.

Сергей Саливон, эксперт Аналитического центра экономико-правовых исследований и прогнозирования при ФРУ, директор департамента экономической политики ФРУ


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