Бизнес во время карантина: чего не хватает украинским предпринимателям Уже вторую неделю Украина живет в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Экономическая активность снизилась, в перспективе бизнес ожидает финансовых проблем. Для помощи предпринимателям Верховная Рада 17 марта приняла ряд законов, которыми установлены "налоговые каникулы" и введены другие временные послабления. Достаточно ли этих мер? И ощущают ли уже сейчас украинские предприниматели проблемы, связанные с эпидемией и карантином? Сайт "Сегодня" расспросил об этом представителей бизнеса.



Налоговые каникулы стоило бы сделать длиннее



Многие бизнесы настраиваются на определенные потери в связи со сложившейся ситуацией.



"Введение карантина как такового – это уже риски для бизнеса. Для части бизнеса это его полная временная остановка, как, например, для ТРЦ, заведений общественного питания и торговых точек, не продающих продукты питания, хозяйственные товары или лекарства. Для части бизнеса это затруднение/разрушение сложившихся логистических цепочек, сбои в поставках сырья, готовой продукции, комплектующих. Понятно, что для ряда компаний все это приведет к потере прибыли, сокращению рабочих мест, уменьшению заработных плат из-за возможного перехода на сокращенный рабочий день. Для части бизнеса без серьезной финансовой подушки это и вовсе может закончиться банкротством, так как сейчас сложно сказать, как долго продлятся эти ограничения", – говорит Ирина Нестеренко, вице-президент по операционной деятельности корпорации "Биосфера", выпускающей товары для уборки дома.



Она считает правильным введение налоговых и кредитных каникул на период карантина. Но их можно было бы ввести на год, говорит Нестеренко.



"Из конкретных мер, которыми государство может поддержать бизнес, могла бы стать отсрочка НДС на 12 месяцев для тех предприятий, которые продолжают инвестировать в технологичное оборудование, несмотря на сложность ситуации. Для тех же ресторанов в период их временного закрытия была бы очень ощутимой и уместной отмена обязательного удержания налогов с зарплат сотрудников, отправленных в принудительные отпуска на время карантина. Кроме того, бизнесу необходим мораторий на налоговые проверки и гарантии невозможности досрочного взыскания задолженности по кредитам", – перечисляет она.



Важна стабильность на валютном рынке



По мнению многих предпринимателей, задача государства в период кризиса – обеспечить стабильность на валютном рынке.



"Первоочередной задачей правительства должно стать недопущение дефолта путем достижения договоренностей с МВФ – это обезопасит рынок от спекуляций и сразу же его успокоит. Бизнесу всегда необходима стабильность на валютном рынке, поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы заложенный в бюджет 2020 курс гривни/доллара соблюдался. А с ним и баланс доходной и расходной частей бюджета. Безусловно, любому бизнесу гораздо сложнее держаться на плаву в ситуации глобального кризиса финансово-банковской системы и отсутствия макроэкономической стабильности", – говорит Ирина Нестеренко.



Такое же мнение высказывает и директор украинской компании "Битрикс24", выпускающей программное обеспечение, Дмитрий Суслов.



"Сейчас есть два самых болезненных момента: потери от прямого запрета работы некоторых отраслей и паническое падение курса гривни. И если первый фактор, к счастью, нас не коснулся, то рост курса доллара напрямую влияет на некоторые статьи расходов компании, например, на расчеты за хостинг и аренду офиса. Будет здорово, если государство сможет взять это под контроль", – говорит он.



При этом IT-бизнес не должен сильно пострадать, признает директор такой компании.



"Во-первых, мы IT-компания и занимаемся программным обеспечением. То есть у нас нет товара и склада, сотрудникам не нужно быть привязанными к рабочему месту, все основные процессы автоматизированы. Дистанционная работа не нарушит никакие процессы. Во-вторых, мы делаем продукт, который как раз позволяет другим компаниям быть более эффективными и организовывать свою работу вне офиса. А значит – более востребованы именно в кризисное время", – считает он.



Актуальная информация – тоже помощь



Не останавливается во время карантина и юридическая деятельность. Более того, управляющий партнер ЮФ "еПраво", юрист-международник Виталий Власюк говорит, что в последнее время работы юристам даже прибавилось.



"Деятельность юридической компании во многом может быть дистанционной: аналитика правовых вопросов, подготовка процессуальных документов и даже их отправка почтой из ближайшего отделения. В то же время ряд вопросов остается: коммуникация с клиентами (особенно по чувствительным вопросам), работа с конфиденциальной информацией, брейн-штормы нетривиальных задач и другое. В конце-концов, я считаю себя довольно консервативным руководителем: сотрудники должны общаться, носить деловую одежду, держать в руках материальные документы. На время карантина никто из сотрудников не уходит в искусственные "отпуска". Как ни странно, уже за первые два дня условного карантина я вижу неожиданный ажиотаж со стороны ряда клиентов. Полагаю, многим захотелось побыстрее закрыть те или иные вопросы, сделки, проекты. Пожалуй, это вполне оправдано, ведь на самом деле никто не знает, сколько продлится карантин", – говорит Виталий Власюк.



