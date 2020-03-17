Пакет "куда-нибудь" и паломничество. Как турбизнес встречает кризис "ДС" начинает спецпроект "Выжить в кризис: путеводитель для бизнеса". Это серия материалов о том, как бизнесу выжить во время недвигающегося кризиса, связанного с коронавирусом, карантином и замедлением деловой активности. Участники рынка и эксперты поделятся практическими советами, как перестроить бизнес-процессы, уменьшить убытки, найти новые ниши и встретить кризис во всеоружии.



Сегодня поговорим о туристической отрасли, которая первой приняла на себя удар нового "черного лебедя".



Большие потери



Еще только март, а турагентства и туроператоры уже "списали" 2020-й, назвав его самым провальным за два десятилетия. По их словам, такого обвала даже близко не было, например, даже в кризисном 2009-м: да, у многих людей пропали деньги за туры, но страны не закрывали границы, а большинство перевозчиков и отельеров снизили цены или давали большие скидки. Теперь же все не так: уже в начале марта закрылись популярные европейские направления (Италия, Испания, Чехия, Франция), а к середине месяца стало понятно, что закрываются все страны региона (да и сама Украина). То есть ехать, скажем, в Турцию или Египет, смысла нет. Люди, которые забронировали туры на конец весны, лето и даже на осень, отказываются от поездок. Туристическим компаниями приходится возвращать деньги подавляющему большинству клиентов, и это при том, что уже внесена предоплата за гостиницы (зачастую до конца апреля), за услуги перевозчиков и т. д. Международные же туроператоры, с которыми работают украинские турфирмы, возвращают деньги далеко не всегда. Одни рекомендуют обращаться к страховщикам, другие ссылаются на форс-мажор и предлагают обращаться в суды, третьи вообще прекращают работу.



В этой ситуации большинство турагентств Украины начали с того, что резко прекратили давать рекламу своих услуг и стараются перенести поездки своих клиентов на максимально более поздние сроки.



"Мы сейчас никого никуда не отправляем, пытаемся отслеживать происходящее и уговариваем клиентов, приходящих на возврат туров, перебронировать их на осень или на следующую весну, пусть и с большой скидкой, - сказали "ДС" в одном из киевских турагентств. - О прибыли в этом сезоне речь уже не идет - нам важно не потерять постоянных клиентов, пусть даже следующий год и окажется убыточным из-за скидок. Однако сейчас ситуация меняется так быстро, что люди даже не успевают все осознавать и часто предпочитают просто все расторгнуть, чтобы получить хоть какие-то деньги".



Новые модели и направления



Еще одно агентство призналось, что отрабатывает бизнес-модель "казуального туризма": когда клиент просто озвучивает желание поехать "куда-нибудь", а уже агентство начинает выяснять, куда его может отправить за обозначенную сумму. Впрочем, подробности там раскрывать отказались.



"Неделю назад мы попытались экстренно переориентироваться на внутренний туризм - путешествия по Украине. Благо, у нас на стажировке несколько ребят из КНУ, они просто горели этой идеей, - рассказал "ДС" замдиректора туркомпании "Дельта Туристик" Юлиан Власенко. - Несколько суток работали безостановочно: подбирали по списку достопримечательности, связывались с местными владельцами хостелов, гостиниц и другой инфраструктуры, сами ездили, просчитывали все. Теперь продукт есть, но нам сообщают, что ограничат сообщение по дорогам внутри Украины. Ждем. Если до такого не дойдет, то начнем рекламу. По нашим предварительным оценкам, будет предостаточно людей, которые все равно не захотят сидеть дома. Тем более, что очень многих офисных работников сейчас принудительно отправляют в отпуска, так что рынок будет, спрос будет. Была бы возможность ездить!"



Настоящее паломничество



По словам эксперта, есть один сегмент туристического рынка, который не просто не пострадал, но наоборот - быстро пошел в рост. Это организованное религиозное паломничество. Впрочем, в этом сегменте рынок очень четко поделен между специализированными туроператорами, которым, как говорит Власенко, не будет страшно даже закрытие регулярного автобусного и ж/д сообщения между регионами Украины. "Да, поехать в Иерусалим не получится. Но к местным святыням сейчас поток вырастает многократно", - утверждает он.



"Анабиоз" и перспективы



Некоторые турагентства, с представителями которых смогла пообщаться "ДС", говорят: чтобы выжить на ближайшие месяцы "уходят в анабиоз". То есть, отправляют сотрудников в неоплачиваемые вынужденные отпуска, закрывают офисы и останавливают всю хозяйственную деятельность. В некоторых фирмах сказали, что отправляют по домам весь линейный персонал, а руководство займется разработкой новых туристических направлений на "послевирусную" перспективу. "Давно хотели, да все руки не доходили", - признались "ДС" в одном агентстве.



Что интересно, никто из участников рынка даже не заикнулся о том, что государство могло бы помочь турбизнесу, скажем, налоговыми льготами. Все понимают, что инфаркт пластырем не лечат. Те, кто настроен оптимистично, стараются мыслить стратегически, думать о том, каким будет рынок, когда пандемия закончится.



"Сейчас нет клиентов, нет денег, нет зарплат. Чтобы не терять время зря, мы сейчас уже работаем над своими предложениями на 2021-й, 2022 г. Потому что понимаем, что надо будет предлагать людям что-то новое, - сказал "ДС" менеджер туроператора "Девона-Тур" Сергей Прокопченко. - Прорабатываем такие направления, как гастрономический, медицинский, образовательный туризм. Ниш-то на самом деле много, просто раньше на них не особо обращали внимания, так как хороший доход приносили самые стандартные поездки на море "все включено" или куда-нибудь по итальянским городам, или в Грузию вина попить. Особенно при крепкой гривне - люди могли себе позволить ездить куда больше. Теперь же придется быть изобретательными".



В общем, у каждого представителя украинского турбизнеса свое видение будущего. Но многие пребывают в пессимизме.



"Украинский турбизнес закончился в декабре 2019-го рождественскими турами. Прямо сейчас нет средств, которые бы позволили его реанимировать, в этом году массовые банкротства в нашей отрасли неизбежны, - грустно сказал "ДС" директор одного из киевских туроператоров, попросивший его не называть. - Новая история украинского туризма начнется где-то с 2022-го, и она будет уже совсем другой. Я не знаю, какой, но другой".



К счастью, с ним далеко не все согласны.



Денис ЛАВНИКЕВИЧ



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