Экстремальные колебания: что творится с ценами на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах 19 марта после обвала до минимума за 17 лет накануне. Аналитики отмечают, что на рынке черного золота наблюдается "экстремальная волатильность". Настроения инвесторов меняются в зависимости от того, как страны мира реагируют на пандемию коронавируса, а также на фоне решений экспортеров в вопросах нефтедобычи.
Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени составила 26,12 доллара за баррель, что на 1,24 доллара (4,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,28 доллара (10,95%) – до 23,11 доллара за баррель.
"На рынке наблюдается экстремальная волатильность, поскольку участники рынка пытаются оценить экономические последствия коронавируса и то, как они скажутся на спросе на нефть", – отметил аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнз, которого цитирует агентство Bloomberg.
"После 24-процентного падения цены на нефть растут на фоне некоторого исчерпания распродажи и по мере того, как лидеры США и Европы запускают помощь и стимулы", – подтвердил Эдвард Мойя, старший аналитик по рынкам OANDA в Нью-Йорке.
Напомним, Европейский центральный банк на экстренном заседании объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны. Это оказало поддержку рынку нефти.
Негативное влияение на цены в то же время оказало то, что Нигерия в ближайшее время увеличит добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки. Учитывая проблемы со спросом на черное золото, рост его предложения плохо скажется на ценах. Дело в том, что 6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.
Нигерия входит в ОПЕК и является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В феврале республика добывала в сутки 1,8 млн баррелей. Основные месторождения расположены на юге страны, в дельте реки Нигер и на морском шельфе.
Ксения Капустинская
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