Помощью от государства юрист считал бы доступность и полноту информации об изменении работы органов власти.



"Со стороны властей лично я не жду ничего существенного касательного лично моего бизнеса. Справимся. Разве что хотелось бы конкретики по режиму работы органов госвласти и местного самоуправления. Коммуникация с ними – важная часть нашей работы", – отмечает юрист.



Приоритет – отечественным производителям



На сегодняшний момент далеко не у всех компаний возникли проблемы.



"В нашей компании сейчас влияние эпидемии не является слишком ощутимым. Нам пришлось изменить определенные бизнес-процессы, адаптироваться к новым условиям. Мы перевели работников на удаленный режим ради их безопасности. Но не все специалисты могут выполнять свою работу дистанционно, тем не менее мы продолжаем всем выплачивать заработные платы. Да, это определенные финансовые потери, но они пока не наносят какого-то сокрушительного удара. По обеспечению производственных процессов существенных сбоев тоже нет. Бизнес в Китае понемногу приходит в себя, а вот с поставками комплектующих из Италии и Англии могут быть проблемы. Но нам пока удается не ощущать кризиса благодаря наличию складских запасов. И такая ситуация на многих предприятиях. Однако вопрос в том, сколько продлится эпидемия. Запасов хватит на несколько месяцев. Хочется верить, что за это время ситуацию удастся стабилизировать", – рассказывает Александр Лопатин, основатель американо-украинской компании по производству светодиодного освещения "ITW Systems".



Он уверен, что поддержка бизнеса со стороны правительства нужна не только сейчас, но понадобится и после карантина. И одной из форм такой поддержки должна быть приоритетная закупка товаров и услуг у украинского производителя.



"Законодательные инициативы, принятые украинским правительством, могут вызвать критику, но сам факт их наличия показывает, что государству не все равно. Такие принятые нормы, как, например, освобождение малых предпринимателей от уплаты налогов до конца апреля, упрощение процедуры растаможивания и налогообложения медицинских препаратов и оборудования, импортируемого для борьбы с эпидемией, не могут не радовать. Но вместе с тем мне хотелось бы понимать, как государство будет помогать бизнесу прийти в себя после кризиса, чтобы предприниматели могли возобновить свою работу. Одним из инструментов такой поддержки я считаю создание определенных привилегий для отечественных производителей. Сейчас украинский бизнес столкнулся с непростым вызовом: предпринимателям нужно выстоять в кризис, сохранить рабочие места, поддерживать население и экономику. Абсолютно логично, чтобы интересы именно отечественного бизнеса были в приоритете, отечественный производитель вправе рассчитывать на определенные преференции. Тем более что это не требует от государства никаких финансовых вливаний, но даст возможность бизнесу возобновить работу", – говорит Александр Лопатин.



Как бизнесу минимизировать свои потери во время карантина



Бизнесмены со стажем напоминают коллегам, что в тяжелые времена, как, например, сейчас, многое зависит от способности руководителя правильно подстроиться под ситуацию.



"Если очень серьезно и крайне тревожно воспринимать все изменения обстоятельств, то в итоге результат один: эмоциональное выгорание и, как следствие, отсутствие ресурса на восстановление. Предприниматель должен помнить, что в стрессовых ситуациях лидер определяется тем, что принимает главные решения и ведет за собой свою команду по максимально понятной "дорожной карте". Первое, что он должен сделать, – принять ситуацию и подстроиться под нее. Выживают те, кто умеет адаптироваться", – говорит предприниматель с 19-летним стажем, основательница холдинга "Асторг", компании "Укрптахосервис", ТМ "Готово" Наталия Шмигельская.



Она рекомендует максимально свести контакты в онлайн-режим – как личные, так и контакты персонала.



"Социальная ответственность на предпринимателях в том числе и за их персонал, который на них надеется. Стоит продумать все варианты удаленной работы и минимизировать оффлайн-контакты своих сотрудников настолько, насколько это возможно. Безусловно, поведение компании на рынке зависит от приоритетности предоставляемых услуг или востребованности продукции в текущих обстоятельствах. Если речь о товарах или услугах первой необходимости, то стоит продумать безопасную логистику для сотрудников, постоянную дезинфекцию на предприятиях, проверку температуры на проходной, наличие, смену и утилизацию перчаток и масок. Офисы могут работать удаленно, и это прекрасная возможность научиться работать в приложениях. Если же речь о товарах и услугах, которые не востребованы в первую очередь и нет производства, то лучше выйти в продажи онлайн, если есть бюджет, чтобы удержаться на плаву. Возможно, придется максимально "сократиться", объяснив команде, почему они временно лишатся премий и бонусов. И дальше ждать максимально до принятия последующих решений, потому что в этом случае никто не может предсказать, как будут развиваться события", – рекомендует Наталия Шмигельская.



Александра Романюк



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