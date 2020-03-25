Коронавыборы привнесли интригу в американскую предвыборную гонку

Введенный в Украине в связи с пандемией Covid-19 карантин задвинул в дальний угол нашего информационного поля тему президентских выборов в Соединенных Штатах. Их результаты по-прежнему имеют и будут иметь огромное значение для Киева в плане формата двухсторонних отношений.

С одной стороны, в Офисе президента Владимира Зеленского пока могут выдохнуть, ведь коронавирус внес существенные коррективы в избирательную кампанию в США, а именно — относительно оказания Банковой помощи Дональду Трампу в информационной войне с его главным конкурентом — экс-вице-президентом США Джо Байденом.

С другой стороны, Covid-19 добавил интриги предвыборной гонке и привел к тому, что исход выборов пока спрогнозировать крайне проблематично. Если до недавнего времени позиции Трампа, пережившего Рашагейт и процедуру импичмента, казались очень даже сильными, то пандемия изменила баланс сил. И ОПУ впору нервничать, если в Овальный кабинет все же придет демократ Байден, в отношении которого украинское ГБР открыло дело.

Помимо “коррупции Байдена”, которую Трамп определил ранее ключевой темой своей кампании, он также остался без еще двух золотых гусынь, которых на карантин отправил коронавирус. Теперь президент США не может на каждой встрече с избирателями твердить заклинание “Лучше, чем когда-либо!”. Да, два главных тезиса его кампании — сильная экономика и успехи на фондовых рынках Штатов — утратили актуальность.

Отдельно поплатиться за поддержку Трампа за то, что его выбрали “единственным и безальтернативным” кандидатом, может целиком и вся Республиканская партия.

В условиях текущего кризиса “слонам” нужно кооперироваться с “ослами”, чтобы сообща прорабатывать программы помощи, экономические меры и т.п. Конгресс и администрация уже обеспечили предоставление выделения больше $8 млрд на борьбу с коронавирусом и экономическую помощь, и еще $50 млрд штатам — в рамках объявленного 13 марта чрезвычайного положения. Однако сейчас законодатели дополнительно прорабатывают в разы больший пакет экономических стимулов и мер. Речь идет о сумме в $2 трлн и фактическом ручном управлении экономикой на неопределенный срок. Соответственно вокруг статей расходов и механизмов могут возникать межпартийные дискуссии. И проблема в том, что республиканцы в угоду “боссу” и по его примеру клеймили демократов откровенными социалистами. А сейчас, выходит, им самим нужно стать немножко “социалистами”, чтобы обеспечить социальную поддержку американцев и бизнеса.

Демократы — кандидаты, законодатели, спикеры, в свою очередь, указывают на неспособность Трампа справиться со сложной ситуацией; на то, что он не является сильным и надежным лидером. На эти выпады республиканцы призывают к единению пред лицом угрозы и всесторонней поддержке президента.

Учитель и ученик

Текущие медиапотери Трамп и партия пытаются компенсировать как могут. К примеру, уже почти неделю в администрации обсуждался вопрос предоставления адресной и единоразовой помощи американцам, чтобы им было легче пережить карантин и заодно обеспечить вливания в экономику. Сперва Трамп и глава минфина Стивен Мнучин обсуждали сумму в размере $1 тыс., а республиканцы предлагали $1,2 для тех, чей ежегодный доход меньше $75 тыс. В итоге размер помощи, как сообщил Мнучин 22 марта, вырос до $3 тыс. Кстати, такую меру счел отличной и Зеленский. Правда, порадуют лишь пенсионеров, да и то тысячей гривень.

Есть определенное сходство и в методах коммуникации Трампа и Зеленского, признававшегося в телефонном разговоре, что его команда брала на вооружение предвыборные трюки президента США. С той разницей, что американский президент почти ежедневно собирает посвященные коронавирусу брифинги с журналистами; а украинский гарант предпочел излюбленный формат односторонней коммуникации — видеообращения.

Лидеров объединяет то, что они не могут придерживаться конкретного курса. Зеленский объявляет о введении карантина и закрытии границ, дает украинцам три дня на возвращение домой. А уже постфактум профильные ведомства пытаются разобраться с комом проблем, возникших в связи с отсутствием четкого анализа ситуации и прогнозирования последствий: дипмиссии и МИД пытаются вывезти украинцев из других стран; аэропорт “Борисполь” — справиться с потоком возвращенцев; местные власти — обеспечить условия для того, чтобы те же медики могли добираться на работу.

Что до Трампа, то он также пребывает в смятении, хотя реагирование американских властей на пандемию имеет куда более вещественную форму, нежели в Украине. Но 45-го президента заботит то, как остаться на Пенсильвания-авеню, 1600 еще на четыре года. Поэтому он рассматривает вариант с ослаблением карантина с целью вернуть экономику в повестку своей избирательной кампании.

Да что те медики понимают

16 марта администрация обнародовала рекомендации по борьбе с Covid-19: американцев призвали сидеть дома, не собираться группами, не посещать бары и рестораны, работать удаленно. В некоторых штатах экономическая активность или существенно снизилась, или была приостановлена. Срок действия данных мер — 15 дней, т.е. до 31 марта. Естественно, вслед за этим начали ухудшаться экономические показатели: дешевеют акции на биржах, уровень безработицы растет и т.п. Потому через три дня после введения мер, 18 марта, Трамп, по данным Bloomberg и Reuters, принялся обсуждать со своими советниками их ослабление. А в понедельник, 23 марта, объявил, что в ближайшее время Штаты возобновят экономическую деятельность и снова будут “открыты для бизнеса”.

