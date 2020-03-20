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Наскільки Україні вистачить золотовалютних резервів

20.03.20 , БизнесЦензор
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Міжнародні резерви НБУ включають в себе валюту, яка належить Центральному банку та Уряду. Міжнародні резерви ще називають золотовалютними резервами, одак частка дорогоцінних металів у них незначна.

Розмір міжнародних резервів є одним з найважливіших макроекономічних показників країни, оскільки показує як довго країна може триматися на плаву в період серйозної економічної кризи.

В першу чергу, важливим є співвідношення розміру міжнародних резервів до обсягів майбутнього імпорту товарів в країну.

За стандартами Міжнародного валютного фонду, мінімальний критичний рівень валютних резервів країни має дорівнювати обсягу тримісячного імпорту в доларовому еквіваленті.

І чим вище резерви країни знаходяться від цього рівня, тим більший у неї запас міцності і тим надійніша її валюта.

Ще одним важливим показником є обсяг чистих резервів. Він показує розмір міжнародних резервів Національного банку без врахування кредитних коштів, отриманих від міжнародних фінансових інститутів, наприклад МВФ. На початку березня розмір чистих міжнародних резервів НБУ становив $17,3 млрд.

Що відбувається з міжнародними валютними резервами НБУ

В лютому на валютному ринку було спокійно, нерезиденти та експортери продавали долар на міжбанку, а НБУ, для стримування темпів зміцнення гривні, викуповував надлишки валюти в свої міжнародні резерви.

Так минулого місяця на міжбанку Нацбанк викупив у резерви більше ніж на $700 млн. В цілому на початку березня золотовалютні резерви Національного банку становили $26,6 млрд.

Однак на початку березня, на фоні новин про стрімке поширення коронавірусної інфекції COVID-19 Європою та обвалу цін на нафту, попит на валюту в Україні стрімко зріс.

Бізнес, наляканий наближенням кризи, різко наростив попит на валюту. Водночас нерезиденти поспішали конвертувати у валюту гривню від проданих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), або отриманих в Україні дивідендів, для виводу валюти за кордон.

Для згладжування курсових піків, та щоб не допустити стрімкої девальвації гривні, Національний банк з початку березня щодня виходить на міжбанківський ринок з інтервенціями та продає сотні мільйонів доларів зі своїх резервів.

В результаті цих інтервенцій, обсяг проданої валюти з резервів НБУ 2-19 березня становив $2,18 млрд. Таким чином, обсяг золотовалютних резервів НБУ за неповний місяць скоротився з $26,6 млрд до $24,4 млрд.

Продаж валюти НБУ на міжбанку не зупинив девальвацію гривні: з початку березня офіційний курс гривні до долара США опустився на 3,3 грн, до 27,8 грн/$.

Однак Національний банк публічно заявляє, що не ставить перед собою за мету зупинити падіння гривні будь якої ціною. Його ціль - згладжування різкого падіння курсу вниз. І для цього, як заявляє НБУ, у нього є достатньо резервів.

БізнесЦензор вирішив порахувати, на скільки Нацбанку вистачить золотовалютних резервів при збереженні сьогоднішнього темпу продажу ним валюти на міжбанківському ринку.

Чи достатньо в України валютних резервів

Для того, щоб зрозуміти, наскільки Україні вистачить її валютних резервів ми вирішили зробити прогноз на основі середнього місячного обсягу імпорту товарів в Україну в 2019 році.

Загальний обсяг імпорту товарів в Україну минулого року становив $60,8 млрд, або в середньому $5,1 млрд щомісяця.

Тобто, якщо припустити, що в найближчі три місяці обсяг імпорту товарів в Україну буде плюс-мінус на рівні середньомісячного імпорту за 2019 рік, то мінімальний обсяг резервів Нацбанку повинен бути на рівні $15,3 млрд.

Водночас, наразі у НБУ - на $9,12 млрд резервів більше від мінімально необхідного рівня. А весь обсяг міжнародних валютних резервів НБУ покриває майже п'ять місяців майбутнього імпорту товарів в Україну, якщо він буде на рівні $5,1 млрд на місяць.

Наразі Нацбанк, для стримування різкого падіння курсу гривні, викликаного панікою від поширення світом коронавірусної інфекції, щодня продає на міжбанку $200-300 млн з валютних резервів.

Тільки з 2 по 19 березня обсяг міжнародних резервів НБУ зменшився на $2,18 млрд. При цьому середньоденний обсяг інтервенцій Нацбанку за цей період становив $180 млн.

При збереженні такого темпу для підтримки гривні і задоволення попиту на валюту, НБУ вистачить міжнародних валютних резервів, розмір яких зараз знаходиться на рівні $24,4 млрд, на 137 банківських днів, або на 4,5 місяці.

Однак, якщо Нацбанк щодня продаватиме на міжбанку по $250 млн, то резервів Україні вистачить на 100 робочих днів. Якщо продаватиме по $300 млн, то резервів вистачить на 82 дні, або на 2,7 місяця.

З чого складаються валютні резерви

Міжнародні резерви Національного банку - це не "супер захищене сховище", де знаходиться майже $25 млрд. Це сума активів, які складаються з валюти, монетарного золота і цінних паперів.

Так, на початку березня міжнародні резерви Національного банку України мали таку структуру: 10% (або $2,76 млрд) - готівка, депозити та коррахунки в інших банках, 5% (або $1,34 млрд) - монетарне золото, 84,6% (або $22,5 млрд) - цінні папери.

Як бачимо, майже 90% міжнародних резервів НБУ, з яких він продає валюту для стримування паніки на міжбанку, становлять цінні папери, вартість яких також наразі знижується через обвал на світових фінансових ринках.

В основному в резервах НБУ знаходяться державні облігації США з рейтингом ААА. До економічної кризи вони вважалися найнадійнішим інструментом збереження грошей від знецінення.

Юрий Винничук



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