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Коронавирус в этом году может стоить мировой экономике 850 млрд долл
20.03.20 , Коммерсант
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Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2020 год почти вдвое — до 1,3% с 2,5% (разница в денежном выражении — $850 млрд). Для России прогноз роста снижен с 2% до 1%. «По всем признакам глобальная экономика уже в рецессии… Но мы вполне можем увидеть падение глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения»,— отмечают в агентстве.
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