Его экономические советники, к примеру Ларри Кудлоу, поддерживают это решение. Оно и понятно, учитывая темп, с которым Китай, определяемый администрацией Трампа как главный соперник Америки, оправляется от эпидемии.

А вот в Республиканской партии к нему отнеслись скептически. Например, известный сенатор-республиканец Линдси Грэм подчеркнул, что тревога из-за падения экономических показателей не является поводом для досрочной отмены введенных мер. “Мой совет — следовать советам медиков по сдерживанию вируса”, — сказал он журналистам.

Медики, в свою очередь, предостерегают: даже при карантине число случаев Covid-19 все еще растет и с момента его введения увеличилось в 15 раз. Ситуация на этой неделе еще больше ухудшится, заявил в интервью NBC главный хирург США доктор Джером Адамс. По его словам, к призыву оставаться дома американцы (как и украинцы, к слову) относятся недостаточно серьезно.

Очевидно, что смягчение карантина, предлагаемое Трампом, может привести к весьма негативным последствиям. Однако президент, похоже, решение принял и отступать не намерен, а от медиков отмахнулся фразой: “Будь их воля, врачи сказали бы: “Давайте закроем весь мир”.

Трамп, как сообщил собеседник Reuters, убежден в том, что “мы сильны и нуждаемся в сильной экономике”. Очень похоже на декларацию Зеленского о том, что пока вся страна уходит на карантин, Верховная Рада продолжит работу, чтобы принимать важные для экономики законы. Но какие? О введении рынка земли, учитывая, что инвесторы вряд ли придут в Украину на фоне пандемии и неясного будущего экономики? Или правительство уже проработало обещанный пакет помощи? Причем такой, который не будет состоять только лишь из отмены штрафов за неуплату налогов и пени за просроченные платежи за услуги ЖКХ; и ЕСВ за себя для ФОПов.

Призрак выборов

Метаниям Трампа есть объяснение — выборы. Банковой же отсутствие четкой и понятной стратегии борьбы с пандемией и ее последствиями может обеспечить головную боль уже на местных выборах этой осенью. При условии, что они состоятся, конечно.

Рейтинг “Слуги народа”, согласно данным опросов, на конец февраля снизился до 36-39%, а Зеленского — до 40-47%. Однако, подчеркнем, это цифры, которые появились до карантина и последовавшего за ним бардака. Потому есть основания полагать, что популярность “Слуги народа” может быть гораздо ниже. Что очень хорошо продемонстрировали довыборы в 179-м округе на Харьковщине, где партия сняла своего кандидата в Раду Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга. Хотя на досрочных парламентских выборах ее однопартиец Алексей Кучер, назначенный недавно председателем ОГА, получил больше 50% голосов.

Скандалы вокруг как партии в целом, так и ее отдельных представителей также могут обусловить ситуацию, когда на местных выборах “слугам” под зонтиком бренда “Зе” как на внеочередных парламентских укрыться не выйдет.

Карантин — важный фактор формирования мнения о президенте и его партии. Если для страны эпидемия пройдет относительно безболезненно и Украина не повторит судьбу Ирана или Италии, то после власть сможет поставить себе это в заслугу, а раздражение избирателей сменится возродившейся верой в “лидера”. В таком случае СН имеет некоторые шансы на повторение прошлогоднего успеха. Правда, учитывая нынешние реалии, сложно представить, что эпидемия обойдет Украину стороной. И дело не только в уровне заболеваемости, но и в том, что вслед за ней, как и во всем мире, шествует мощный экономический кризис. А его последствия ощутят все украинцы, выразив в итоге свое недовольство в бюллетене.

Политическое будущее “слуг” и Зеленского в зависимости от масштаба кризиса также может иметь различные вариации. Не исключено, что местные выборы станут далеко не единственной проверкой власти на прочность. Вслед или вместе с ними украинцам, возможно, придется выбирать новых президента и парламент. Владимир Зеленский мог бы пойти на это, чтобы перезагрузить свое монобольшинство. Провести чистку — избавиться от шелухи, в куче которой тонет его рейтинг, которая еще больше увеличится в размерах благодаря непопулярным решениям, скандалам при участии “слуг народа”.

Однако с низким рейтингом Зеленский на новый избирательный цикл вряд ли решится. Впрочем, к этому его могут все же принудить. Причем представители монобольшинства. Достаточно части особенно недовольных покинуть фракцию и коалиции не будет. На формирование новой, согласно статье 90 Конституции, отводится месяц. Потом — досрочные выборы. К тому же при таком раскладе Зеленский теоретически становится заложником той или иной внутрифракционной группы, за которой, в свою очередь, стоит тот или иной олигарх.

Добиться досрочных выборов гипотетически может и оппозиция, опирающаяся на недовольство электората, чьи потери вследствие коронавируса сложно спрогнозировать. Причем даже власти. Замглавы ОПУ Юлия Ковалив заявила, что по оптимистическому сценарию падение ВВП в текущем году составит 5%. Но также подчеркнула, что нестабильная ситуация не позволяет строить макроэкономические прогнозы.

Следовательно, президенту или придется попытаться через новые выборы подтвердить мандат, или готовиться к перманентной политической, социальной и экономической турбулентности.

Таким образом, на сегодняшний день и Трамп, и Зеленский сталкиваются со схожими вызовами, которые существуют не в последнюю очередь благодаря их собственным решениям относительно реагирования на пандемию и экономический кризис и спасения политической карьеры.

Владислав ГИРМАН

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