Внешняя торговля Украины: в 2019 г. экспорт вырос за счет хорошего урожая, поставки промтоваров сократились По итогам 2019 года внешняя торговля Украины товарами (экспорт и импорт) выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Но и после четырех лет роста товарооборота объем внешней торговли Украины далек от уровня 2013 г., когда он составил $140,3 млрд . Не говоря уже о более тучных 2011-2012 годах.



Нова Влада проанализировала внешнюю торговлю Украины и в частности экспорт товаров в 2019 году, опираясь на данные таможенной статистики (без учета услуг).



Общие тренды



В 2019 году импорт товаров рос более высокими темпами, нежели экспорт.



Экспорт составил $50,1 млрд, или на $2,8 млрд больше, чем в 2018 году. А вот импортировали больше на $3,5 млрд – до $60,4 млрд. О причинах более высоких показателей импорта в 2019 году Нова Влада уже писала – одна из них резкое укрепление гривны из-за спекуляций с ОВГЗ.



Впрочем, быстрее рос импорт и в предыдущие два года (2017-2018 гг.), а в 2016 году импорт рос на фоне продолжавшегося падения экспорта. Так что неудивительно, что ненадолго (в 2014-2015 годах) ставшее положительным сальдо торговли товарами, стремительно ухудшается, и в 2019 году достигло минус $10,3 млрд. Что близко к рекордным значениям 2011-2013 годов.



Вторая явно прослеживаемая негативная тенденция 2019 года – сокращение прироста экспорта. Правда, одновременно сократился и прирост импорта. Однако и в абсолютном, и в относительном измерении прирост экспорта сокращался быстрее. И эта негативная тенденция тянется с 2016 года.



Печально, но после 3 лет роста экспорт товаров так и не достиг отметки 2014 года, когда произошел первый значительный обвал промышленность и всей внешней торговли. Тогда было экспортировано товаров на $54 млрд. А вот поставки импортной продукции в 2019 году уже преодолели показатели кризисного 2014 года, когда было импортировано товаров на $52,6 млрд.



Чтобы обеспечить рост экспорта в стоимостном выражении в 2019 году на 5,8%, украинским экспортерам пришлось обеспечить вывоз из страны на 12% большего количества грузов в весовом измерении. То есть, цена единицы массы вывозимой из Украины продукции опять упала. Что свидетельствует о дальнейшем увеличении доли сырья в экспорте, что подтверждает и анализ структуры товарного экспорта (подробнее ниже). Причем главным образом сырья в виде продукции растениеводства: его было вывезено в 2019 году 65,8 млн т против 42,8 млн т в 2018 году, или аж на 53,7% – против, напомним, среднего показателя роста в 5,9%.



Соответственно каждая тонна продукции, экспортируемой из Украины в 2019 году, стоила еще меньше, чем годом ранее – $300 против $317. А вот каждая тонна импортируемой продукции наоборот подорожала – с $776 до $800.



Отраслевая структура экспорта



В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, выше всего в стоимостном выражении вырос экспорт продуктов питания и сельхозпродукции (+19%), а также минеральных продуктов (+15%).



При этом экспорт продукции пищепрома (переработка) вырос в весьма скромных масштабах – на около 5%. Да и то, только благодаря увеличению экспорта подсолнечного масла.



Основной же рост в обеих отраслях был обеспечен чисто сырьевыми товарами: зерном и рудой.



В остальных отраслях либо сохранялась примерная стабильность поставок (в частности, в машиностроении, химии, легкой промышленности), либо экспорт существенно обвалился: в металлургии на 12%, в деревообработке на 10%.



На рынках металла во втором полугодии 2019 года началось падение цен, что привело к сокращению и физического, и стоимостного объемов экспорта.



Но в целом стагнация в экспорте несырьевых товаров во многом связана и с варварскими действиями украинской власти, которая искусственно укрепила гривну на спекуляциях с ОВГЗ, что убило рентабельность перерабатывающих отраслей и дополнительно уменьшило конкурентоспособность украинской перерабатывающей промышленности на мировом рынке.



