Почему Китай вытесняет сталь украинских производителей Несмотря на мировую рецессию, вызванную пандемией коронавируса, производство стали в Китае растет. США, ЕС и большинство других стран ограничивают импорт стальной продукции из Китая пошлинами и квотами. Украина, пока что, мало что делает для защиты собственного производства от демпинга китайской продукции.



Согласно данным Мировой Ассоциации Стали (World Steel Association, WSA), в 2019 году в мире было выплавлено 1 848,55 млн тонн стали, что на 3,5% превысило показатель 2018 года.



В 2018 году производство стали в мире составило 1816,61 млн тонн. Данные о производстве в WSA передают 64 страны, включая Украину.



Из-за пандемии коронавируса и вызванной им мировой рецессии экономисты прогнозируют спад потребления и замедление мировой экономики в 2020 году.



Для мирового рынка стали это будет означать падение цен и борьбу за рынки сбыта между производителями.



Битва стальных титанов



Безоговорочным лидером в производстве стали является Китай. В 2019 году его предприятия произвели 996,3 млн тонн стали, что больше половины от общего производства в мире.



В 2019 году Китай нарастил производство стали на 8,3%, выйдя на исторический рекорд.



Также в пятерку крупнейших стран-производителей стали входят Индия, Япония, США и Южная Корея.



Все страны Европейского Союза в 2019 году суммарно произвели 159,4 млн тонн стали, что на 4,9% меньше, чем в 2018 году.



Для сравнения, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в 2019 году в Украине было произведено 20,85 млн тонн стали, что на 1,2% меньше, чем в 2018 году – 21,1 млн тонн.



Украина занимает 13 место по объему производства стали в мире. Впереди нее, кроме перечисленной первой пятерки, Тайвань, Иран, Италия, Бразилия, Турция, Германия и Россия.



Крупнейшие развитые экономики, такие как Япония и Евросоюз, в 2019 году показали значительное падение производства стали – почти на 5%.



Индия и США незначительно нарастили производство. И только Китай продолжает мощными темпами увеличивать объемы.



Характерно, что несколько лет назад развитые страны всячески призывали руководство Китая сокращать избыточные стальные мощности. Но в ответ КНР ограничивалась лишь формальным выведением из эксплуатации старых агрегатов на 30-50 млн тонн в год, вместо которых вводились новые, более эффективные мощности.



Такой несдерживаемый рост самой мощной в мире китайской экономики заставил конкурентов уже перейти к закрытию собственных рынков от китайского импорта.



Первым это начал делать президент США Дональд Трамп в 2017 году. Тогда президент США инициировал расследование для ограничения импорта в страну стальной продукции из других стран.



Расследование было начато благодаря применению так называемой "Секции 232" - соответствующего раздела в Законе о национальной безопасности.



В марте 2018 года Трамп подписал документ, поручающий торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров. Были применены 25-процентные пошлины на импорт стальной продукции.



Эти ограничения, в том числе, ударили и по украинским производителям стали, которые потеряли часть рынка сбыта в США. Об этом БизнесЦензор сообщал в марте 2018 года.



Как Европа защищала внутреннего производителя



Вслед за США свои рынки начал ограничивать Евросоюз. В июле 2018 года Европейская комиссия (правительство ЕС) ввела ограничения на импорт стали на территорию блока.



В официальном релизе ЕС было указано, что ограничения вводятся для предотвращения резкого роста поставок стальной продукции после введения пошлин на сталь и алюминий в США.



После потери рынка сбыта в США китайские производители, чтобы не сокращать темпы роста производства, ринулись в другие страны. С помощью демпинга они попытались отобрать часть рынка у местных производителей.



Однако ЕС ввел квоты и снизил импорт. По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2019 году импорт стальной продукции в страны ЕС сократился почти на 15% по сравнению с предыдущим годом – до 25,3 млн т. Это самый низкий показатель импорта стали в ЕС с 2015 года.



Крупнейшим поставщиком стали в ЕС, благодаря квотам, стал даже не Китай, а Турция. Но и она снизила объем продаж по сравнению с 2018 годом.



