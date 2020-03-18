Допинг для бизнеса. Кто выиграет от нового закона о карантине 17 марта Верховная Рада приняла законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина, который введен из-за вспышки Covid-19. За срочно подготовленный закон проголосовали 359 нардепов. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с Даниилом Гетманцевым, руководителем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.



Меньше штрафов и отчетности



Основные положения документа распространяются на два периода: с 1 марта по 30 апреля и с 1 марта по 31 мая.



По 30 апреля включительно предлагается освободить от уплаты единого соцвзноса (ЕСВ) всех физлиц-предпринимателей (ФОПов), а также тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью (самозанятых). На этот же период отменены штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ. А еще - отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.



Ну а по 31 мая украинский бизнес освободят от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. (Норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.) Также на этот период будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев". Кроме того, до 31 мая вводится временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки, равно как и продолжение уже начатых.



Гражданам закон также предоставляет льготы: их с 1 марта по 30 апреля освободили от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам. На помощь могут рассчитывать те, кто заболел коронавирусной инфекцией или находится на самоизоляции.



Ставка на внутренний рынок



В пояснительной записке к законопроекту указываются, что из-за карантина неизбежно остановится работа многих субъектов хозяйствования, а те, которые и не прекратят работу, все равно пострадают от экономического кризиса, связанного с эпидемией. А значит, задача руководства страны - помочь налогоплательщикам в трудный момент.



"Законопроект №3220 - это правильный шаг. Мы подчеркивали необходимость введения таких действий еще накануне. Эта практика, кстати, уже применяется в странах ЕС. Только стоит отметить: в случае продолжения карантина нужно продолжать и налоговые, кредитные каникулы, запретить проверки бизнеса и т. д., а также предусмотреть определенный адаптивный период для бизнеса после того, как ситуация нормализуется, - сказали "ДС" в Украинском союзе промышленников и предпринимателей. - Кроме того, уже сейчас стоит анализировать, на какие сферы наиболее повлияет карантин, где разорвутся логистические, другие цепочки. Больше всего могут пострадать мелкие и средние компании, поэтому необходимо разработать компенсаторные механизмы отдельно для МСБ. Важным остается и доступ к кредитным ресурсам, который обошли вниманием. Бизнес, который и сейчас во многом испытывает кредитный голод, столкнется с еще большей нехваткой средств".



Также в УСПП напомнили о неизбежной общемировой рецессии, которую повлечет "закрытие" Европы и США на карантин, проблемы фондовых и сырьевых рынков и т. д. В этой ситуации Украина, экономика которой еще не вышла на устойчивое развитие со времени падения в 2014-2015 гг., может рухнуть еще ниже, испытав серьезные последствия. Поэтому, по мнению руководства УСПП, нужно уже сейчас - параллельно с противоэпидемическими мероприятиями - принимать и антикризисные экономические меры, чтобы минимизировать потери.



"Европейские эксперты подсчитали, что месяц карантина будет стоить странам ЕС больше $350 млрд. Это надо учитывать при принятии антикризисных мер, - сказал "ДС" президент УСПП Анатолий Кинах. - Необходимо поддержать платежеспособность внутреннего рынка, что повлечет за собой рост внутреннего производства. Сейчас курс гривни значительно просел, а ситуация с производством остается все та же: 10 месяцев подряд оно падает, экспорт преимущественно сырьевой, есть огромная долговая нагрузка на бюджет".



Глава УСПП призвал руководство страны внедрять меры по поддержке внутреннего спроса на товары и услуги украинского производства; реализовывать проекты, которые максимально обеспечат занятость, будут направлены на возрождение инфраструктуры; запустить программы импортозамещения и локализации производств; обеспечить доступ производителей к кредитным ресурсам.



"Когда закрыты границы и ограничен импорт, естественным образом создаются условия для развития внутреннего производственного потенциала. Власть должна приложить максимум усилий, чтобы производители могли воспользоваться этой ситуацией", - резюмировал Анатолий Кинах.



Международный опыт



Подобные законопроекты сейчас рассматриваются в разных странах мира. Так, Дональд Трамп 13 марта объявил, что США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы сгладить экономические последствия эпидемии Covid-19. Американский лидер объявил, что планирует поручить управлению по делам малого бизнеса (SBA) использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса. Кроме того, Трамп обратится к Конгрессу за увеличением финансирования SBA на дополнительные $50 млрд. Департаменту казначейства поручат приостановить сбор налогов с физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, - это должно обеспечить дополнительную ликвидность на более чем $200 млрд. Трамп добавил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи тем работникам, которые заболели, находятся в карантине или ухаживают за заболевшими Covid-19.



"В целом принятые в Украине меры не оригинальны и повторяют опыт других стран. Например, в Китае в связи со значительными убытками введена рассрочка налоговых обязательств сроком на шесть лет. Минфин Чехии предоставил отсрочку по подаче деклараций по налогу на прибыль и уплате налогов для малых предприятий и физических лиц на три месяца, - рассказала "ДС" юрист компании "Ильяшев и Партнеры" Нина Бец. - Парламент Эстонии обсуждает возможность снижения акцизов на газ, электроэнергию и топливо, рефинансирование кредитов государством, отсрочки уплаты налогов и использования резервов".



По словам эксперта, правительство Дании пообещало покрыть три четверти фондов заработной платы частным компаниям, пострадавшим от введенных ограничений. Но только при условии, что они не будут сокращать рабочие места. До 9 июня государство будет компенсировать 75% зарплаты ежемесячно, остальные 25% будут оплачивать сами компании.



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