В итоге отраслевая структура экспорта-2019, по сравнению с 2018 годом, изменилась за счет существенного увеличения экспорта сельхозпродукции и сокращения экспорта продукции перерабатывающих отраслей промышленности (в частности, металлургии и деревообработки).



Товарная структура экспорта



В ТОП-10 экспортированных в 2019 году товаров уже традиционно для последних лет находится только сырье и полуфабрикаты первичной переработки. Отличие от предыдущего года в том, что сырьевая продукция растениеводства сильно подвинула промышленные товары. Если в 2018 году 5 позиций было представлено металлургией и еще одна условно промышленная (скрутка проводов для автомобилестроения), то в 2019 году в ТОП-10 оказалось 6 товаров продукции растениеводства, 3 металлургии и уже упомянутые провода.



Исчезновение крупных объемов экспорта товаров первого-второго передела и занятие их места чисто сырьевыми товарами – это, безусловно, еще один шаг к дальнейшей деградации экономики.



Кстати, доля ТОП-10 товаров в общем экспорте совокупно составляет более половины – 52,5%. И это наглядно демонстрирует скудное разнообразие украинского экспорта.



По-настоящему высокотехнологичная продукция – двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины, уже второй год подряд занимают только 25 место со смешным объемом поставок в чуть более $300 млн.



На более высоких позициях экспорта присутствует другая продукция машиностроения, пусть и не столь сложная. 24- е место – поставки электронагревательных приборов на $329 млн. 21-е место – экспорт частей для железнодорожных локомотивов и трамваев на $373 млн.



Кстати, по частям для локомотивов «нарисовался» рост, потому что Россия смягчила запреты на их ввоз – собственно, половина этих запчастей в Россию и уехала. А вот большая часть электронагревательных приборов уехала в Венгрию.



19-ю позиция в ТОП-100 заняла электроэнергия, которой было отправлено на экспорт на $379 млн.



Среди ТОП-5 товаров, по которым в 2019 г. наблюдался наибольший рост экспорта, исключительно сырьевые позиции. Это кукуруза, пшеница, соя, рапс и железная руда.



Почти по половине экспортных товарных позиций произошло сокращение поставок, по сравнению с 2018 годом. В лидерах же по падению экспорта оказалась промышленная продукция – 4 вида металлургической (сугун, плоский прокат, полуфабрикаты, прутки) и сахар.



Географическая структура



Украинский экспорт в 2019 г. осуществлялся в 201 государство и юрисдикцию. В большинство из них (134) он вырос.



Главным экспортным рынком для украинских товаров по итогам 2019 года впервые стал Китай, доля поставок в который составила 7,2% в структуре экспорта. Россия же с долей в 6,5% поставок переместилась на 3-е место, уступив 2-е Польше (6,6%).



В десятке основных покупателей украинских товаров страны ЕС занимают половину мест. Это с учетом Нидерландов, которые, в силу особенностей своего налогообложения, зачастую служат формальным местом экспорта украинских зерновых, по факту таковым не являясь. Речь идет о вывозе экспортерами товаров транзитом через аффилированные фирмы в юридических зонах с низким налогообложением.



При этом в ТОП-5 стран, в которые больше всего сократился экспорт товаров из Украины, присутствует два представителя ЕС (Италия и Словакия). Тогда как в ТОП-5 стран, в которые больше всего вырос экспорт, ЕС представляет только одна – Нидерланды. О сути экспорта в которую было сказано выше.



Всего в ЕС экспорт товаров из Украины в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, вырос минимально – с $20,2 млрд до $20,8 млрд. При этом промышленный экспорт в Евросоюз даже сократился – с $16,1 млрд до $15,9 млрд. Весь рост был обеспечен поставками сельскохозяйственного сырья.



Главный же рост экспорта был в Китай, Египет, Турцию и Белоруссию.



Больше всего снизился экспорт в Россию – как результат взаимных санкционных войн. Кроме упомянутых Италии и Словакии, экспорт также существенно сократился в Индию и США.



Сергей Саливон, эксперт Аналитического центра экономико-правовых исследований и прогнозирования при ФРУ, директор департамента экономической политики ФРУ



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