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Скупка всего и 1000 долл на руки. Кто выиграет соревнование по спасению экономики от вируса

23.03.20 , Деловая столица
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Уже, кажется, никто в мире не упоминает "снижение темпов роста" из-за эпидемии коронавируса, все говорят про полноценную рецессию. Сильнее всего в эту эпидемию пострадал промышленный и финансовый сектор (индекс S&P 500 в целом - минус 24%), также рушится по всему миру бизнес отелей и ресторанов (минус 35% капитализации), авиакомпаний (минус 43%), курортов и круизов (минус 52%). Сфера услуг, которая в развитом мире обеспечивает наибольшую занятость, страдает сильнее всего. С лагом в месяц-два, если не утихнет пандемия, увидим значительный рост безработицы в странах Первого мира.

Morgan Stanley и Goldman Sachs объявили о наступлении глобальной рецессии, позднее о том же объявило агентство S&P.

Сейчас правительства и центробанки разных стран мира как будто соревнуются в том, кто предложит больше разных мер поддержки своим экономикам. Наряду с общими почти для всех мерами (снижение ставки ЦБ), изобретаются особенные меры, ориентированные на определенные сферы бизнеса или слои населения.

Кстати, нынешний кризис примечателен еще и тем, что под давлением экономистов левого толка и сторонников Современной монетарной теории (ММТ) правительства более охотно, чем прежде, идут на поддержку непосредственно своих граждан, а не только банков и крупного бизнеса.

Мы собрали в несколько групп основные модели поддержки экономики, практикуемые в разных странах. Западные правительства уже выделили на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса несколько триллионов долларов, и сейчас интересно посмотреть, какие именно меры принимаются.

Закупки для госрезерва

Дональд Трамп объявил, что "США закупят большие объемы нефти для резерва". В условиях кризиса закупка разного рода ресурсов для создания госзапасов, резервов, - обычная практика стран, направленная на поддержку своих производителей. Так, пополнять запасы продовольствия принялись правительства Казахстана, Австралии, Венгрии, Индии, Пакистана и Германии. В Японии правительство скупает у производителей редкоземельные металлы (они будут нужны электронной индустрии) и сталь. Еще в ряде стран, подобно США, накапливают энергоносители.

Обычно объемы подобных закупок не раскрываются, в том числе потому, что они обычно идут прямыми решениями (а не через тендеры), а также потому что решения принимаются не одномоментно, а "размазанно", по мере развития ситуации.

Сюда же можно отнести правительственные заказы: например, во Франции, чтобы поддержать своих автопроизводителей, начали заказывать новые машины для полиции и жандармерии. Во многих странах (Финляндия, Швеция, Канада, США, Бельгия, Израиль) для поддержки производителей актвизировались оборонные заказы - промышленников поддерживают за счет перевооружения и дооснащения вооруженных сил.
Смягчение требований к банкам

Во многих странах (Китай, Франция, Великобритания, Россия, Италия, Украина, Турция) национальные банки смягчают регуляторные требования к коммерческим банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производств, различных бизнесов, пострадавших от карантинных мер и падения международной торговли. Здесь сложно составить список с примерами, потому что каждый ЦБ мира решает эту задачу по-своему, а новые решения принимаются постоянно.
Выкуп ценных бумаг

Развитые экономики поддерживают компании своих стран, целенаправленно инвестируя государственные средства в их ценные бумаги. Например, ФРС США 17 марта сообщила, что начинает финансирование американских компаний через рынок коммерческих бумаг. На это на первом этапе выделяется $10 млрд, далее - по потребности, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на рынках.

В свою очередь, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) 18 марта объявил о запуске новой программы, в рамках которой намерен выкупить ценные бумаги частного и государственного сектора на сумму 750 млрд евро. Такое решение было принято с целью поддержать пошатнувшуюся из-за распространения коронавируса COVID-19 экономику стран Евросоюза.

В заявлении Банка отмечается, что он будет выкупать ценные бумаги до конца нынешнего года по всем категориям, попадающим под существующую программу выкупа активов.

О подобных действиях уже также объявили правительства Великобритании, Испании, Бразилии, Чили, Вьетнама и еще ряда стран.