Европейская комиссия пристально следит за тем, чтобы в первую очередь ЕС потреблял продукцию с высокой локальной составляющей.



Чтобы получить доступ к европейскому рынку, китайские компании покупают металлургические предприятия в ЕС и Европе.



Согласно аналитическому отчету о продажах и поглощениях в металлургической отрасли в 2015-2020 годах украинского отраслевого издания ГМК-Центр, с 2015 года китайские компании совершили 20 сделок по приобретению металлургических активов из 44 зафиксированных.



Согласно собранным данным, китайские компании инвестировали в покупку активов по производству стали как минимум $19,2 млрд. Большая часть этих средств потрачена в самом Китае.



Часть активов китайские компании приобрели в Евросоюзе и Европе, чтобы получить доступ на местные рынки.



Переговоры по трем из четырех сделок начаты в последние два года, когда ЕС запустил протекционистские меры по ограничению импорта стали.



В 2016 году китайская компания HBIS Group купила завод Železara Smederevo в Сербии.



В 2020 году планируется закрытие трех сделок по приобретению сталелитейных активов. Китайская Sunningwell International покупает завод COSTârgoviște в Румынии за $42 млн и завод Huta Czechtohova в Польше за $60 млн.



Китайская Jingye Group приобретает British Steel в Великобритании за $65 млн.



Открытая "всем китаям" Украина



На фоне США, ЕС и других стран, которые закрывают свои рынки от дешевого китайского импорта стали, Украина не спешит это делать.



В 2019 году Украина на 1,2% сократила производство стали по сравнению с 2018 годом. При этом, в первой половине 2019 года мировая конъюнктура была благоприятной для украинских меткомбинатов. Потом начались проблемы.



Согласно аналитике ГМК-Центр о прогнозах производства на 2020 год, в конце 2019 года украинские производители столкнулись с проблемами сбыта из-за снижения потребления и закрытия внешних рынков.



Так, произошло падение спроса на сталь в ключевых для Украины рынках сбыта. Это Евросоюз, Турция и страны MENA (Middle East and North Africa – Средний Восток и Северная Африка).



Также украинскому экспорту стали мешает протекционизм: квоты в ЕС и США, защитные пошлины на заготовку в Египте, антидемпинговые пошлины на оцинковку в РФ.



В то же время, согласно данным Госстата, в 2019 году Украина импортировала стальной продукции на $3,65 млрд. Это импорт по товарным кодам 72-83 Украинского классификатора товаров внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД).



Крупнейшие импортеры стали в Украину: все тот же Китай, Российская Федерация и Турция.



Китай импортировал в Украину стальной продукции на $1,46 млрд. Китайский импорт наиболее опасен для украинских производителей, так как готов значительно снижать цены, чтобы вытеснить с рынка местные заводы.



В июне 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики Украины закончила антидемпинговое расследование относительно импорта оцинкованного проката (ОЦП) из Китая и РФ.



Были введены пошлины на импорт ОЦП из РФ в размере 47,57% и на импорт ОЦП из Китая в размере 22,78%. К этому времени уже давно действовали пошлины Евразийского экономического союза (ЕЭС включает РФ, Беларусь, Казахстан и Армению) на импорт ОЦП из Украины.



Что касается других позиций, меры по ограничению импорта из Китая находятся в процессе реализации.



Так, в мае 2019 года Межведомственная комиссия начала антидемпинговое расследование по импорту труб из Китая. В июле 2019 года начался пересмотр пошлины на стальные тросы из Китая с целью ее продления.



Пока же, несмотря на падение спроса и пандемию коронавируса, Китай продолжает наращивать импорт в Украину, демпингом вытесняя украинских производителей с собственного рынка.



В 2019 году в ТОП-5 позиций импорта стальной продукции из Китая в Украину входили плоский прокат из углеродной стали, лакированная сталь, фурнитура и бесшовные трубы.



Если Украина не будет закрывать свои рынки, как это делает большинство других стран, производство стали в Украине продолжит падение. Соответственно, в Китае, а не в Украине будут сохраняться рабочие места, налоги и экспортная выручка.



Василий Мельинк



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