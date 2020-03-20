Вирус долги спишет? Что банки будут делать с неплательщиками по кредитам В том, что экономика Украины вместе с мировой уйдет в рецессию, не сомневается, наверное, никто. Вопрос лишь в том, сколь глубоким будет падение. Уже сейчас множество (если не большинство) украинских бизнесов и обычных граждан теряют деньги, еще больше людей столкнутся с финансовыми проблемами в ближайшем будущем - из-за задержек и невыплат зарплат, срыва договоров и т.д.



Закономерное следствие этих финансовых трудностей - проблемы с расчетами по кредитам как у физических, так и у юридических лиц. Несложно предсказать, что теперь множество заемщиков столкнутся со сложностями по выплате как процентов, так и основного тела кредита. И ладно еще, если речь идет о потребительском займе, скажем, на телевизор. Куда хуже, если кредит использовал, например, ресторан, который был вынужден закрыться из-за карантина - оборота нет, дохода нет, а проценты капают, арендные платежи начисляются. Прямая дорога к банкротству.



"Сегодня нет оценок того, каким большим может быть невозврат кредитов, невыплата процентов. И, мне кажется, что их невозможно дать. Мы не понимаем пока до конца глубину кризиса, в который попала мировая экономика и попадет экономика украинская, - сказал "ДС" координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. - Сейчас, в марте, часть бизнеса достаточно легко может рассчитываться, потому что половину месяца бизнес работал нормально. Какие-то оборотные средства есть и были планы погашать кредиты. Но мы прекрасно понимаем, что ситуация летом будет несколько иной, во всех сферах будет скачок безработицы, где-то будут проблемы у бизнеса, особенно в авиации, туризме и т.д.".



Чтобы банки могли реструктуризировать долги своим клиентам, НБУ решил смягчить для них регуляторные требования, чтобы они могли пролонгировать кредиты, давать льготы и отсрочки возвращения, замораживать проценты.



18 марта НБУ провел совещание с топ-менеджерами более 50 банков и представителей банковских ассоциаций. Обсуждали работу банковской системы и финансовых рынков в условиях карантина и режима чрезвычайной ситуации. На встрече первый зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова напомнила собравшимся, что Нацбанк уменьшает регуляторную нагрузку на банки, отсрочив проведение стресс-тестов и отменив выездные проверки. Также регулятор планирует новые меры, в числе которых - отсрочка предоставления банками годовой финансовой отчетности, а также перенос оценки бизнес-моделей банков.



Эти меры, по мнению руководства банковского регулятора, должны отразиться также и на клиентах банков - на заемщиках. Позиция Нацбанка в этом вопросе такова: ко всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались, можно применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий.



"Клиенты нервничают и просят реальных подходов к реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности в постановлении № 97, - сказала Рожкова. - Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными клиентами. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки отдельных компаний временно не работает".



В свою очередь, зампред НБУ Олег Чурий сказал, что регулятор предоставит банкам большую гибкость в управлении собственной ликвидностью, а также введет долгосрочное рефинансирование для поддержки кредитования и ликвидности банков.



"Это значит, что НБУ изменит нормативы по регулированию банковской деятельности в том, что касается размера ликвидности. Сейчас норматив достаточно жесткий, и банкам будут даны послабления, - пояснил "ДС" финансовый аналитик Алексей Кущ. - Повысится возможность банков выдавать кредиты или продлевать уже выданные, менять их условия. Банки смогут больше денег направлять на кредитование, чем держать в высоколиквидных инструментах, таких как ОВГЗ или депозитные сертификаты".



"Определенный прообраз "кредитных каникул" не просто планируется, он постепенно вводится. Причем он вводится пока что на основе, скажем так, добровольной. По кредитам сейчас ситуация такая, что целый ряд банков сам готов ввести на время карантина льготный период по кредитам. Конечно, это очень сильно будет пока зависеть от профилей банков и собственной их готовности. Тем не менее НБУ готов включиться в этот процесс на уровне инструкций и нормативного регулирования, - пояснил "ДС" Андрей Блинов. - Нацбанк сейчас очень активно рекомендует банкам провести переговоры, не дожидаясь невыплат от заемщиков, у кого, например, кредиты погашаются в ближайшие два месяца. Это касается и юрлиц, и физлиц. Чтобы, например, отложить на период чрезвычайной ситуации, но не более, погашение этих платежей. Ну и, возможно, за этот период не начислять проценты".



По словам эксперта, более подробная информация о кредитных послаблениях появится позже, потому что процесс еще только начался. Нацбанк также строго рекомендует банкам не доходить до ситуации, когда уже сложилась просрочка, особенно свыше 90 дней.



Также Блинов напомнил, что президент подписал законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина, который введен из-за вспышки Covid-19. Граждан с 1 марта по 30 апреля освободили от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.



"Сейчас готовится пакет новых инструкций и поправок в нормативную базу, и законодательная инициатива прорабатывается, - рассказал Блинов. - Банки, в принципе, насколько я знаю, готовы принимать позицию, что бизнес работает в условиях чрезвычайной ситуации, и проценты готовы будут не начислять, и тем более штрафы и пени".



Напоследок эксперт отметил: людям не стоит воспринимать отсрочку или возможные льготы как причину не платить вообще коммуналку или не погашать кредит. Платежная дисциплина никуда не денется и долги нужно будет отдать.



Денис ЛАВНИКЕВИЧ



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