Государственные гарантии

ЦБ РФ позволит банкам кредитовать предприятия в сфере туризма и авиаперевозок, на тех условиях, что правительство обеспечит компаниям госгарантии финансирования. То есть кредиты будут покрываться из государственных фондов, и это не ухудшит финансовое положение банков, выдающих кредиты компаниям "проблемных" отраслей.

Великобритания представит бизнесу пакет чрезвычайных кредитных гарантий на сумму 330 млрд фунтов стерлингов и финансовую поддержку на 20 млрд фунтов. Риши Сунак, канцлер Великобритании, подчеркнул: "Сейчас не время для идеологии или ортодоксии, сейчас время для храбрости... Я сделаю все, что необходимо".

Педро Санчес, премьер-министр Испании, также анонсировал "крупнейшую мобилизацию ресурсов в демократической истории Испании" для борьбы с экономическим кризисом, которая включает в себя 100 млрд евро государственных гарантий по кредитам.

Париж также гарантирует предприятиям Франции банковские кредиты на 300 млрд евро, чтобы они не обанкротились из-за недостатка ликвидности.

Члены еврозоны совместно предложили 1 трлн евро подобных национальных гарантий.

Снижение ставок центробанков

Весь развитый мир в кризис спасает свои экономики низкими ставками и вливанием денег в банковскую систему. Еще на внеплановом заседании в ночь на понедельник, 16 марта, ФРС США приняла решение снизить до диапазона в 0-0,25% процентную ставку и запустить программу "количественного смягчения" на $700 млрд.

Ставка будет оставаться на околонулевом уровне, пока регулятор не окажется уверен, что экономика перенесла последствия пандемии коронавируса и падения цен на нефть. ФРС приняла и другие срочные меры - она увеличит портфель гособлигаций США по меньшей мере на $500 млрд, ипотечных облигаций - на $200 млрд, а также снизит резервные требования к банкам.

Понижение ставки составило 100 базисных пунктов (1%) - это самое значительное разовое сокращение ставки от ФРС - сильнее, чем когда-либо. За последние полвека было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов (22 января 2008, 18 марта 2008, 16 декабря 2008), но выше 75 б.п. - никогда прежде. Всего же за последние две недели ставки были снижены на 150 б.п. - это самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС.

В свою очередь Банк Англии на экстренном заседании 19 марта принял решение о снижении ключевой процентной ставки в стране до 0,1% годовых - самого низкого уровня в истории. Помимо этого, Банк Англии запустит новую программу поддержки экономики на 200 млрд фунтов стерлингов - это в дополнение к действующей программе на 645 млрд фунтов.

Подобные меры сейчас принимают центробанки большинства стран мира. Также банковские регуляторы в большинстве стран мира рекомендуют банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать кредиты тем, кто заразился коронавирусом. Заболевшим не должны назначаться пени и штрафы.

Программы льготного кредитования

Это не самая актуальная тема в ситуации, когда центробанки массово обнуляют процентные ставки. Однако, например, в РФ программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены.
Налоговые каникулы и отсрочки по платежам

В США и практически во всех европейских странах, а также в Японии, Австралии, ряде стран Латинской Америки правительства и центробанки начали предлагать отсрочки по оплате аренды для малых и средних предприятий, взыскания налогов, обнуления или переноса импортных пошлин, отмену штрафных санкций для поставщиков за срыв госконтрактов и т.д.

В РФ, Франции, Италии и Испании предоставляют отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для туристических и авиакомпаний, а также отказываются от начисления пени из-за задолженности, которая возникнет по причине этой отсрочки.

Правительства РФ, Франции, Нидерландов и Египта ввели отсрочку на три месяца по страховым взносам для малого бизнеса. Кроме того, многие страны ввели моратории на налоговые и таможенные проверки малых и средних предприятий. Пострадавшим от коронавируса отраслям экономики правительства обещают в дальнейшем предоставить отсрочку по налоговым платежам

В России для предприятий МСБ на три месяца введут отсрочку по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество.

Нацбанк Беларуси призвал коммерческие банки республики добровольно устроить гражданам республики кредитные каникулы - отсрочка возврата и погашения кредитов, временного прекращения начисления процентов по ним.

