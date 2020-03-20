Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коронавирус в этом году может стоить мировой экономике 850 млрд долл

20.03.20 , Коммерсант
печать
размер текста:

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2020 год почти вдвое — до 1,3% с 2,5% (разница в денежном выражении — $850 млрд). Для России прогноз роста снижен с 2% до 1%. «По всем признакам глобальная экономика уже в рецессии… Но мы вполне можем увидеть падение глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения»,— отмечают в агентстве.

На этом фоне понижены краткосрочные и среднесрочные прогнозы цен на нефть — в связи с ожиданиями заметного перенасыщения рынка в 2020 году. Средняя цена Brent в этом году составит $41 за баррель (декабрьский прогноз — $62,5), в долгосрочном периоде прогноз снижен до $55 с $57,5 за баррель. «Мы допускаем постепенную ребалансировку нефтяного рынка в течение следующих двух-трех лет, однако снижаем долгосрочные прогнозы из-за продолжающегося роста производительности, способности многих новых проектов быть безубыточными при довольно низких ценах на нефть, а также возможности ослабления спроса в результате более активного использования альтернативных источников энергии»,— отмечают в Fitch.

В базовом сценарии Fitch ухудшило и прогноз по цене газа в 2020 году на крупнейших европейских хабах TTF и NBP до $123,6 со $194,2 за тысячу кубометров в предыдущем прогнозе. Прогноз цен на американском хабе Henry Hub понижен до $65,3 с $88,3 за тысячу кубометров. «Текущие цены в Европе и Азии едва покрывают денежные затраты половины цикла (включающие переменные эксплуатационные расходы и транспортировку в Европу) поставщиков природного газа и СПГ, включая "Газпром" и производителей в США»,— отмечают авторы доклада. В ближайшие два года из-за слабого спроса на СПГ в Китае больших объемов газа в европейских хранилищах и ввода в эксплуатацию новых СПГ-мощностей цены на газ останутся низкими, ожидают в Fitch.

В агентстве отмечают, что меры, принимаемые государствами в ответ на пандемию, на данной стадии призваны лишь ограничить экономический ущерб, однако они могут способствовать V-образному экономическому подъему во втором полугодии 2020 года — при условии ослабления кризиса.

Алексей Шаповалов

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Доллар на карантине. Кому выгодна нехватка наличной валюты
20.03.20, Деловая столица
Валютный кризис в Украине входит в фазу дефицита наличных средств в кассах банков и обменных пунктов.
Хроники кризиса бизнеса: кого в Украине больше всего накроет штормом коронавируса
20.03.20, Економічна правда
ЕП поговорила з лідерами галузей та окремих напрямків бізнесу, які найбільше постраждають від карантину та з представниками ринків, які в короткостроковій перспективі можуть навіть виграти від таких подій. Яких збитків зазнають перші та як почувають себе інші.
Вирус долги спишет? Что банки будут делать с неплательщиками по кредитам
20.03.20, Деловая столица
Карантин, массовая остановка бизнеса, вынужденные отпуска людей – все это повлечет за собой всплеск неплатежей по кредитам. Банкам придется что-то с этим делать.
19.03.20
Почему Китай вытесняет сталь украинских производителей
19.03.20, БизнесЦензор
Несмотря на мировую рецессию, вызванную пандемией коронавируса, производство стали в Китае растет. США, ЕС и большинство других стран ограничивают импорт стальной продукции из Китая пошлинами и квотами. Украина, пока что, мало что делает для защиты собственного производства от демпинга китайской продукции.
Экстремальные колебания: что творится с ценами на нефть
19.03.20, Сегодня
Цены на нефть эталонных марок растут на торгах 19 марта после обвала до минимума за 17 лет накануне. Аналитики отмечают, что на рынке черного золота наблюдается "экстремальная волатильность".
18.03.20
Допинг для бизнеса. Кто выиграет от нового закона о карантине
18.03.20, Деловая столица
Парламентарии решили облегчить последствия противоэпидемических мероприятий для украинского бизнеса, прежде всего – малого и среднего.
"Карантинні пільги" для бізнесу: якою є справжня ціна перерви на пандемію
18.03.20, Економічна правда
Як держава планує допомогти бізнесу пережити коронавірус, чи будуть такі заходи насправді ефективними, і хто від цього найбільше програє.
17.03.20
Внешняя торговля Украины: в 2019 г. экспорт вырос за счет хорошего урожая, поставки промтоваров сократились
17.03.20, Нова Влада
По итогам 2019 года внешняя торговля Украины товарами (экспорт и импорт) выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Но и после четырех лет роста товарооборота объем внешней торговли Украины далек от уровня 2013 г., когда он составил $140,3 млрд . Не говоря уже о более тучных 2011-2012 годах.
Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету
17.03.20, Апостроф
Украинский валютный рынок продолжает лихорадить. Национальный банк Украины заверяет, что делает все необходимое, чтобы вернуть гривне стабильность, однако население сметает доллары в обменных пунктах, как гречку с полок магазинов, что только подталкивает курс "зеленого" еще выше.
Пакет "куда-нибудь" и паломничество. Как турбизнес встречает кризис
17.03.20, Деловая столица
Одним из первых в условиях эпидемии Covid-19 страдает туристический бизнес: сообщение между странами закрывается, самые популярные направления – еще и самые зараженные вирусом/
16.03.20
13.03.20
12.03.20
11.03.20
10.03.20
06.03.20
05.03.20
04.03.20
03.03.20
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!