Пособия

Многие страны готовятся к резкому росту расходов на выплаты пособий по безработице - она в скором времени станет закономерным следствием снижения деловой активности. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице в США резко выросло за прошлую неделю - до 281 тыс. человек (прогноз аналитиков был 220 тыс.)

А за эту неделю добавилось еще более 629 тыс. заявок. Никогда прежде в истории США не было такого роста числа заявок на пособие по безработице в начале кризиса. Для сравнения: в сентябре 2008 г., когда начались резкие сокращения, без работы осталось около 430 тыс. человек.

Другое американское статистическое агенство, Survey USA, подсчитало, что к текущему моменту без работы осталось уже 9% американцев - 14 млн человек. Для сравнения: за кризис 2008 г. в США этот показатель достигал 8,8 млн.

Конечно, нужно иметь в виду, что часть из этих утраченных рабочих мест - временные потери, и можно надеяться, что людей возьмут обратно, когда с пандемией разберутся. Но во-первых, не факт, что к этому моменту американская, а значит и мировая экономики не останутся лежать в руинах. Да и помимо сокращений рабочих мест, еще у четверти американцев сократилось число рабочих часов. Нет работы - нет заработка, нет заработка - нет потребления, нет потребления - нет доходов у бизнеса, нет доходов у бизнеса - нет работы...

"Вертолетные деньги"

Не самый известный у нас термин, потому что на постсоветском пространстве люди, как правило, не понимают: "Как это: правительство просто будет раздавать людям деньги, всем сразу и просто так?!"

Есть такой термин: "вертолетные деньги". Его придумал Милтон Фридман в 1969-м, написавший: "Представьте, что над неким поселением появляется в один прекрасный день вертолет и разбрасывает чеки на тысячу долларов, которые, разумеется, быстро подбирают жители. Также надо учесть, что каждый из них убежден, что такое больше никогда не повторится". Идея была в том, что прямые денежные "подарки" (но нерегулярные) обывателям являются средством стимулирования экономической активности путем увеличения инфляции и стимулирования потребительского спроса.

Теперь такое стимулирование планируют запустить во многих странах. Первыми стали США, где розничные продажи в феврале упали на 0,5%, месяц к месяцу. Аналитики ожидали рост на 0,2% (в январе показатель был +0,6%). С учетом важности потребительского сектора для Америки, из-за этого можно уже говорить о том, что страна вползает в рецессию.

Поэтому министр финансов Стивен Мнучин заявил, что власти США готовы в ближайшие две недели оказать американцам помощь наличными из-за коронавируса. "Американцам нужны сейчас наличные. Президент хочет, чтобы наличные были сейчас. Когда я говорю "сейчас", я имею в виду - в последующие две недели, - сказал Мнучин. - Мы изучаем возможность посылать американцам чеки немедленно".

В итоге было решено, что американцам выдадут по $1000 на человека. Схема прямой финансовой помощи отдельным американцам, анонсированная Стивеном Мнучиным, станет частью более широкого пакета мер, предложенного Конгрессу, на общую сумму до $1,2 трлн.

Аналогичные меры сейчас планирует предпринять и Канада, а также многие другие страны.

Прочие меры

Также правительства разных стран предлагают: упростить доступ иностранных лекарств и медизделий на рынок (РФ), ввести нулевую таможенную пошлину на ряд лекарств и медизделий (ЕС, РФ, Канада), контролировать цены на продовольствие и товары первой необходимости (РФ, Беларусь, США, Франция), освободить с 25 марта по 25 апреля грузовики с продуктами, детскими товарами и лекарствами от весового контроля (РФ, Латвия, Норвегия), компенсировать убытки транспортных и туристических компаний (Италия, Испания, Португалия, Турция, Тайланд, Мьянма), поддержать культурные и спортивные учреждения (РФ, Египет, Турция, Великобритания), предоставить лизинговым компаниям докапитализацию (Польша, Чехия, Франция, Аргентина и Бразилия).

Отдельные меры принимают городсткие власти. Во многих крупных городах мира, от Москвы и Пекина до Стамбула и Женевы, Франкфурта, Берлина и Лондона торговым сетям разрешили завозить товары круглосуточно, чтобы не допустить перебоев с поставками. До этого традиционно завоз шел только по ночам, а днем доступ грузовиков в центры городов был закрыт.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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